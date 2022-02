Glasfaserausbau mit Diamanten

Anstelle des klas­sischen Tief­bau­gra­bens wird beim Tren­ching nur ein schmaler Spalt in die Asphalt­decke gefräst, in die die Glas­faser verlegt wird. Der Spalt wurde bislang mit gezahnten Metall­sägen erzeugt. Die Deut­sche Telekom setzt dafür erst­mals Diamant­schneider ein, die mit über 1000 Umdre­hungen pro Minute präzi­sere Schlitze erstellen. „Im Vergleich zum herkömm­lichen Tiefbau mit einer Tages­leis­tung von 50 Metern liegen wir hier täglich bei circa 400 Metern – was natür­lich den Glas­faser­ausbau enorm beschleu­nigt“, nennt Steffen Martens, Breit­band­beauf­tragter fürs Fest­netz bei der Telekom-Technik, einen Vorteil des Diamond-Microtren­chings.

Das Verfahren befindet sich noch in der Erpro­bung. Aber es könnte schon in einem der nächsten Telekom-Projekte einge­setzt werden. Etwa in Nort­heim, wo sich die Einwohner der Alt- und Kern­stadt bis Jahres­ende für einen Glas­faser­anschluss der Telekom entscheiden können. Kommen genü­gend Verträge zusammen, bauen die Bonner ein Netz mit 4000 Anschlüssen. Ab Mitte 2023 will die Telekom zudem 10.200 Glas­faser­anschlüsse im Gebiet von Neufahrn bei Frei­sing bauen. Die Arbeiten werden bis 2026 andauern.

Auch in Utten­reuth und Wülfrath wird die Telekom Glas­faser­netze für 2200 bzw. 1000 Haus­halte bauen. Ein weiteres FTTH-Netz für 4000 Haus­halte errichten die Bonner in der Stadt­mitte von Frei­las­sing. Dagegen ist der ehema­lige Staats­kon­zern in Back­nang bereits tätig. Hier steht als Nächstes der Ausbau der unter­ver­sorgten Teil­orte Horbach, Ober­schöntal, Stifts­grundhof und Unge­heu­erhof auf dem Plan. Darüber hinaus will die Telekom gemeinsam mit dem Investor IFM unter der Marke GlasfaserPlus in Rosbach ein FTTH-Netz mit 6600 Haus­anschlüssen bauen.

Erfolg­reiche Vorver­mark­tungen

GlasfaserPlus darf nicht mit Plusnet verwech­selt werden, der Breit­band­tochter des Ener­gie­kon­zerns EnBW. Die errichtet für 399 Unter­nehmen im Kaisers­lau­terner Gewer­bege­biet West ein Glas­faser­netz mit Down­load-Geschwin­dig­keiten von bis zu 10 GBit/s. Solche Geschwin­dig­keiten können demnächst auch 60 Unter­nehmen in Geit­hain in Anspruch nehmen. Dort baut envia TEL ein FTTH-Netz auf.

Bürgermeister Ludwig Eisenreich (l.) und Gunther Schwab, Geschäftsleiter Förderprojekte bei der Deutschen Glasfaser, unterzeichnen den Änderungsvertrag

Foto: Deutsche Glasfaser Die Deut­sche Glas­faser will in Plank­stetten, Holn­stein und Berching die Breit­band­lücken schließen. Hier war bislang die Inexio tätig, die seit 2020 zur Deut­schen Glas­faser gehört. „Gemeinsam mit der Stadt­ver­wal­tung und unserem Baupartner packen wir nun an, um schnellst­mög­lich die Glas­faser­anschlüsse für die förder­wür­digen Haus­halte zu reali­sieren“, sagt Gunther Schwab, Geschäfts­leiter Förder­pro­jekte von Deut­sche Glas­faser. Der Projekt­abschluss ist noch für dieses Jahr geplant.

Foto: Deutsche Glasfaser Die Deut­sche GigaNetz kommt eben­falls mit ihren Projekten voran. Mit der Stadt Kelk­heim wurde eine Koope­rati­ons­ver­ein­barung unter­zeichnet. Die Vorver­mark­tung wird Anfang März 2022 gestartet und läuft bis Ende Mai. In Offenau konnte die GigaNetz die Vermark­tung erfolg­reich abschließen. Dort rechnet das Unter­nehmen mit einer einjäh­rigen Bauzeit, nennt aber keinen Termin für den Baube­ginn. Dagegen will sie die Ausbau­arbeiten in Abstatt bis zum Früh­jahr 2023 abge­schlossen haben.

Ausbau­gebiete werden vergrö­ßert

Auch die Glas­faser Nord­west vergrö­ßert ihr Ausbau­gebiet. Mitte Februar erfolgte in Oster­cap­peln der Spaten­stich. Rund 750 Haus­halte erhalten hier einen Glas­faser­anschluss. Nach knapp einem Jahr Bauzeit hat die TNG Stadt­netz jetzt die ersten Haus­anschlüsse in der Gemeinde Lutterbek an das Glas­faser­netz ange­schlossen. In Ober­aula will der Netz­betreiber nach erfolg­rei­cher Vorver­mark­tung eben­falls ein FTTH-Netz errichten. Immerhin hatten sich 51 Prozent der Bürger für einen Glas­faser­anschluss von der TNG entschieden.

Spatenstich in Ostercappeln: Glasfaser Nordwest baut hier für rund 750 Haushalte ein FTTH-Netz.

Foto: Glasfaser Nordwest Darüber hinaus steht der Breit­band­ausbau in zahl­rei­chen Gebieten der Samt­gemeinde Tostedt im Land­kreis Harburg kurz bevor. Die Filiago GmbH will noch im ersten Quartal 2022 unter der Marke PREMIUM-NETZ mit dem Glas­faser­ausbau beginnen. Der Auftakt wird in Heidenau mit 600 Haus­halten sein. Zuletzt vermeldet noch die goetel in Hofgeismar im Land­kreis Kassel Vollzug. Mit Hümme hat sie nun alle sieben Stadt­teile mit Glas­faser ausge­stattet. Zudem starte goetel den Vertrieb in Breuna und Rhöda.