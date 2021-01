Breitbandausbau: „Kein Stich mit Kupferkabel zu machen“

Ende November 2020 kündigte der Netz­betreiber BBV Deutsch­land an, in den kommenden drei bis vier Jahren mindes­tens 500 Millionen Euro in den Glas­faser­ausbau inves­tieren zu wollen. Möglich macht dies der Einstieg des briti­schen Inves­tors Infra­capital. Darüber hinaus hat BBV zusammen mit ZTE Deutsch­land und Prime­vest Capital Part­ners die letzte Ausbau­stufe in der Kern­stadt von Bretten Ende Dezember 2020 erfolg­reich abge­schlossen. Die Gesamt­inves­tition für das Glas­faser­pro­jekt belief sich auf 20 Millionen Euro. Insge­samt wurden dabei über 700 Kilo­meter Glas­faser­kabel verlegt sowie 3800 Haus­halte an das Netz ange­schlossen. „Das Projekt doku­men­tiert die erfolg­reiche Inves­titi­ons­stra­tegie des Prime­vest Commu­nica­tion Infra­struc­ture Fund, bei der deut­sche Versi­che­rungen und Pensi­ons­kassen lang­fristig Kapital bereit­stellen, das lokalen Netz­betrei­bern ermög­licht, Glas­faser­netze auszu­bauen“, erklärt Kersten Walter, Senior Asset Manager bei Prime­vest Capital Part­ners.

Deutsche-GigaNetz-Geschäftsführer Soeren Wendler (li.) und Flörsheims Bürgermeister Bernd Blisch gehen gemeinsam den Ausbau eines Glasfasernetzes für die Stadt am Main an

Flörsheim am Main Mitte Dezember 2020 grün­dete sich dann in Kiel die TNG Breit­band­gruppe. Sie besteht aus der TNG Stadt­netz GmbH, den Rechen­zen­tren- und Soft­ware­spe­zia­listen ennit server GmbH und ennit soft­ware GmbH, dem auf Tiefbau und Glas­faser­netze spezia­lisierten Planungs­büro Stadt­netze Nord GmbH sowie aus der glas­faser nord GmbH, ein Experte unter anderem für mini­mal­inva­sive Verle­gever­fahren für Glas­faser. Die Gruppe will bis 2026 mindes­tens 500 Millionen Euro in den Glas­faser­ausbau inves­tieren. Das Geld kommt von der Inter­mediate Capital Group, die die Mehr­heit an der TNG Breit­band­gruppe hält. Damit werden neben Ausbau­pro­jekten in Schleswig-Holstein und Nieder­sachsen auch Vorhaben in Mittel­hessen ange­gangen. Erste Bautä­tig­keiten stehen hier kurz vor dem Start.

Bereits Mitte des vergan­genen Jahres hat sich die Deut­sche GigaNetz GmbH gegründet, hinter der der Investor InfraRed Capital Part­ners steckt. Die Hamburger verkün­deten Ende Dezember 2020 eine Koope­ration mit Flörs­heim am Main. Kommen genü­gend Haus­halte in der Vorver­mark­tung zusammen, soll ab Sommer 2021 ein Glas­faser­netz gebaut werden, das in den kommenden ein bis zwei Jahren fertig­gestellt werden soll. „Allen Kunden, die sich vor dem Baube­ginn für einen Anschluss entscheiden, verlegen wir diesen kostenlos bis in die eigenen vier Wänden“, wirbt Soeren Wendler, Geschäfts­führer der Deut­sche GigaNetz, für den Glas­faser­ausbau.

Förde­rung für Breit­band­ausbau ausge­weitet

Martin Fornefeld, Vorsitzender der Geschäftsführung der Micus Strategieberatung, prognostiziert dank verbesserter Rahmenbedingungen an einen Schub für den Glasfaserausbau in Deutschland

Micus Strategieberatung GmbH Neben privaten Geld­gebern will auch der Staat den Glas­faser­ausbau unter­stützen. Noch im ersten Quartal 2021 soll die Graue-Flecken-Förde­rung an den Start gehen, sodass Gigabit-Ausbau­pro­jekte in Regionen geför­dert werden können, in denen weniger als 100 MBit/s zur Verfü­gung stehen. Ab 2023 fällt dann auch diese Schwelle.

Durch die Graue-Flecken-Förde­rung kann der Staat weitaus mehr Regionen unter­stützen als bisher. „Mit Kupfer­kabeln ist dann kein Stich mehr zu machen“, sagt Martin Forne­feld, Vorsit­zender der Geschäfts­füh­rung der Micus Stra­tegie­bera­tung, die selbst etliche Ausbau­pro­jekte begleitet, mit denen insge­samt über 30.000 neue Glas­faser­anschlüsse entstehen. „Trotz Corona war die Bautä­tig­keit für Glas­faser­netze im Jahr 2020 so intensiv wie noch nie in Deutsch­land“, sagt Forne­feld. „Es wird endlich in umfang­rei­chem Maße gebaut.“

Aus seiner Sicht wird auch die TKG-Novel­lie­rung die Bedin­gungen für den Netz­ausbau verbes­sern. „So sollen Geneh­migungs­ver­fahren beschleu­nigt werden und es wird klar­gestellt, dass schnelle Kupfer­netze keine Glas­faser­netze ersetzen können“, sagt Forne­feld. Auch die Grund­sätze der Bundes­netz­agentur zur Kosten­ver­tei­lung bei Mitver­legung von Glas­faser dürften nach Meinung des Breit­band­experten den Ausbau beschleu­nigen. „Bislang schei­terten Mitver­legungen häufig an abstrusen Preis­vor­stel­lungen, die dieses Geschäfts­feld völlig lahm­gelegt haben“, sagt Forne­feld. Wenn die Grund­sätze in der Praxis Anwen­dung fänden, würde das den Glas­faser­ausbau fördern.

Höchste und erste Förder­summe in Bayern

Im Technologiepark Oberpfaffenhofen bietet M-net ab dem Frühjahr 2021 Spitzengeschwindigkeiten bis 10 GBit/s an

M-net Ein Bundes­land, das in Sachen Förde­rung beson­ders hervor­sticht, ist Bayern. Der Land­kreis Cham erhält nun die höchste jemals im Frei­staat ausge­wie­sene Förder­summe. „Wir unter­stützen den Land­kreis mit 63 Millionen Euro beim Ausbau seines Gigabit-Netzes“, sagt Finanz- und Heimat­minister Albert Füra­cker. Über 14.000 Häuser in 37 Gemeinden werden durch das Projekt an das Giga­bit­netz ange­schlossen. Die ersten Förder­gelder nach der neuen baye­rischen Giga­bit­richt­linie erhält Sont­hofen. Damit 916 Adressen einen Glas­faser­anschluss bekommen, schießt die Landes­regie­rung über 1,1 Millionen Euro zu.

Ohne Förder­mittel kommt die Münchener Stadt­wer­ketochter M-net in den Gewer­bege­bieten Ober­pfaf­fen­hofen und Neugilching aus. Ab dem Früh­jahr 2021 werden hier Glas­faser­lei­tungen verlegt, um den Unter­nehmen bis zu 10 GBit/s bieten zu können.

Gigabit möchte auch die Kölner Stadt­wer­ketochter NetCologne den Bürgern von Dormagen bringen. Dazu läuft derzeit die Vorver­mark­tung. Entscheiden sich 40 Prozent der Haus­halte für einen Glas­faser­anschluss von NetCologne, könnten 5500 Haus­halte vom Ausbau profi­tieren. Insge­samt sollen hier 15 Millionen Euro für den zwei­jäh­rigen Netzbau inves­tiert werden. Auch wenn Glas­faser teuer ist: Das Geld ist nicht der Flaschen­hals.