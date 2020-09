Schnelles Internet: 40-Prozent-Hürde für den Ausbau

Die Bagger rollen in vielen Ausbau­pro­jekten erst an, wenn sich eine bestimmte Anzahl an Haus­halten für einen neuen Inter­net­anschluss entschieden hat. Mit dieser Vorver­mark­tung haben die Netz­betreiber die Sicher­heit, die hohen Kosten für den Ausbau auch refi­nan­zieren zu können.

Deut­sche Glas­faser schließt die Gewer­bege­biete in Schwelm mit Glas­faser an. Rund 15 Unter­nehmen haben dafür bereits einen Vorver­trag unter­schrieben. Die angebo­tenen Band­breiten reichen von 300 MBit/s bis 10 GBit/s. Hier läuft ebenso die Vorver­mark­tung wie in Loxstedt. 40 Prozent der Bürger müssen sich hier für einen Vertrag mit der Deut­schen Glas­faser entscheiden, dann baut das Unter­nehmen auch in der südlich von Bremer­haven gele­genen Stadt ein Glas­faser­netz auf.

Bürger­meister Detlef Well­brock hat seine Unter­schrift bereits geleistet. Dadurch sollen 26 gemein­deei­genen Liegen­schaften einen entspre­chenden Anschluss erhalten. Dazu gehören ne­ben dem Rathaus ein Jugend­zen­trum, der Bauhof sowie die Feuer­wehr­häuser, die Grund­schulen und die Kinder­tages­stätten in den genannten Ortschaften.

Koope­ration von Deut­sche Glas­faser und Voda­fone

Die Deutsche Glasfaser ermöglicht in den Gewerbegebieten in Schwelm Bandbreiten von 300 MBit/s bis 10 GBit/s - wenn genügend Unternehmen einen Vorvertrag abschließen

Bild: Deutsche Glasfaser/Marie Monecke In Eching und Neufahrn, die Orte liegen nörd­lich von München, koope­riert die Deut­sche Glas­faser mit Voda­fone. Bis Ende des Jahres sollen die Bauar­beiten in den Gewer­bege­bieten Neufahrn West und Eching Ost abge­schlossen werden. Rund 160 Unter­nehmen können dann mit bis zu 1 GBit/s im Internet surfen. Insge­samt konnte der Düssel­dorfer Tele­kom­muni­kati­ons­kon­zern in den vergan­genen Wochen etliche Verträge für die Erschlie­ßung von Gewer­bege­bieten unter­zeichnen, wie etwa in Stein­hagen, Heppen­heim, Lindau am Bodensee oder im west­fäli­schen Beckum, sodass knapp 1500 Unter­nehmen mit Glas­faser bis ans Gebäude (FTTB) versorgt werden können – inso­fern genü­gend Unter­nehmen einen Vorver­trag unter­schreiben.

Etwas unge­wöhn­lich ist dagegen das Vorgehen der Voda­fone in Klipp­hausen bei Dresden. Hier starten Vorver­mark­tung und Tief­bau­arbeiten gleich­zeitig, sodass erste Haus­halte im zweiten Quartal 2021 ans FTTH-Netz ange­schlossen werden könnten. Bis Mitte 2022 soll das gesamte Bauvor­haben beendet sein. „Dank der guten Zu­sammenarbeit aller Projekt-Partner sind wir in Klipp­hausen schnell unter­wegs und bringen schon in einigen Monaten erste Anwohner mit Licht­geschwin­dig­keit ins Netz“, sagt Stefan Andrien, Head of Fiber Sales & Marke­ting Consumer, bei Voda­fone Deutsch­land.

Telekom verlegt Glas­faser in Hamburg

Auch die Deut­sche Telekom rollt ihre Glas­faser in vielen Gewer­bege­bieten aus, da­runter Gebiete in Kassel, Hannover, Frei­burg oder Wies­baden. Insge­samt erhalten über 4000 Unter­nehmen einen Glas­faser­anschluss von der Telekom. Darüber hinaus sind die Bonner auch in Neubau­gebieten unter­wegs. Knapp 29000 Privat­haus­halte profi­tieren von den Ausbau­bestre­bungen der Telekom, davon allein 25000 in den Hamburger Stadt­teilen Eppen­dorf und Winter­hude sowie 3800 in der Fuhr­mann­stadt Mengen. In Echingen und Neufahrn kooperieren Vodafone und Deutsche Glasfaser, um für 160 Unternehmen Glasfaseranschlüsse zu bauen

Bild: Vodafone Insge­samt erhöhte sich die Zahl der Telekom-Glas­faser­anschlüsse im August 2020 um 33000. Die ganz großen Zahlen erreicht der Bonner TK-Konzern aber im­mer noch durch seinen Vecto­ring-Ausbau. Im August wurde für 266.000 Haus­halte die Surf-Geschwin­dig­keit erhöht. Wie viele davon mittels Super-Vecto­ring bis zu 250 MBit/s erhalten, teilte die Telekom indes nicht mit.

Tele Columbus in Schwerin aktiv

Natür­lich sind auch die vermeint­lich Kleinen unter den Netz­betrei­bern nicht untätig. Tele Columbus schloss kürz­lich einen Vertrag mit der Schwe­riner Wohnungsbauge­nossenschaft für die Versor­gung von 8900 Wohn­ein­heiten. Das Bestands­netz wird auf FTTB aufge­rüstet und für 1500 Wohnungen sowie alle Neubau­vor­haben ist ein FTTH-Anschluss vorge­sehen. In Reich­ling erwei­tert die LEW TelNet das bestehende Glas­faser­netz auf Anwesen, die außer­halb des Kern­orts liegen. Koope­rati­ons­partner ist M-net. Das Land Bayern unter­stützt das Projekt. „Dank dem Höfe­bonus und dem Enga­gement von LEW TelNet und M-net können wir den Breit­band­ausbau in unserer Gemeinde voran­treiben und bestehende Lücken schließen“, freut sich Bürger­meister Johannes Leis.

Auf eigenes finan­zielles Risiko will der Netz­betreiber htp in der Samt­gemeinde Ahlden ein Glas­faser­netz aufbauen. In der Gemeinde Nord­stemmen koope­riert das Unter­nehmen mit der Deut­schen Glas­faser, die das Netz bauen wird, während htp die Vermark­tung über­nimmt und das Netz mieten und betreiben wird. In beiden Fällen werden 40 Prozent der Haus­halte benö­tigt, die sich für einen Anschluss der htp ent­scheiden, damit die Unter­nehmen tätig werden. Vieles steht und fällt mit der Vorver­mark­tung.

Die Deut­sche Telekom baut die Breit­band­ver­sor­gung im Fest­netz weiter aus. Jetzt hat der Konzern die Zahlen für August veröf­fent­licht. Mehr zu dem Thema lesen Sie in einer weiteren News.