Glasfaser kommt  wenn die Abschlussquote stimmt

Bild: NetCologne Seit gut einem Monat machen die Deut­sche Glas­faser und inexio gemein­same Sache. Im Baden-Würt­tem­ber­gi­schen Stein­heim, genauer gesagt in den Ortschaften Höpfig­heim und Klein­bot­twar, will die Deut­sche Glas­faser nun ein FTTH-Netz bauen.

In den nächsten Wochen werde das Unter­nehmen mit den Ausbau­ar­beiten beginnen, kündigt Uwe Nickl an, CEO von Deut­sche Glas­faser. „Damit setzen wir den Start­punkt unseres Enga­ge­ments in Baden-Würt­tem­berg.“ Bereits vor fünf Jahren hat inexio in den Ortschaften das Breit­band­netz ausge­baut, aller­dings nur mit maximal 100 MBit/s. Mit der Deut­schen Glas­faser kommt jetzt Gigabit-Speed nach Höpfig­heim und Klein­bot­twar.

In Hessen koope­riert die Deut­sche Glas­faser mit dem Energie- und Infra­struk­tur­dienst­leister ENTEGA. Nach Epperts­hausen ist nun im Land­kreises Darm­stadt-Dieburg Schaaf­heim an der Reihe. ENTEGA und Deut­sche Glas­faser errichten hier für 4100 Haus­halte ein FTTH-Netz.

Mit dem Spaten­stich am 10. Juni 2020 legten die ersten Bauma­schinen des beauf­tragten Gene­ral­un­ter­neh­mens Artemis ITS los. Und es geht weiter: „Ende Juni startet die nächste Nach­fra­ge­bün­de­lung in Groß-Umstadt und voraus­sicht­lich im Spät­sommer beginnt bereits der Netz­ausbau in Modautal“, er­klärt ENTEGA-Geschäfts­führer Frank Gey.

Ausbau in Neuen­kir­chen und Pulheim

Sie werben für den Glasfaserausbau in Pulheim, damit die fehlenden fünf Prozentpunkte noch geholt werden: Ulf Mennsen, Leiter Privatkunden bei NetCologne, Romina Plonsker, Abgeordnete des Landtags Nordrhein-Westfalen, und Thomas Wolters, NetCologne-Bereichsleiter Betrieb (v. l. n. r.)

Bild: NetCologne Etwas weiter ist die Deut­sche Glas­faser im west­fä­li­schen Neuen­kir­chen. Mitte Juni 2020 wurde das erste Haus an das neue FTTH-Netz ange­schlossen. Im nächsten Schritt werden Straße für Straße weitere Leitungen und Anschlüsse im Ausbau­ge­biet verbaut. Darauf freuen sich bereits dieje­nigen in Salz­gitter, die in der Vorver­mark­tung einen Vertrag mit der Deut­schen Glas­faser abge­schlossen haben.

Die 40-Prozent-Marke wurde erreicht, sodass nun die Planungs­phase für die Tief­bau­ar­beiten in den Orts­teilen Blecken­stedt, Engeln­stedt, Salder, Sauingen und Üfingen beginnen kann. Lich­ten­berg hingegen steht auf der Kippe. Dort werden noch ein paar Verträge benö­tigt, um die Mindest­zahl zu errei­chen, die die Deut­sche Glas­faser für einen wirt­schaft­lich trag­fä­higen Ausbau benö­tigt.

Das gilt auch für NetCologne. Der Kölner Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leister benö­tigt 40 Prozent der Haus­halte in Pulheim, um 5700 Haus­halte in den Orts­teilen Sin­nersdorf, Sinthern und Geyen mit High­speed Internet versorgen. Bis Mitte Juni 2020 hatten sich bereits 35 Prozent für einen Glas­fa­ser­an­schluss von NetCologne ent­schieden.

Im nieder­säch­si­schen Alvesen ist die Zustim­mungs­quote bereits erreicht. Noch in diesem Jahr beginnt das schwe­di­sche Unter­nehmen Open­infra unter der Marke PREMIUM-NETZ mit dem Bau des Glas­fa­ser­netzes. Vermarktet wird es von Filiago.

Abschluss­quoten über 50 Prozent

Vom Norden Nieder­sach­sens in die Mitte des Landes, genauer gesagt nach Sehnde und Essel. In den Sehnder Orts­teilen Bolzum und Wehmingen haben 50 bzw. 49 Prozent der Haus­halte einen Glas­fa­ser­an­schluss von htp beauf­tragt. Hier beginnt in den nächsten Monaten der Ausbau. Der läuft bereits in Essel und Esseler Wald.

Fast zwei Drittel der Bewohner haben sich für einen htp-Anschluss entschieden. Um 250 Adressen anzu­schließen, wird htp etwa sechs Kilo­meter Glas­fa­ser­kabel für die Tief­bau- und weitere fünf Kilo­meter für die Haus­an­schlus­s­trasse verlegen.

So wie hier sollen auch demnächst in Alvesen Gräben für die zu verlegende Glasfaser geschaffen werden

Bild: PREMIUM-NETZ Filiago GmbH und Co. KG Dagegen kümmert sich das Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­un­ter­nehmen envia TEL haupt­säch­lich um Gewer­be­trei­bende. Seit Anfang Juni verlegt envia TEL in Bad Lauch­städt Glas­faser. Voraus­sicht­lich im August wird die Baumaß­nahme fertig­ge­stellt sein. Einen Monat später will das TK-Unter­nehmen auch in Vetschau/Spree­wald fertig sein. Dann verfügen die Gewer­be­trei­benden entlang des Arden­ne­rings, der Kraft­werk­straße, des Borsig­rings sowie der Iris­straße über einen Glas­fa­ser­an­schluss, der bis zu 10 GBit/s leisten kann.

Was machen die Bran­chen­riesen?

Auch Voda­fone bringt Glas­faser in Gewer­be­ge­biete. In den vergan­genen Wochen kündigten die Düssel­dorfer Ausbau­pläne für Bad Honnef, Kirch­lengen, Mönchen­glad­bach, Filder­stadt und Rhein­stetten sowie für Gilching und Weßling an. Über 460 Un­ternehmen sollen dadurch einen FTTB-Anschluss erhalten.

Die Konkur­renz aus Bonn ist eben­falls nicht untätig. Die Deut­sche Telekom schließt 200 Unter­nehmen im Gewer­be­ge­biet Heid­land in Gifhorn an. Detail­pla­nungen laufen bereits, der Start des Ausbaus ist für das 3. Quartal 2020 geplant.

Außerdem baut der Magenta-Konzern ein FTTH-Netz für 500 Haus­halte in Burscheid. Hier soll ab Februar 2021 High­speed Internet zur Verfü­gung stehen. Auch in einigen Neubau­ge­bieten wie in Goslar oder Tutzing verlegt die Telekom Glas­faser bis ins Haus. Das Gros der Haus­halte schließen die Bonner aber immer noch über Super-Vecto­ring mit maximal 250 MBit/s an. In den vergan­genen Wochen waren es rund 5700 Haus­halte.