Glasfaser: Konkurrenz führt zu sinnlosem Überbau

Berlin lahmte lange Zeit in Sachen Glas­faser­ausbau hinterher. Doch inzwi­schen über­schlagen sich die Netz­betreiber gera­dezu mit Ankün­digungen für Ausbau­pro­jekte in der Haupt­stadt. Jüngstes Beispiel: Global Connect will Berlin bis spätes­tens 2030 mit einem flächen­deckenden FTTH-Netz versorgen. Darauf hat sich der Netz­betreiber mit dem Land Berlin verstän­digt. Über die Marke Homenet wurde bereits in Bies­dorf, Mahls­dorf und Kauls­dorf die Vorver­mark­tung gestartet. Rund 50.000 Berliner Haus­halte will Global Connect an sein Netz anschließen.

Schwer vorstellbar, dass der Netz­betreiber dabei anderen nicht ins Gehege kommt. Tele Columbus, DNS:NET oder die Deut­sche Telekom graben eben­falls Berliner Straßen auf, um Glas­faser zu verlegen. Zudem beginnt Vatten­fall Euro­fiber (VFE) in Kürze mit den Bauar­beiten für ein FTTB-Netz in Char­lot­ten­burg. Dort sollen 20.000 Haus­halte einen Glas­faser­anschluss erhalten. VFE ist bereits in Spandau und Marzahn aktiv. Bis 2026 will der Netz­betreiber eine halbe Million Berliner Haus­halte mit Glas­faser versorgen. Goldbecks Bürgermeister René Schernikau (li.) und Hardy Heine, Repräsentant der DNS:NET, unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung

Foto: Gemeinde Goldbeck/DNS:NET Anstatt für jeden Haus­halt einen Glas­faser­anschluss zu verlegen und über den die Dienste verschie­dener TK-Unter­nehmen anzu­bieten, dürfen sich nicht wenige Berliner in Zukunft über zwei oder noch mehr Netz­anschlüsse „freuen“. In und um Berlin ist auch DNS:NET aktiv. Das Unter­nehmen dürfte bei den jüngsten Ausbau­pro­jekten weniger Konkur­renz als in Berlin erwarten, dafür liegen Arne­burg-Gold­beck und Reppi­nichen zu weit von der Haupt­stadt entfernt. In der Verbands­gemeinde Arne­burg-Gold­beck will DNS:NET die Gebiete ausbauen, die bisher bei der Breit­band­för­derung nicht berück­sich­tigt wurden. Aller­dings muss sich die Hälfte der Haus­halte für einen Vertrag mit dem Netz­betreiber entscheiden, damit die Bagger anrollen.

Überbau, um die Konkur­renz zu schwä­chen

Auch in anderen Städten treffen Netz­betreiber aufein­ander. So etwa in Düssel­dorf. Mitte Juni 2022 star­tete Voda­fone im Stadt­teil Wedel die Vorver­mark­tung für 6000 Haus­halte. Die ersten Tief­bau­arbeiten sollen noch im Sommer beginnen. Bis 2024 will Voda­fone das Projekt abschließen. Gleich­zeitig buddelt sich auch die Telekom durch die rhei­nische Tief­ebene.

Seit ein paar Wochen können 16.000 Haus­halte in den Düssel­dorfer Stadt­teilen Hellerhof, Dreieck Nord, Flin­gern Süd und Ober­bilk über das Glas­faser­netz der Telekom im Internet surfen. Damit versorgen die Bonner bereits 31.000 Haus­halte in der Landes­haupt­stadt von NRW. Im Zeichen der Glasfaser: Vertreter der Kommune und der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen sowie der Deutschen Telekom haben in einem Kooperationsvertrag den Glasfaserausbau vereinbart

Foto: Alfred Drossel Insge­samt will die Telekom in Düssel­dorf bis 2025 rund 160.000 Haus­halte anschließen. Ihre Projekte sind nicht auf die Stadt allein konzen­triert. In Meer­busch, nörd­lich von Düssel­dorf, will die Telekom bis 2026 für 30.000 Haus­halte Glas­faser­anschlüsse bauen. Weitere Groß­pro­jekte hat die Telekom in Salz­gitter (30.300 Haus­halte bis Ende 2023), Weiden (27.000 Haus­halte bis 2026) und Bietig­heim-Bissingen (20.000 Haus­halte bis 2030) ange­kün­digt. Hier koope­riert der Netz­betreiber mit den hiesigen Stadt­werken.

„Koope­rationen sind ein zentraler Baustein unserer Glas­faser-Stra­tegie“, sagt Thilo Höllen, Leiter Breit­band­koope­rationen bei der Telekom Deutsch­land. Das gilt allem Anschein nach aber nicht überall, denn die Kritik einiger Markt­teil­nehmer an der Telekom, als markt­mäch­tiges Unter­nehmen Glas­faser­netze nur zu über­bauen, um der Konkur­renz zu schaden, wird immer lauter. Zuletzt äußerte sich der Mitge­schäfts­führer des Verbands der Anbieter von Tele­kom­muni­kations- und Mehr­wert­diensten (VATM), Frederic Ufer, auf dem „Telecom­muni­cations Execu­tive Circle“ am 22. Juni kritisch zum Gebaren der Telekom.

Erfolg­reiche Kombi­nation in der Giga­bit­region Stutt­gart

Netze werden aller­dings nicht nur von der Telekom über­baut, wie das Beispiel Berlin zeigt. Beson­deren Ärger ruft der Überbau aber immer dann hervor, wenn eigen­wirt­schaft­lich ausge­baute Netze durch geför­derte über­baut werden. Das dürfte im Land­kreis Sonnen­berg aber nicht der Fall sein. Hier will die Thüringer Netkom in unter­ver­sorgten Gebieten, den soge­nannten weißen Flecken, 1500 Haus­halte, 278 Unter­nehmen und 25 Schulen bis 2025 an ein FTTH-Netz anschließen. Der Land­kreis, das Land Thüringen und der Bund inves­tieren dafür 19 Millionen Euro. Im Landkreis Sonneberg will die Thüringer Netkom für 1500 Haushalte, 278 Unternehmen und 25 Schulen in unterversorgten Gebieten bis 2025 FTTH-Anschlüsse bauen

Foto: Thüringer Netkom GmbH Dass es anders geht, zeigt auch das Ausbau­pro­jekt in Wolf­schlugen bei Stutt­gart. Hier hat der Breit­band­spe­zia­list tktVivax den geför­derten mit dem eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau erfolg­reich kombi­niert. Die tktVivax war von Beginn an in das Projekt invol­viert und konnte es nun nach fünf Jahren zum Abschluss bringen. Rund 3500 Einwohner in weißen Flecken verfügen nun über einen FTTH-Anschluss, den ihnen die Telekom gelegt hat. Sie über­nimmt auch den Ausbau in den nicht geför­derten Gebieten. Geht doch.

