Grünes Internet - FTTH ist schnell und ökologisch

Wo sich einst Spit­zensportler trafen, gibt es jetzt Spitzen-Geschwin­digkeiten im Up- und Down­load. M-net geht im ehema­ligen Münchener Olym­piadorf den nächsten Ausbau­schritt an. Und wer hätte das gedacht: Glas­faser ist auch noch ökolo­gisch.

Bei den Olym­pischen Sommer­spielen im Jahr 1972 wohnten Sportler aus aller Her­ren Länder im Münchener Olym­piadorf. Heute leben an diesem geschichts­träch­tigen Ort rund 8000 Menschen. M-net hat die weit­räumige und unter Denk­malschutz ste­hende Wohn­anlage bereits mit Glas­faser bis an die Gebäude (FTTB) ausge­stattet. In den vergan­genen zehn Jahren hat die Stadt­werke­tochter konti­nuier­lich ihr FTTB-Netz in der baye­rischen Landes­haupt­stadt ausge­baut. Jetzt folgt mit dem Olym­piadorf der nächste Schritt. Knapp 400 Wohnungen erhalten demnächst einen FTTH-Anschluss. Dafür wird das Kupfer­draht­netz in den Gebäuden gegen Glas­faser ausge­tauscht. Dann stehen bis zu 1 GBit/s zur Verfü­gung.



Im Münchener Olympiadorf beginnt M-net mit dem FTTH-Ausbau Im Münchener Olympiadorf beginnt M-net mit dem FTTH-Ausbau

Geschwin­digkeit rauf, Preis runter

Außerdem weist ein FTTH-Anschluss laut M-net eine bessere Öko-Bilanz als andere Anschluss­arten auf. Für Vecto­ring und Super Vecto­ring werde viel Energie für die Er­höhung der Über­tragungs­geschwin­digkeit benö­tigt. Ein FTTH-Anschluss käme mit deut­lich weniger Ener­gieauf­wand aus, erklärt M-net. Im Durch­schnitt verbrauche er etwa 3 Watt und damit weniger als die meisten ener­giespa­renden LED-Lampen.

Dem wird die Deut­sche Glas­faser sicher­lich beipflichten. Um jedoch mehr Kunden in die High­speed-Tarife zu locken, hat der Glas­faser­netz­betreiber aus dem müns­terlän­dischen Borken die Preise für 1 GBit/s gesenkt und gleich­zeitig den Basis­tarif auf 300 MBit/s erhöht. Letz­teres ist für Bestands­kunden, die mit 200 MBit/s oder weniger im Internet surfen, kostenlos. Der Gigabit-Tarif wird von 119,99 Euro auf monat­lich 89,99 Euro gesenkt.

300 MBit/s ist das Maximum, das M-net seinen Kunden bietet. Ob die Erhö­hung des Basis­tarifs der Deut­schen Glas­faser etwas damit zu tun hat, dass die Münster­länder demnächst in fünf baye­rischen Gemeinde FTTH-Netze bauen? Die Kommu­nale Allianz West­spes­sart (WESPE), bestehend aus den Gemeinden Bessen­bach, Haibach, Laufach, Sailauf und Wald­aschaff, hat mit der Deut­schen Glas­faser einen Vertrag über einen privat­wirt­schaft­lichen FTTH-Ausbau abge­schlossen. Ist die Nach­frage­bünde­lung in allen Gemeinden erfolg­reich, werden rund 12000 Glas­faser­anschlüsse gebaut.

Glas­faser fürs Rathaus und Gewer­bege­biet

Auch das hessi­sche Pohl­heim im Land­kreis Gießen koope­riert mit der Deut­schen Glas­faser. Zwanzig städ­tische Liegen­schaften wie das Rathaus, die Kinder­gärten, Feuer­wehren oder Sport­hallen erhalten einen FTTH-Anschluss. Der Vertrag wurde im Rahmen der laufenden Nach­frage­bünde­lung geschlossen. Entscheiden sich 40 Pro­zent der Pohl­heimer Privat­haus­halte und Unter­nehmen für einen FFTH-Anschluss von der Deut­schen Glas­faser wird ausge­baut.



Bei der Deutschen Telekom reicht die Glasfaser oftmals nur bis zum Verteilerkasten Bei der Deutschen Telekom reicht die Glasfaser oftmals nur bis zum Verteilerkasten

Telekom mit weniger Speed, aber mehr Haus­halten

Dagegen konnten die Unter­nehmen aus den Gewer­bege­bieten Nord und Süd in Hövelhof, nörd­lich von Pader­born, bereits den ersten Spaten­stich feiern. Bis Ende des Jahres sollen die Bauar­beiten in den Gewer­bege­bieten abge­schlossen sein. Als erstes werden Leer­rohre verlegt. Dafür wird morgens das Pflaster aufge­macht und direkt abends wieder geschlossen. Parallel finden die Gebäu­debe­gehungen statt, bei denen die Kunden gemeinsam mit Deut­sche Glas­faser bestimmen, wo der Haupt­über­gabe­punkt instal­liert werden soll.

Die Koope­ration mit der WESPE ist nicht das erste Projekt der Deut­schen Glas­faser in Bayern. Das Unter­nehmen ist in etwa 70 Gemeinden aus insge­samt zwölf Kreisen mit knapp 60000 Glas­faser­anschlüsse in Bau oder Vorbe­reitung aktiv. Neben der Deut­schen Glas­faser und M-net ist natür­lich auch die Deut­sche Telekom im Frei­staat aktiv, wenn­gleich sie über­wiegend mit Vecto­ring und Super Vecto­ring arbeitet. Daher ist es sicher­lich kein Zufall, dass M-net die Öko-Bilanz des FTTH-Anschlusses mit Vecto­ring vergleicht.

Auf die 300 MBit/s kommt die Telekom mit Vecto­ring aller­dings nicht. Immerhin hat sie nun aber für insge­samt 82000 Haus­halte, bundes­weit, die Surf-Geschwin­digkeit auf bis zu 100 MBit/s erhöht; darunter zum Beispiel 4800 Haus­halte in Kaisers­lautern oder 4100 Haus­halte in Frei­berg (Die Liste mit allen Gemeinden können Sie hier ein­sehen). Darüber hinaus infor­miert die Telekom über ihre wöchent­lichen Ausbau­fort­schritte im eigenen Blog.

Schulen ans Netz



Freuen sich über die erste Schule des Landkreises Rottweil mit Glasfaseranschluss (v.l.n.r.): Annette Schumacher (atene KOM), Dorothee Eisenlohr (Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Schramberg), Andreas Schütze (Amtschef des Innenministeriums BW), Landrat Wolf-Rüdiger Michel, Frank Bothe (Telekom) und Michael Föll (Ministerialdirektor Kultusministerium BW) Freuen sich über die erste Schule des Landkreises Rottweil mit Glasfaseranschluss (v.l.n.r.): Annette Schumacher (atene KOM), Dorothee Eisenlohr (Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstadt Schramberg), Andreas Schütze (Amtschef des Innenministeriums BW), Landrat Wolf-Rüdiger Michel, Frank Bothe (Telekom) und Michael Föll (Ministerialdirektor Kultusministerium BW)

Der ehema­lige Bonner Staats­konzern verlässt sich aber nicht einzig und allen auf sein altes Kupfer­draht­netz. Bis zum Sommer 2020 erhalten im Land­kreis Rott­weil 69 Schulen einen Glas­faser­anschluss von der Telekom. Der Land­kreis sowie die Kom­munen bzw. Schul­träger fördern den Ausbau mit 453 000 Euro. Bund und Land unter­stützen mit 755 000 bzw. 300 000 Euro. Der Land­kreis Rott­weil ist damit einer der ersten Land­kreise bundes­weit, der alle Schulen direkt an Glas­faser anbindet.

Neben den Platz­hirschen sorgen aber auch andere Netz­betreiber für Breit­band. So rüstet zum Beispiel Inexio rund 70 Haus­halte in den Oettinger Stadt­teilen Nieder­hofen und Erlbach mit Glas­faser­anschlüssen aus. Der Netz­betreiber rechnet Ende 2020 mit der Fertig­stel­lung der Anschlüsse. Inexio würde gerne schneller ausbauen, Enrico Hesse, Abtei­lungs­leiter Kommu­naler Projekt­vertrieb bei inexio, spricht jedoch von „deut­lichen Engpässen“ im Glas­faser­ausbau. Gemeint sind fehlende Tief­bauka­pazi­täten.

