Bohrung für Betonwand zerstört 17 Glasfaser-Kabel

Nach einem durch Bauar­beiten in Düssel­dorf verur­sachten Internet-Ausfall sind die Schäden inzwi­schen größ­ten­teils behoben.

Bauar­beiten auf der Königs­allee in Düssel­dorf. Es wurden Beton­boh­rungen durch­geführt. Dann der Voll­treffer: Die Baufirma hat einen wich­tigen Glas­faser­back­bone der Telekom erwischt. Das fatale: Die Störungen waren auch außer­halb von Düssel­dorf spürbar.

Man habe die ganze Nacht gear­beitet, zwei oder drei der insge­samt 17 durch­trennten Glas­faser­kabel (mit vielen Einzel­fasern) müsse man tags­über noch ausbes­sern, sagte ein Telekom-Spre­cher heute Morgen der Deut­schen Pres­seagentur (dpa). Bei Groß­kunden könnte es noch Beein­träch­tigungen geben. Landes­behörden, die am Freitag über Stunden nicht erreichbar waren, behelfen sich laut einem Spre­cher von IT.NRW weiterhin mit einem Provi­sorium, das stabil laufe. Demnach gibt es nur verein­zelt Probleme.

Wieder arbeits­fähig

Bei Bohrarbeiten in der Königsallee in Düsseldorf wurden 17 wichtige Glasfasern der Telekom getroffen. Einige Behörden waren danach offline.

Symbolbild: Deutsche Telekom „Im Moment sind wir arbeits­fähig“, sagte der Spre­cher. IT.NRW ist der Technik-Dienst­leister des Landes. Am Freitag hatte ein Bagger auf der Düssel­dorfer Königs­allee auf einen Schlag 17 Glas­faser­kabel durch­trennt. Die Webseiten etwa von Landes­umweltamt, Polizei, Statis­tischem Landesamt, Justiz und einigen Minis­terien waren über Stunden nicht erreichbar. Laut dem IT.NRW-Spre­cher wich man auf andere Leitungen aus. Sobald die Schäden ganz behoben seien, wolle man wieder zurück wech­seln.

Polizei wieder online

Bei der Polizei sei alles wieder in Ordnung, sagte ein Spre­cher des Innen­minis­teriums. Der Notruf sei nur im Kreis Mett­mann betroffen gewesen. Dieser Kreis teilte gegen Mitter­nacht mit, dass Tele­fonie und Internet in den dortigen Vorwahl­gebieten wieder funk­tio­nierten.

Auch Mobil­funk war gestört

Laut dem Telekom-Spre­cher ist ein Groß­teil der ursprüng­lich betrof­fenen Fest­netz- und Inter­net­ver­bin­dungen wieder in Ordnung. Es seien auch knapp zehn Mobil­funk­sender betroffen gewesen, die Anbin­dung sei aber wieder­her­gestellt.

Plan B empfeh­lens­wert

Herr Murphy hat wieder zuge­schlagen. Solche Störungen treten gerne am Freitag, kurz vor dem Wochen­ende auf. Wenn eine Kupfer­lei­tung getroffen wird, sind das ein paar Anschlüsse, der Schaden bleibt meist über­schaubar.

Glas­fasern haben mehr Kapa­zität und die Auswir­kungen sind größer. Abhilfe kann durch mehr­fache Wegfüh­rungen, Ring­lei­tungen und mit Hilfe von Reserve-Systeme erfolgen.

Auch Privat­per­sonen sollten sich immer einen "Plan B" zurecht­legen. Was mache ich, wenn mein Handy­netz oder das Fest­netz nicht funk­tio­nieren? Lohnt sich eine zweite SIM-Karte eines anderen Netzes?