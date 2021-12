Glasfaserausbau: Wenn der Steuerzahler hilft

Das poli­tische Ziel lautet flächen­deckende Gigabit-Versor­gung. Man kann sich streiten, was konkret mit flächen­deckend gemeint ist, auf jeden Fall nicht die Vernach­läs­sigung länd­lich geprägter Regionen. Da lange Stre­cken mit wenig Kunden­poten­zial für Netz­betreiber kaum attraktiv sind, pumpt der Staat Geld in den Glas­faser­ausbau. Schließ­lich ist er dazu verpflichtet, gleiche Lebens­bedin­gungen zu schaffen. Also muss der Steu­erzahler herhalten.

So fließt das Geld etwa nach Gang­kofen. Mit über zwölf Millionen Euro Inves­titi­ons­kosten handelt es sich um eines der größten Einzel­för­der­pro­jekte im länd­lichen Raum in Bayern. Aus München kamen 3,8 Millionen Euro, den Rest steu­erte Berlin bei. Um 1500 Anschlüsse zu reali­sieren, mussten knapp 830 Kilo­meter an Glas­faser verlegt werden. Seit 2014 hat der Frei­staat über 3000 Förder­bescheide über­geben. Gunter Schwab, Geschäftsleiter Förderprojekte Deutsche Glasfaser (l.), Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (Mitte) und Jürgen Schuster, Geschäftsführer von Corwese, bei der Vertragsunterzeichnung für den Breitbandausbau im Norden der Stadt

Foto: Jens-Holger Ziegler/Stadt Augsburg Einen weiteren gibt es für die länd­lich geprägten Stadt­rand­lagen Augs­burgs, die sich nörd­liche der Auto­bahn A 8 befinden. Für rund 80 Haus­halte und zwölf Unter­nehmen wird die Deut­sche Glas­faser ein FTTH-Netz bauen. Bis September 2023 sollen die Bauar­beiten abge­schlossen sein, dann stehen symme­tri­sche Band­breiten von 1 GBit/s oder mehr zur Verfü­gung. Der Bund sowie Bayern fördern das Projekt mit rund 1,97 Millionen Euro. Die Stadt Augs­burg steuert einen Eigen­anteil in Höhe von rund 0,5 Millionen Euro bei.

Glas­faser bringt digi­tale Zukunft für Schulen

Auf die finalen Förder­bescheide aus Berlin und Stutt­gart wartet man im südlich von Tübingen gele­gene Mössingen noch. Hier soll NetCom BW für zwei Gewer­bege­biete mit 65 Unter­nehmen ein FTTB-Netz errichten. Wo einst nicht einmal 30 MBit/s zur Verfü­gung standen, soll es in Zukunft Gigabit geben. Die Stadt Mössingen plant mit einer Inves­titi­ons­summe von 1 Million Euro, wobei 90 Prozent vom Bund und dem Land Baden-Würt­tem­berg gestemmt werden sollen. Wenn es die Witte­rung zulässt, will NetComBW im kommenden März mit dem Aufbau der passiven Infra­struktur beginnen – bis dahin sollten die Bescheide also besser vorliegen.

Auch der Breit­band­ausbau im Land­kreises Nord­west­meck­len­burg wird geför­dert. Der dortige Netz­betreiber WEMACOM konnte bereits 11.000 Anschlüsse ans Netz nehmen. Derzeit nutzen über 2700 Kunden das neue Glas­faser­netz. „Unser Ziel ist es, bis zum 31. März 2022 einen Groß­teil der Glas­faser­anschlüsse, die in der Planungs­phase beauf­tragt wurden, ans Netz zu nehmen“, erklärt WEMCAOM-Geschäfts­führer Volker Buck. Landrat Tino Schomann (l.) und WEMAG-Vorstand Thomas Murche kamen am 23. November 2021 ins Kreismedienzentrum in Grevesmühlen, um symbolisch den Router für das Glasfaserinternet an Zentrumsleiter Gabor Hartung zu übergeben

Foto: WEMAG/SKRmedia Warum der Breit­band­ausbau gerade in länd­lichen Regionen wichtig ist, zeigt ein Beispiel aus dem Land­kreis Nord­west­meck­len­burg. „Wir verfolgen in Nord­west­meck­len­burg ein dezen­trales Medi­enkon­zept – das heißt, jede Schule hat ihr eigenes pädago­gisches Netz­werk“, erklärt Gabor Hartung, Leiter des Kreis­medi­enzen­trums, das sich um den Support und die Admi­nis­tra­tion vieler dieser Netz­werke kümmert.

„Mit dem schnellen Glas­faser­anschluss ist dies natür­lich in einer viel besseren Qualität und Quan­tität möglich“, sagt Hartung. 34 von 42 Schulen sind bereits ans Glas­faser­netz ange­schlossen.

Eigen­wirt­schaft­licher Ausbau für Haus­halte und Unter­nehmen

Natür­lich exis­tieren auch viele Ausbau­pro­jekte, die eigen­wirt­schaft­lich, also ohne Steu­ergelder, finan­ziert werden. So baut zum Beispiel 1&1 Versatel im zwischen Karls­ruhe und Rastatt gele­genen Malsch für die dort ansäs­sigen Unter­nehmen ein Glas­faser­netz mit Band­breiten bis 100 GBit/s aus. Nörd­lich von Karls­ruhe schloss Voda­fone in zwei Gewer­bege­bieten in Ubstadt-Weiher den Bau der passiven Netz­infra­struktur ab.

Derzeit werden die aktiven Netz­ele­mente in Betrieb genommen und das Glas­faser­netz an den über­regio­nalen Back­bone von Voda­fone ange­schlossen. Anfang 2022 sollen die rund 80 Unter­nehmen dann mit Gigabit-Speed im Internet surfen können. Bürgermeister Tony Löffler und Tanja Marek, Leiterin politische Kommunikation Baden-Württemberg bei Vodafone, informieren sich vor Ort über den Bau des Glasfasernetzes in Ubstadt-Weiher

Foto: Vodafone In der Kern­stadt von Bad Camberg sowie in den Orts­teilen Schwi­ckers­hausen und Dombach können sich die Bewohner für einen Glas­faser­anschluss der Deut­schen GigaNetz entscheiden. Die Vorver­mark­tung läuft bis Anfang April. Wie viele Haus­halte der 14.000 Einwohner großen Stadt im Taunus sich für einen Vertrag mit der GigaNetz entscheiden müssen, damit gebaut wird, lässt der Netz­betreiber im Unklaren. Wenn alles gut läuft, sollen im Sommer 2022 die Bagger anrollen. Die Deut­sche GigaNetz rechnet mit einer Bauzeit von ein bis zwei Jahren.

Für insge­samt 8850 Haus­halte in Detmold, Frie­soythe und Molbergen kündigte die Glas­faser Nord­west, das Joint Venture von Deut­sche Telekom und EWE, unlängst den Bau von FTTH-Netzen an. Die Telekom selbst baut seit 2020 ein Glas­faser­netz im Land­kreis Hild­burg­hausen für 3600 Haus­halte. Man liege im Plan, teilt die Telekom mit.

In Moosinning und Seefeld planen die Telekom eben­falls den Bau von FTTH-Netzen. Voraus­set­zung ist eine Vorver­mark­tungs­quote von 40 Prozent.

