Lernen mit Gigabit: Glasfaserausbau für Schulen

Das Land zwischen Nord- und Ostsee gilt als Vorzei­gekan­didat in Sachen Glas­faser­verbrei­tung. Rund ein Drittel aller Haus­halte verfügen über einen Inter­netan­schluss mit reiner Glas­faser (FTTB/H). Im gesamten Bundes­gebiet liegt der Durch­schnitt immer noch unter der 10-Prozent-Marke. Mit der Infra­struk­turin­itia­tive "Anschluss­bereit­stel­lung Landes­netz 2020" will Schleswig-Holstein bis 2020 rund 1500 Glas­faser­anschlüsse für Schulen und öffent­liche Einrich­tungen schaffen. Zu diesem Zweck baut die 1&1 Versatel rund 300 Kilo­meter neue Kabel­trasse, während Data­port, IT-Dienst­leister der Verwal­tung in Schleswig-Holstein, das Projekt­manage­ment, die über­grei­fende Netz­planung und den Aufbau der aktiven Kompo­nenten wie zum Beispiel Router verant­wortet.

Neben öffent­lichen Einrich­tungen sollen 792 Schulen von der Initia­tive profi­tieren. Die Isarn­wohld-Schule in Gettorf ist bereits die 500. Schule, die nun ange­schlossen wurde. Am Gymna­sium mit Gemein­schafts­schul­teil wird jetzt unter Einsatz digi­taler Medien fächer- und schul­artüber­grei­fend gelehrt und gelernt. Der Anschluss der 500. Schule ist laut Schleswig-Holsteins Digi­tali­sierungs­minister Jan Philipp Albrecht ein wich­tiges Etap­penziel. Bis Ende des kommenden Jahres sollen die rest­lichen 292 Schulen folgen. „Dafür nehmen wir Inves­titi­onsmittel in Höhe von 50 Millionen Euro in die Hand und finan­zieren auch den Groß­teil der laufenden Kosten für den Betrieb der Anschlüsse“, sagt Albrecht.

Große Ziele verfolgt auch Voda­fone mit seinem Kabel­netz, das der Düssel­dorfer TK-Konzern mit dem Über­tragungs­stan­dard DOCSIS 3.1 aufrüstet, um Surf-Geschwin­digkeiten bis 1 GBit/s anzu­bieten. Bis 2022 will Voda­fone 25 Millionen Kabel­haus­halte mit High­speed Internet versorgen. Und auch die Düssel­dorfer haben nun ein Etap­penziel erreicht. Im November nahm Voda­fone in Sachsen-Anhalt die ersten 18 000 Gigabit-Anschlüsse in Betrieb. Damit vermarktet der TK-Konzern inzwi­schen in sämt­lichen Bundes­ländern Gigabit-Inter­netzu­gänge. Möglich macht dies letzt­endlich die Über­nahme des Kabel­netz­betrei­bers Unity­media , der zuvor in Baden-Würt­temberg, Hessen und Nord­rhein-West­falen aktiv war.

In Sachsen-Anhalt gibt es aber noch einen weiteren Kabel­netz­betreiber, der für schnelles Internet sorgt: die Tele Columbus AG mit ihrer Marke PYUR. In Halle (Saale) soll die Tele-Columbus-Tochter HL komm ihr Stadt­netz ausbauen, um unter­versorgte Gebiete anschließen. Durch das von Bund und Land geför­derte Projekt soll das Netz ab 2020 an rund 60 Schulen, 2100 Privat­haus­halten und 800 Gewer­bebe­triebe he­rangeführt werden. Damit stehen den Haus­halten künftig mindes­tens 50 MBit/s Down­loadrate, den Unter­nehmen mindes­tens 100 MBit/s im Down- ebenso wie im Upload und den Schulen sogar bis zu 1 GBit/s im Down­load zur Verfü­gung.

Auch die Stadt Greven im Müns­terland hat sich beim Bund und dem Land NRW erfolg­reich um Förder­mittel beworben: Für den Glas­faser­ausbau Orts­teil Schme­dehausen erhält Greven insge­samt 21 Millionen Euro. Mit 1618 Haus­halten, 53 Unter­nehmen sowie einer Tras­senlänge von über 200 Kilo­metern, auf die mehr als 1000 Kilo­meter Glas­faser­kabel verlegt werden, gehört das Projekt für die Stadt zu einem der größten Infra­struk­turpro­jekte der kommenden Jahre. Auch die Grevener Schulen sollen an das schnelle Netz ange­schlossen werden, denn auch sie gelten nach den Förder­richt­linien der öffent­lichen Hand als unter­versorgtes Gebiet. Inner­halb von vier Jahren soll das Glas­faser­netz fertig­gestellt sein. Der erste Spaten­stich erfolgte am 18. November 2019.



Neben Schulen liegt ein weiteres Haupt­augen­merk im Breit­band­ausbau auf den An­schluss von Gewer­bege­bieten. So vermeldet die Deut­sche Glas­faser den ersten Anschluss im Gewer­bege­biet Eppstein-Brem­thal im südhes­sischen Main-Taunus-Kreis. Dem Nuss-Impor­teur "Eco Terra" steht jetzt eine Band­breite von 300 MBit/s zur Verfü­gung. Auch für die Brem­thaler Privat­haus­halte baut Deut­sche Glas­faser High­speed-Inter­netan­schlüsse. Derzeit erfolgen die ersten Akti­vierungen. Die angebo­tenen Band­breiten für Privat­kunden reichen von aktuell 300 MBit/s bis 1 GBit/s. Für Geschäfts­kunden gibt es symme­trischen Band­breiten bis hin zu 10 GBit/s.

In Hildes­heim Nord begann die Deut­sche Glas­faser Ende November mit den Tief­bauar­beiten für ein Glas­faser­netz. „Wenn alles nach Plan läuft und die Witte­rung es zulässt, sollten wir Ende Februar 2020 alle Unter­nehmen, die einen Vertrag mit Deut­sche Glas­faser unter­zeichnet haben, im Gewer­bege­biet Hildes­heim Nord ange­schlossen haben“, sagt René Schmidt, Projekt­manager Bau von Deut­sche Glas­faser Busi­ness. Die Tief­bauar­beiten in den Gewer­bege­bieten in Baven­stedt beginnen voraus­sicht­lich Anfang 2020 und sollten bis Ende März 2020 fertig­gestellt sein. Für die Gewer­bestand­orte Hildes­heimer Hafen, Münche­wiese, Römer­ring und Cherus­kerring fragt die Deut­sche Glas­faser aktuell das Inter­esse der dort tätigen Unter­nehmen für einen Glas­faser­anschluss ab.

Auch in Weißen­fels rollen seit Mitte November 2019 die Bagger an. Von Kößlitz-Wiede­bach über Langen­dorf bis nach Zorbau verlegt envia TEL knapp neun Kilo­meter Glas­faser­infra­struktur. Auch die Weißen­felser Gewer­bege­biete Hinterm Hügel und Käthe-Koll­witz-Straße werden an das neue Netz ange­schlossen. Der Anschluss der Stra­ßenzüge und Gewer­bege­biete in Weißen­fels für Indus­trie und Gewerbe ist eines von 350 Projekten der envia TEL zum Ausbau des Glas­faser­netzes in Mittel­deutsch­land in den nächsten fünf Jahren.

