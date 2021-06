Breitbandausbau: Wohin die Förder-Milliarden fließen

Die Bundes­regie­rung will bis 2025 eine flächen­deckende Gigabit-Versor­gung errei­chen. Dort, wo sich für Netz­betreiber der Ausbau nicht lohnt, unter­stützen Bund und Länder mit einer milli­arden­schweren Förde­rung. So sollen auch kleinste Gemeinden Anschluss ans schnelle Internet erhalten.

Nach Angaben der Deut­schen Telekom leben 15 Prozent der Bevöl­kerung in Dörfern mit weniger als 5000 Einwoh­nern. Es gibt 2100 Gemeinden mit weniger als 500 Bewoh­nern. Hier werden die Wege für die Glas­faser­ver­legung lang und teuer – wie zum Beispiel im Land­kreis Vorpom­mern-Rügen.

In Deutsch­lands größtem geför­derten Ausbau­pro­jekt verlegt die Telekom 6900 Kilo­meter Glas­faser. Das Projekt steht vor dem Abschluss, denn der Telekom fehlen nur noch 300 Kilo­meter. Von den insge­samt 37.000 Adressen steht bei 17.800 der Glas­faser­anschluss schon zur Verfü­gung. Das entspricht rund 24.000 Haus­halten.

Telekom baut von Nord bis Süd

Wie hier in Malente informiert die TNG nun in Antrifttal über den Glasfaserausbau und wirbt für ihre Anschlüsse

Bild: TNG Stadtnetz GmbH Der Bund und das Land Meck­len­burg-Vorpom­mern fördern den Ausbau im Land­kreis Vorpom­mern-Rügen mit insge­samt 110 Millionen Euro. „Inzwi­schen reali­siert die Telekom mehr als drei Millionen Haus­halte im geför­derten Ausbau mit Breit­band­anschlüssen“, ergänzt Andrea zur Nieden, Leiterin Stra­tegie Breit­band­för­derung bei der Deut­schen Telekom. Für die kommenden Jahre rechnet sie mit ähnli­chen Zahlen.

Auch im Land­kreis Eichs­feld nimmt die Telekom die Breit­band­för­derung in Anspruch. Für die Gemeinden Heili­gen­stadt, Lente­rode, Lutter und Uder sind die Planungen abge­schlossen. Jetzt wird das Glas­faser­netz für 540 Haus­halte und zehn Schulen gebaut. Bis zum Ende des ersten Quar­tals 2022 soll es fertig sein.

Auch in Tauf­kir­chen lässt die Telekom die Bagger anrollen. Rund 7000 Haus­halte erhalten hier einen Glas­faser­anschluss. Natür­lich inves­tieren die Bonner auch selbst, wie zum Beispiel in München. Hier wollen sie für den Glas­faser- und 5G-Ausbau eine halbe Milli­arde Euro bis 2030 inves­tieren. Außerdem will die Telekom das Glas­faser­netz der Münchener Stadt­wer­ketochter M-net mitnutzen.

Deut­sche Glas­faser, Voda­fone und Glas­faser Nord­west bauen aus

Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung ist die Deutsche GigaNetz nun Partner für den Glasfaserausbau in der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken

Bild: WHF GmbH Dem Land Sachsen-Anhalt stehen seit 2015 bis Ende 2022 Förder­gelder in Höhe von 400 Millionen Euro zur Verfü­gung. Einen Teil davon erhält die Deut­sche Glas­faser. Sie will bis 2025 in Sachsen-Anhalt 300.000 Glas­faser­anschlüsse schaffen. Derzeit baut das Unter­nehmen bereits für 22.000 Haus­halte FTTH-Anschlüsse, weitere 140.000 befinden sich in der Vorbe­rei­tung.

Darüber hinaus konnte Deut­sche Glas­faser die Vorver­mark­tungen in Soden, Taucha und in der Samt­gemeinde Bolde­cker Land erfolg­reich abschließen. In den Orten wird demnächst ein FTTH-Netz entstehen. Etwas weiter ist Deut­sche Glas­faser in Usingen, wo Anfang Juni 2021 zwei Haupt­ver­teiler für das zukünf­tige Glas­faser­netz aufge­stellt wurden.

Ohne Förder­gelder baut Voda­fone in Georgs­mari­enhütte seine Infra­struktur aus. Dafür inves­tieren die Düssel­dorfer 700.000 Euro, um bis Ende August in diesem Jahr 8500 Haus­halte mit Glas­faser zu versorgen. Weiter nörd­lich von Georgs­mari­enhütte ist die Glas­faser Nord­west aktiv. Sie baut in Zetel, ein Stadt­teil Vechtas, 1100 Glas­faser­anschlüsse, in Verden 1900 und in Löningen 2200 FTTH-Anschlüsse.

Und in Norden entstehen 7100 Anschlüsse. Hier kann Glas­faser Nord­west die von den Nordener Stadt­werken bereits verlegten Leer­rohre nutzen. In Norden sollen die Bauar­beiten bis Mitte 2022 abge­schlossen sein.

Auch die Deut­sche GigaNetz setzt in ihrer Part­ner­schaft mit der Wirt­schafts­region Heil­bronn-Franken auf den eigen­wirt­schaft­lichen Ausbau. Das Unter­nehmen will für die Kommunen in der Region ein FTTH-Netz errichten. Das gleiche Ansinnen verfolgt Stie­geler in Laufen­burg. Hier sind seid Anfang Juni 2021 die Bagger am Werk, wohin­gegen das Glas­faser­netz in Schön­wald bereits in Betrieb genommen wurde.

Und in Antrifttal wirbt Netz­betreiber TNG für seine Ausbau­pläne: Wenn sich 40 Prozent der Haus­halte in der hessi­schen 2000-Einwohner-Gemeinde für einen Glas­faser­anschluss entscheiden, wird das Netz gebaut.