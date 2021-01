Breitbandausbau: Mehr Bandbreite für Arbeit und Schule

„Bayerns digi­tale Infra­struktur ist für flächen­deckendes Home­office und Home­schoo­ling gut aufge­stellt“, sagt Finanz- und Heimat­minister Albert Füra­cker. Über 97 Prozent der Haus­halte im Frei­staat hätten bereits schnelles Internet, nach Abschluss der laufenden Projekte seien es sogar 99 Prozent. Mit schnellem Internet meint er Down­load-Geschwin­dig­keiten von mindes­tens 30 MBit/s. „Band­breiten von 30 MBit/s und mehr ermög­lichen stabile Video­kon­ferenzen – auch mehrere zeit­gleich“, erklärt Füra­cker. Mit einer Versor­gungs­quote von 90 Prozent sei Bayern im länd­lichen Raum deutsch­land­weit Spit­zen­reiter.

Im Märkischen Kreis ist man mit den bisherigen Ergebnissen des Breitbandausbaus zufrieden. So sind etwa in 42 Gewerbegebieten die Tiefbauarbeiten nahezu abgeschlossen.

Märkischer Kreis Einen Teil dieses Erfolgs darf sich M-net ans Revers heften. Der Netz­betreiber will in den nächsten ein bis zwei Jahren zusammen mit der Deut­schen Glas­faser in Baye­risch-Schwaben und im Münchner Umland 60.000 neue Glas­faser­anschlüsse (FTTH) bauen – voraus­gesetzt die Nach­fra­gebün­delungen, die im Früh­jahr 2021 starten, verlaufen erfolg­reich.

Zum Einsatz kommt die AON-Archi­tektur(Active Optical Network), bei der die Glas­faser­lei­tung vom Endkun­den­anschluss bis in den Betriebs­raum führt. So kann M-net seine Quan­ten­netz-Tech­nologie durch­gängig bis zum Endkunden nutzen. Perspek­tivisch wäre mit AON auch eine Erwei­terung bis hin zu Terabit-Geschwin­dig­keiten für den einzelnen Haus­halt möglich, ohne dass dafür noch einmal die Straßen aufge­rissen werden müssten.

Glas­faser Nord­west im Plan

Märkischer Kreis Auch außer­halb Bayerns nimmt die Glas­faser­zukunft Gestalt an. Ein Jahr nach ihrer Grün­dung meldet Glas­faser Nord­west zum Jahres­wechsel 60.000 Anschlüsse in der Vermark­tung. „Inner­halb einiger Monate rollten plan­mäßig in 14 Städten und Gemeinden die Bagger und bereits Ende September gingen die ersten Anschlüsse in Betrieb“, berichtet CEO Chris­toph Meurer.

Bis Mitte des Jahres wird Glas­faser Nord­west in weiteren Gebieten mit dem Glas­faser­ausbau starten. Hier sollen bis zu 100.000 Haus­halte und Unter­neh­mens­stand­orte einen FTTH-Anschluss erhalten. Für die zweite Jahres­hälfte kündigt Meurer weitere Ausbau­pro­jekte an. Im Nord­westen Deutsch­lands will das Unter­nehmen bis 2030 1,5 Millionen Glas­faser­anschlüsse bauen.

Im Rhein­land ist die Kölner Stadt­wer­ketochter NetCologne unter­wegs. Zusammen mit den Stadt­werken Kerpen macht sich NetCologne ans Werk, um die soge­nannten „weißen Flecken“, also Stand­orte mit weniger als 30 MBit/s, im Stadt­gebiet auszu­merzen. Dafür werden 190 Kilo­meter Glas­faser verlegt. Der Bund und das Land NRW schießen 10,5 Millionen Euro für das Ausbau­vor­haben zu. Darüber hinaus rüstet NetCologne das Kabel­netz der GEWAG Wohnungs­akti­enge­sell­schaft Remscheid auf, um den ange­schlos­senen Haus­halte Down­load-Geschwin­dig­keiten bis 500 MBit/s zu liefern. Ab dem Herbst 2021 sollen davon 5000 Wohn­ein­heiten der GEWAG profi­tieren.

Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers kooperiert mit DNS:NET, wodurch 7000 Haushalte Datenraten von bis zu 2,5 GBit/s erhalten

Gemeinde Stahnsdorf West­lich von Remscheid liegt der Märki­sche Kreis, in den auch etliche Millionen Euro an Förder­gelder fließen. In 42 Gewer­bege­bieten erhalten rund 940 Unter­nehmen einen giga­bit­fähigen Inter­net­anschluss. „Tief­bau­tech­nisch sind die ausfüh­renden Baufirmen zu 99 Prozent fertig“, sagt Sergej Ruds­inski, Giga­bit­beauf­tragter des Märki­schen Kreises. Auch die Rück­mel­dequoten von Privat­haus­halten sind positiv. Insge­samt zeigt sich, dass das mit 60,45 Millionen Euro geför­derte Projekt von den Bürge­rinnen und Bürgern ange­nommen wird“, erklärt Landrat Marco Voge. Für die „weißen Flecken“ im Märki­schen Kreis stehen vom Bund und dem Land NRW insge­samt noch einmal 57 Millionen Euro zur Verfü­gung.

Gigabit für Stahns­dorf und Nuthetal

Vor den Toren Berlins ist DNS:Net tätig. In Stahns­dorf unter­zeich­nete Bürger­meister Bernd Albers eine Koope­rati­ons­ver­ein­barung mit dem Netz­betreiber, die 7000 Haus­halten Daten­raten von bis zu 2,5 GBit/s bringen soll. "Durch die Zusam­men­arbeit vor Ort, Baube­treuung und Anbin­dung an unsere eigene Glas­faser­netz­struktur mit dem Bran­den­burger Giga­bitring und Hoch­sicher­heits­rechen­zen­tren stellen wir nicht nur kurze Bauzeiten und die Anbin­dung inner­halb eines Jahres sicher, sondern schaffen mit der Giga­bit­geschwin­dig­keit für die Region Potsdam-Mittel­mark einen beträcht­lichen Vorsprung gegen­über anderen Gemeinden und Städten“, sagt Stefan Holig­haus aus der Geschäfts­lei­tung von DNS:NET.

Einer von drei PoPs wird herabgelassen, um Haushalte in Nuthetal mit Gigabit-Geschwindigkeiten zu versorgen

Deutsche Glasfaser Rund 15 Auto­minuten in südli­cher Rich­tung ist die Deut­sche Glas­faser aktiv. In den Nuthe­taler Orts­teilen Berg­holz-Rehbrücke, Nudow und Saar­mund stellte der Netz­betreiber jeweils einen soge­nannten Point of Presence (PoP) auf. Hier laufen alle Glas­faser­anschlüsse von den einzelnen Haus­halten zusammen. Über die drei PoPs werden zusätz­lich die Orts­teile Trems­dorf und Phil­ipstal mit Glas­faser versorgt. Auch hier dauert es nicht mehr lange, bis die Einwohner Nuthe­tals mit Gigabit im Internet surfen können und somit genü­gend Band­breite für Home­office und Home­schoo­ling zur Verfü­gung steht.