Breitband: Immer mehr Unternehmen bauen Glasfasernetze

In den Ausbau von FTTB/H-Netzen kommt Bewe­gung. Nicht nur, dass auch inzwi­schen die Deut­sche Telekom die Glas­faser für sich entdeckt hat. Immer mehr Unter­nehmen steigen in den Netzbau ein. Mit ihnen kommen Milli­arden­summen in den Markt.

Nach Angaben des Bundes­ver­bands Breit­band­kom­muni­kation (BREKO) fließen in den kommenden fünf Jahren rund 43 Milli­arden Euro in den Glas­faser­ausbau. Auch TK-Experte Prof. Dr. Torsten Gerpott geht von Inves­titionen zwischen 40 und 45 Milli­arden Euro aus. „Das reicht, um Deutsch­land flächen­deckend zu verglasen“, sagte Gerpott bei der Vorstel­lung der dies­jäh­rigen Gigabit-Studie des Verbands der Anbieter für Tele­kom­muni­kations- und Mehr­wert­dienste (VATM).

Immer mehr Unternehmen streben in den Glasfaserausbau. Auch die Telekom drückt auf die Tube: U. a. baut sie im Märkischen Kreis bis Mitte 2023 FTTH-Anschlüsse für 44650 Haushalte.

Foto: Odebralski/Märkischer Kreis Für dieses Ziel tritt auch die EnBW-Tochter Plusnet an, die im April 2021 ankün­digte, bundes­weit in den Glas­faser­ausbau einsteigen zu wollen. Inzwi­schen liegen Koope­rati­ons­ver­ein­barungen mit acht Kommunen in Hessen, Nord­rhein-West­falen und Rhein­land-Pfalz vor, über die 1200 Glas­faser­anschlüsse reali­siert werden sollen. So erhalten im pfäl­zischen Landau, im nord­hes­sischen Allen­dorf (Eder) und in Bergisch Glad­bach insge­samt 450 Unter­nehmen symme­tri­sche Über­tra­gungs­raten von bis zu 10 GBit/s.

Mehr Glas­faser für Bayern

Ein alter Hase im Breit­band­ausbau ist hingegen die Deut­sche Glas­faser. Sie will in Bayern bis 2025 550.000 FTTH-Anschlüsse reali­sieren und hat dafür eine Verein­barung mit Albert Füra­cker, Baye­rischer Staats­minister der Finanzen und für Heimat, unter­zeichnet. Die Regie­rung des Frei­staats, die mit Förder­gel­dern nicht gerade sparsam umgeht, sagte im Gegenzug zu, den vorrangig eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau und die Anwen­dung moderner Verle­gever­fahren durch das Unter­nehmen zu unter­stützen. Derzeit versorgt die Deut­sche Glas­faser 100.000 baye­rische Haus­halte in 85 Kommunen. In den kommenden beiden Jahren wollen M-net und die Stadtwerke München weitere Haushalte in der bayerischen Hauptstadt mit Glasfaser versorgen.

Grafik: M-net Derweil setzt die Münchener Stadt­wer­ketochter M-net ihre Ausbau­akti­vitäten in der Haupt­stadt des Frei­staats fort. In den kommenden beiden Jahren will sie zusammen mit den Stadt­werken rund 20.000 zusätz­liche Wohn- und Gewer­beein­heiten in München mit FTTH-Anschlüssen versorgen. Derzeit zählt das Glas­faser­netz von M-net in der Metro­pole rund 630.000 Haus­halte. Neben den bestehenden Erwei­terungs­gebieten laufen schon die Vorbe­rei­tungen für die nächsten Ausbau­schritte“, erklärt Stadt­werke-Chef Florian Bieber­bach.

Telekom erhöht Ausbau­tempo

Auch die Telekom drückt aufs Tempo. In diesem Jahr hat sie nach eigenen Angaben 1,2 Millionen FTTH-Anschlüsse gebaut und damit ihre Ausbau­leis­tung im Vergleich zu 2020 verdop­pelt. Ab 2024 sollen pro Jahr durch­schnitt­lich 2,5 Millionen FTTH-Anschlüsse hinzu­kommen. Bis 2024 will die Telekom insge­samt zehn Millionen Haus­halte mit Glas­faser anbinden. Dafür wollen die Bonner rund sechs Milli­arden Euro inves­tieren.

100 Millionen Euro von dieser Summe fließen nach Würz­burg, wo die Telekom bis 2026 100.000 Haus­halte an ihr Glas­faser­netz anschließen will. Bis Ende 2022 sollen 20.000 Haus­halte einen Glas­faser­anschluss erhalten. Im Märki­schen Kreis baut die Telekom bis Mitte 2023 FTTH-Anschlüsse für 44.650 Haus­halte. 3550 Anschlüsse sind bereits buchbar. Im Saale­kreis baut die Telekom für 7000 Haus­halte Glas­faser­anschlüsse und im Rhein-Lahn-Kreis schließt sie bis Ende 2023 alle 46 Schulen und sechs Kliniken ans Glas­faser­netz an. Über die Glas­faser Nord­west, dem Gemein­schafts­unter­nehmen mit EWE, baut die Telekom zudem FTTH-Netze in Detmold und im nieder­säch­sischen Bösel. Insge­samt entstehen 5300 Anschlüsse.

Ausbau der Kabel­netze und im Osten

Natür­lich schläft auch die Konkur­renz nicht. Voda­fone rüstet sein Kabel­netz auf und erhöht den Glas­faser­anteil im Netz. Davon profi­tieren insge­samt knapp 20.000 Kabel­haus­halte, unter anderem in Bremen und Berlin. Auch der Kabel­netz­betreiber Tele Columbus, bekannt unter der Marke PŸUR ertüch­tigt sein Netz. Der Über­tra­gungs­stan­dard DOCSIS 3.1 bringt 69.000 Haus­halten Gigabit-Speed fürs Surfen im Internet. Darüber hinaus hat Tele Columbus den Glas­faser­ausbau in Delitzsch (3500 Haus­halte) abge­schlossen. Im benach­barten Köthen steht der Netz­betreiber kurz vor dem Ende der Netz­moder­nisie­rung. Von den neuen Glas­faser­stre­cken profi­tieren 5900 Haus­halte. Bürgermeister Michael Kieslich (l.) und Netkom-Geschäftsführer Hendrik Westendorff unterzeichnen die Ausbauvereinbarung für Eisenberg. Bis 2024 soll ein Glasfasernetz für rund 5000 Haushalte entstehen.

Foto: TEAG Thüringer Energie AG Eben­falls im Osten ist die Netkom unter­wegs. In der ostthü­rin­gische Kreis­stadt Eisen­berg wird das Toch­ter­unter­nehmen der TEAG Thüringer Energie AG bis 2024 ein Glas­faser­netz für rund 5000 Haus­halte errichten. Dafür inves­tiert Netkom ca. neun Millionen Euro. Etwa eine Auto­stunde von Eisen­berg entfernt liegt östlich von Leipzig der Ort Machern. Hier will envaiTEL für 3500 Haus­halte bis Ende 2022 ein Glas­faser­netz bauen. Voraus­set­zung ist jedoch, dass sich in der Vorver­mark­tung 35 Prozent der Macherner Haus­halte für einen Vertrag mit enviaTEL entscheiden. Ab dem 1. Januar 2022 läuft die Vorver­mark­tung an. Ob das Tempo im Breit­band­ausbau weiter erhöht werden kann, liegt letzt­end­lich also auch an den Bürgern selbst.