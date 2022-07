Erster grüner Spatenstich: Glasfaserausbau mit Saugbagger

Der in Düssel­dorf ansäs­sige Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern Voda­fone bringt die Glas­faser näher an 21.000 Frei­burger Haus­halte, die einen Kabel­anschluss besitzen. Dafür sind auf einer Tras­sen­länge von rund 10 Kilo­metern Tief­bau­arbeiten notwendig, um 37 Glas­faser-Knoten­punkte zu errichten. Zusätz­lich erhalten 7000 Wohn­ein­heiten des BVB Bauverein Breisgau einen FTTB-Anschluss von Voda­fone. Zusammen mit dem Multi­tech­nik­dienst­leister Spie setzen die Düssel­dorfer einen Saug­bagger ein. Laut Voda­fone findet in Frei­burg um Rahmen des Glas­faser­aus­baus der „erste grüne Spaten­stich“ statt. In Freiburg kommt nach Angaben von Vodafone erstmalig ein Saugbagger im Glasfaserausbau zum Einsatz, der im Erdreich umweltschonender arbeitet als andere Verlegemethoden

Foto: Vodafone Um die Glas­faser zu verlegen, wird das Erdreich über einen Luft­strom ange­saugt und in den Sammel­raum des Saug­bag­gers mitge­rissen. Der Vorteil: Weder das Wurzel­werk von Bäumen noch erdver­legte Leitungen und Rohre werden auf diese Weise beschä­digt. „So gelingt uns der Schutz des Baum­bestands und ein sensi­bler Umgang mit dem Boden und der Vege­tation“, erklärt Peter Pfan­nen­stiel, Mitglied der Geschäfts­lei­tung Spie Deutsch­land & Zentral­europa sowie Geschäfts­führer der Spie SAG GmbH. Der Ausbau des Kabel­netzes soll im ersten Halb­jahr 2023 abge­schlossen sein.

Kabel­netz­betreiber setzen auf Glas­faser

Andern­orts setzt Voda­fone noch auf herkömm­liche Verle­geme­thoden. So etwa vor den Toren Osna­brücks. In Bad Iburg sollen 4000 Haus­halte einen Glas­faser­anschluss erhalten. Die Tief­bau­arbeiten haben bereits begonnen, um eine Glas­faser­trasse von Georgs­mari­enhütte nach Bad Iburg zu verlegen. Des Weiteren baut Voda­fone im Orten­aukreis im Rahmen des geför­derten Breit­band­aus­baus für 10.000 Haus­halte ein Glas­faser­netz auf, das bis 2026 fertig sein soll. In Roding im ostbaye­rischen Land­kreis Cham erhalten 3600 und im nieder­säch­sischen Velpke 4000 Haus­halte einen FTTH-Anschluss von den Düssel­dor­fern. In Halle baut Tele Columbus für 11000 Haushalte FTTH-Anschlüsse. Bis Ende des Jahres sollen die ersten 4000 Haushalte bereits über ihren neuen Anschluss im Internet surfen können.

Foto: Tele Columbus Auch Deutsch­lands Kabel­netz­betreiber Nummer 2 ist im Glas­faser­ausbau aktiv. Tele Columbus baut in Halle für 11.000 Haus­halte FTTH-Anschlüsse. Bis Ende des Jahres sollen die ersten 4000 Haus­halte bereits über ihren neuen Anschluss im Internet surfen können. In Nettetal will das Unter­nehmen bis 2025 für 2500 Haus­halte den Glas­faser­anteil im Kabel­netz erhöhen sowie 11.000 weitere Wohnungen im Stadt­gebiet an das Netz anschließen. Und in Qued­lin­burg erhalten 4000 Haus­halte einen FTTH-Anschluss von Tele Columbus.

Neue Projekte bei Liberty, Vatten­fall Euro­fiber und Wemacom

Neben den etablierten Bran­chen­größen sind auch viele neue Markt­ein­steiger im Glas­faser­ausbau tätig. Der Name Liberty ist unter Kabel­netz­betreiber zwar ein alter Bekannter, aber in Sachen Glas­faser ist die Toch­ter­gesell­schaft Liberty Networks Germany ein Neuling. Unter der Marke „helloFiber“ baut sie in der Metro­pol­region Stutt­gart, genauer gesagt in Ruders­berg, Grafen­berg, Fricken­hausen und Neuf­fener Tal FTTH-Netze für insge­samt rund 20.800 Haus­halte. Wemag-Vorstand Thomas Murche, Landrat Sebastian Constien und Wemacom-Geschäftsführer Volker Buck (v. l. n. r.) setzen persönlich den ersten Spatenstich in Ziesendorf im Landkreis Rostock

Foto: WEMAG/SKRmedia Im hessi­schen Nidda ging der Zuschlag für den Glas­faser­ausbau an die Deut­sche Giga­netz. In deren Auftrag baut die Vitronet Gruppe ein FTTH-Netz für rund 6000 Liegen­schaften mit 9500 Haus­über­gabe­punkten. In Berlin erschließt Vatten­fall Euro­fiber rund 8000 Wohn­ein­heiten der Wohnungs­genos­sen­schaft Lich­ten­berg im Laufe des kommenden Jahres mit FTTB. Und im Land­kreis Rostock starte Ende Juni 2022 der geför­derte Glas­faser­ausbau für 2800 Haus­halte. Hier wird die Wemacom fast 300 Kilo­meter Trasse bauen und über 500 Kilo­meter Leer­rohr verlegen. In diese Rohre werden später rund 800 Kilo­meter Glas­faser­kabel einge­blasen. Bis Ende 2023 sollen die Bauar­beiten abge­schlossen sein.