Glasfaser: Deutsche GigaNetz erhöht Ausbautempo

Seit drei Jahren baut die Deut­sche GigaNetz Glas­faser­netze, inzwi­schen in elf Bundes­län­dern. Das Unter­nehmen will sein Ausbau­tempo stei­gern. Soeren Wendler, Mitbe­gründer und Chief Sales Officer bei der Deut­schen GigaNetz, gibt Einblicke über das Vorgehen des Netz­betrei­bers.

Hinter der Deut­schen GigaNetz stehen die Inves­toren DWS und InfraRed Capital Part­ners, die den Netz­betreiber mit drei Milli­arden Euro finan­zieren. Damit sollten über eine Million Haus­halte einen Glas­faser­anschluss erhalten. Das Ziel wird die Deut­sche GigaNetz errei­chen. „Wir haben bislang mit über 190 Kommunen Koope­rati­ons­ver­ein­barungen schließen können, wodurch über 1,6 Millionen Haus­halte für den Ausbau an das Glas­faser­netz erreichbar sind“, sagt Deut­sche-GigaNetz-Mitbe­gründer Soeren Wendler. Dazu tragen auch die Koope­rati­ons­ver­ein­barungen mit den Gigabit-Regionen Heil­bronn-Franken und FrankfurtRheinMain bei. Deutsche-GigaNetz-Mitbegründer Soeren Wendler will die Zahl adressierbarer Haushalte in den nächsten ein bis zwei Jahren verdoppeln

Foto: Marc Hankmann Die Deut­sche GigaNetz verfolgt einen soge­nannten Green­field-Ansatz, d. h., sie ist ohne Altlasten gestartet und konnte so sämt­liche Prozesse, Abläufe, Appli­kationen usw. von Tag 1 an frei planen. Grund­lage für die Auswahl der Ausbau­gebiete ist ein daten­getrie­benes System mit über 580 Millionen Daten­punkten, das Infor­mationen von der Bevöl­kerungs­dichte bis zur Beschaf­fen­heit von Straßen und Gehwegen enthält.

„Unsere Glas­faser­netze werden im Ausbau­gebiet stets voll­ständig ausge­baut und enden durch­gehend in den eigenen vier Wänden der Kunden“, erklärt Wendler das Vorgehen des Unter­neh­mens.

"Ziel von 100 Prozent FTTH"

Gestartet ist die Deut­sche GigaNetz im länd­lichen Raum. Inzwi­schen errichtet das Hamburger Unter­nehmen auch Glas­faser­netze in Rand­lagen größerer Kommunen. Stei­gende Baukosten erschweren die Glas­fase­rer­schlie­ßung in weniger dicht besie­delten Gebieten, zumal die Deut­sche GigaNetz größ­ten­teils eigen­wirt­schaft­lich ausbaut.

„Das Ziel von 100 Prozent FTTH bezieht aber auch vorhan­dene Infra­struk­turen ein und wird zu kleinen Teilen durch die Bundes­för­der­kulisse ergänzt“, sagt Mitbe­gründer Wendler. In Löwenstein, südöstlich von Heilbronn, testete die Deutsche GigaNetz ein System, um Gräben für Verlegearbeiten innerhalb kürzester Zeit wieder zu verschließen

Foto: Deutsche GigaNetz Die Vorge­hens­weise der Deut­schen GigaNetz scheint zu fruchten. Soeren Wendler spricht von einem gewal­tigen Zuspruch, weshalb das Unter­nehmen die Anzahl adres­sier­barer Haus­halte in ein bis zwei Jahren verdop­peln möchte. „Wir sind stolz darauf, dass bisher alle begon­nenen Nach­fra­gebün­delungen auch erfolg­reich abge­schlossen werden konnten und das Netz nach Umset­zung auch unmit­telbar bei den Nutze­rinnen und Nutzern ankommt“, erklärt der gelernte Diplom-Inge­nieur.

Derzeit befinden sich 120 Kommunen in der aktiven Nach­fra­gebün­delung. „In über 50 Kommunen ist die Umset­zungs­pla­nung wie auch der Ausbau in vollem Gange oder bereits abge­schlossen“, so Wendler.

Open Access und Markt­kon­soli­die­rung

Auf dieser Basis will die Deut­sche GigaNetz pro Monat 40.000 bis 50.000 Homes-Passed-Anschlüsse bauen. Ein solches Tempo kann natür­lich nur gelingen, wenn keine Störungen auftreten - Stich­wort stra­tegi­scher Überbau. „Niemand benö­tigt zwei Glas­faser­netze in einer Kommune - man hat auch keine zwei Wasser- oder Strom­anschlüsse im Haus -, das verkom­pli­ziert, verteuert und verlän­gert den Ausbau, ist zudem weder sinn­voll noch nach­haltig“, kriti­siert Wendler.

Er plädiert für Open Access, also die Öffnung der Glas­faser­netze für die Dienste Dritter. „Ein Modell, welches wir selbst heute bereits auf den alten Kupfer­netzen seit Jahren erprobt kennen.“

Wendler (2. v. l.) bei der Unterzeichnung der Kooperation für den Glasfaserausbau in Bremen-Nord. Inzwischen ist die Deutsche GigaNetz in elf Bundesländern unterwegs

Foto: SWAE Es ist aber nicht nur der stra­tegi­sche Überbau von Glas­faser­netzen, der den Netz­betrei­bern zusetzt. „Gestie­gene Baupreise, erheb­lich höhere Zinsen stellen gerade für kleine TK-Unter­nehmen eine Bürde dar“, erklärt Wendler. Er geht auch davon aus, dass sich klei­nere Stadt­werke ange­sichts der Ener­gie­wende wieder mehr auf das Kern­geschäft konzen­trieren und daher über­legen müssen, wie sie mit ihren TK-Töch­tern umgehen wollen.

Verkauf oder Koope­ration wären zwei Möglich­keiten. Die Deut­sche GigaNetz stünde dann bereit, schließ­lich wollen die Hamburger das Amazon unter den Glas­faser­netz­betrei­bern werden.

