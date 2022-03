Gigabit für Berlin: Die Hauptstadt drückt aufs Tempo

Die Breit­band­ver­füg­bar­keit in der Haupt­stadt sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Laut Breit­band­atlas können 94 Prozent der Haus­halte mit 1 GBit/s im Internet surfen. Das liegt vor allem an den dortigen Kabel­netz­betrei­bern. Reine Glas­faser­netze sind hingegen Mangel­ware. Beim FTTB/H-Ausbau rangiert Berlin im Ranking der Bundes­länder mit 9,3 Prozent auf dem viert­letzten Platz. Für eine Stadt, die im Vergleich zu Flächen­län­dern weniger Probleme mit langen Verbin­dungs­stre­cken hat, ist das eher blamabel.

Bremen kommt zwar auch nur auf 12,5 Prozent, aber in Hamburg haben bereits vier von fünf Haus­halten (81,7 Prozent) einen Glas­faser­anschluss. Der Bundes­durch­schnitt liegt laut Breit­band­atlas beim 15,8 Prozent. Auch hier hinkt die Haupt­stadt hinterher. Berlins Staatssekretär Tino Schopf und Stefan Holighaus, Mitglied der DNS:NET-Geschäftsleitung, unterzeichnen die Ausbauvereinbarung für die Außenbezirke

Foto: DNS:NET/T. Ecke Doch jetzt soll aufge­holt werden. Tele Columbus will bis Ende 2023 die Campus­netze der Gewobag Wohnungsbau-Akti­enge­sell­schaft mit Glas­faser bis in die Gebäude erschließen (FTTB). Im glei­chen Zeit­rahmen soll auch der weitere Streu­bestand in Berlin via FTTB an das Glas­faser­netz von Tele Columbus ange­schlossen werden. Das schließt auch die Neustruk­turie­rung und tech­nische Aufrüs­tung der Haus­ver­teil­netze mit ein, um später die Glas­faser bis in jede Wohnung (FTTH) legen zu können. Betroffen sind rund 48.000 Berliner Haus­halte. Auch Neubauten sollen per FTTH ange­schlossen werden. Mittel­fristig will die Gewobag den Bestand durch Neubau und Ankauf um 13.000 weitere Wohnungen erhöhen.

DNS:NET baut in Berliner Außen­bezirken aus

Einen etwas größeren Umfang hat die Verein­barung mit der DNS:NET. Die gemeinsam mit Staats­sekretär Tino Schopf von der Senats­ver­wal­tung für Wirt­schaft, Energie und Betriebe unter­zeich­nete Absichts­erklä­rung sieht vor, bis spätes­tens 2030 mehrere hundert­tau­send Anschluss­punkte wie Haus­halte, Unter­nehmen oder sozio­öko­nomi­sche Einrich­tungen in den Außen­bezirken eigen­wirt­schaft­lich mit Glas­faser zu versorgen. „Hier will das Unter­nehmen möglichst in Koope­ration mit den jewei­ligen Bezirks­ämtern inves­tieren“, sagt Staats­sekretär Schopf.

Des Weiteren kündigte die Telekom an, in der Haupt­stadt bis 2030 zwei Millionen FTTH-Anschlüsse zu bauen. Damit wird ihr Ausbau­ziel für Berlin erhöht. Ursprüng­lich wollten sie bis 2027 eine Million Glas­faser­anschlüsse errichten. Die sollen nun ein Jahr früher, nämlich 2026, fertig sein. Bis Ende des vergan­genen Jahres baute die Telekom 50.000 FTTH-Anschlüsse in Berlin, bis 2024 soll die Zahl auf 250.000 Anschlüsse steigen. „Diese Zusage der Telekom wird Berlin im Giga­bit­zeit­alter voran­bringen“, ist sich die Regie­rende Bürger­meis­terin Fran­ziska Giffey sicher. Gemeinsam für Gigabit: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Telekom Deutschland-Vorstand Srini Gopalan

Foto: Deutsche Telekom/Marc-Steffen Unger Neben Berlin schreitet der Glas­faser­ausbau der Telekom auch in anderen Städten wie Hungen, Rimpar, Schongau oder Birken­feld voran. Dadurch entstehen in diesen Orten knapp 10.000 neue Glas­faser­anschlüsse. Aller­dings ist für die Telekom der Vecto­ring-Ausbau noch nicht beendet. In den vergan­genen Wochen rüstete der ehema­lige Staats­kon­zern seine DSL-Netze zum Beispiel in Bad Oeyn­hausen, Wesel, Stral­sund oder Landshut auf Maxi­mal­geschwin­dig­keiten im Down­load von bis zu 250 MBit/s auf. Insge­samt profi­tieren davon rund 124.000 Haus­halte. „Wir haben den Daten­turbo gezündet", sagt hierzu Telekom-Unter­neh­mens­spre­cher George-Stephen McKinney.

Voda­fone erhöht Kapa­zitäten im Kabel­netz

Mehr ist aus den kupfer­draht­basierten DSL-Netzen nicht heraus­zuholen. Auch in den Kabel­netzen ist viel Kupfer verbaut, weshalb Voda­fone den sukzes­sive durch Glas­faser ersetzt, um den Kunden Gigabit-Speed bieten zu können. In Bremen werden die Band­brei­ten­kapa­zitäten für 95.000 Haus­halte erhöht. Dafür werden neue Glas­faser­stre­cken verlegt und in insge­samt zehn Bremer Stadt­teilen rund 300 neue Glas­faser­knoten errichtet. Die Arbeiten sollen in einem Jahr beendet sein. Im Bremer Kabelnetz erhöht Vodafone den Glasfaseranteil, um 95.000 Haushalten genügend Bandbreitenkapazität zur Verfügung stellen zu können

Foto: Vodafone/Valery Kloubert Darüber hinaus baut Voda­fone auch neue Glas­faser­netze. In der Verbands­gemeinde Monta­baur wird bereits gear­beitet. Die ersten 8000 Adressen werden im Sommer 2022 ange­schlossen. Inzwi­schen wurde die Vorver­mark­tung in allen Ausbau­gebieten erfolg­reich abge­schlossen, sodass die Arbeiten für weitere 20.000 Adressen im Früh­jahr 2022 beginnen können. Und in Gronau will Voda­fone bis Ende 2025 gemeinsam mit den hiesigen Stadt­werken ein neues Glas­faser­netz für fast 22.000 Haus­halte errichten. In den ersten von insge­samt 15 Ausbau­gebieten sind die Bagger bereits ange­rollt. Schließ­lich wollen nicht nur Berliner mit High­speed im Internet surfen.

