Urlaubsinsel Spiekeroog: Kein Geld für Glasfaser mehr?

Es ist eigent­lich "nur" eine Länder­sache, kann aber bundes­weite Auswir­kungen haben. Das ange­kün­digte Ende der nieder­säch­sischen Landes­för­derung für den Ausbau von schnellem Internet droht aus Sicht der Kommunen den Breit­band­ausbau auszu­bremsen. "Der geför­derte Glas­faser­ausbau in Nieder­sachsen dürfte damit vorerst zum Erliegen kommen", sagte der Spre­cher des Städte- und Gemein­debundes, Stephan Meyn, der Hanno­ver­schen Allge­meinen Zeitung.

Betroffen seien nicht nur Land­kreise, welche die Mittel gebün­delt bean­tragen, sondern auch die kreis­ange­hörigen Städte und Gemeinden mit bislang schlechter Glas­faser­ver­sor­gung.

Keine Glas­faser für Spie­keroog

Der Aktionskünstler Albrecht Fersch (li.) am Strand der ostfriesischen Insel Spiekeroog. Einen Glasfaseranschluss kann er dort nicht bekommen. Es mangelt am Geld.

Foto: Picture Alliance/dpa Treffen könnte es beispiels­weise die ostfrie­sische Insel Spie­keroog, die bislang keine Glas­faser­anbin­dung ans Fest­land hat. Seit einigen Monaten laufen Planungen, eine solche Verbin­dung für die rund 800 Einwohner und viele Tausend regel­mäßige Feri­engäste zu schaffen, teilte die Kreis­ver­wal­tung in Witt­mund der "Ostfriesen-Zeitung" mit. Dafür sollte bis Mitte Oktober 2023 ein Förder­antrag gestellt werden. Spie­keroog ist als einzige der sieben Ostfrie­sischen Inseln bislang ohne Glas­faser­anschluss.

Hannover: Förde­rung soll einge­stellt werden

Das nieder­säch­sische Digi­tal­minis­terium hat nun aber diese Woche mitge­teilt, dass die Landes­för­derung dafür wegen einer schwie­rigen Haus­halts­lage im kommenden Jahr einge­stellt werden soll.

Mit dieser Entschei­dung, so die Bewer­tung von Kennern der Szene, müsse der Breit­band­ausbau nicht zwangs­läufig zum Erliegen kommen, er dürfte jedoch erschwert werden.

Laut dem Digi­tal­minis­terium in Hannover fördert der Bund den Ausbau unter­ver­sorgter Gebiete mit schnellem Internet mit 50 Prozent, das Land steuert bislang 25 Prozent bei und die Kommunen die übrigen 25 Prozent. Neun Land­kreise und eine kreis­freie Stadt in Nieder­sachsen wollten den Angaben zufolge in die Förde­rung einsteigen.

Die Kreis­ver­wal­tung in Witt­mund teilte mit, aus ihrer Sicht sei nun offen, inwie­weit der bislang etwa auch für die Spie­ker­ooger Glas­faser­anbin­dung einge­plante Förder­anteil des Landes über­haupt kompen­sierbar sei. "Wir haben da starke Zweifel", teilte ein Spre­cher der Kreis­ver­wal­tung mit. Witt­munds Landrat Holger Heymann (SPD) forderte die Landes­regie­rung auf, die Koför­derung beizu­behalten.

Städte und Gemein­debund: Unver­ständnis

Auch der Städte- und Gemein­debund teilte mit, auf eine Korrektur bei den anste­henden Bera­tungen für den Landes­haus­halt 2024 zu setzen. "Wir können nicht verstehen, dass Digi­tal­minister Olaf Lies eine solche Deprio­risie­rung des Glas­faser­aus­baus zulässt", sagte Meyn.

Digi­tal­minis­terium nimmt Stel­lung

Das Digi­tal­minis­terium teilte auf Anfrage der Deut­schen Pres­seagentur (dpa) mit: "Eine Einstel­lung der Förde­rung führt in Nieder­sachsen nicht zum Erliegen des Breit­band­aus­baus." Der über­wie­gende Teil werde von eigen­wirt­schaft­lichen Unter­nehmen über­nommen. Der Tele­kom­muni­kati­ons­markt in Nieder­sachsen verfüge aktuell über eine "sehr gute Dynamik".

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Viel­leicht hatte bei der soge­nannten "Markt­erkun­dung" kein Unter­nehmen richtig Lust, die Insel Spie­keroog komplett eigen­wirt­schaft­lich auszu­bauen, oder man wollte auf "Nummer sicher" gehen: Also setzten Kommune und Bundes­land gleich mal auf die Förde­rung. Doch da sind wieder einmal die Mittel begrenzt.

Die bundes­weite Ausschrei­bung eines in Parzellen aufge­teilten Voll­aus­baus des Landes mit glas­klaren Verpflich­tungen wollte die Politik nicht.

Gerade der Ausbau einer für Feri­engäste wunder­schönen Insel wie Spie­keroog mit Glas­faser sollte für die ausbau­ende Unter­nehmen doch eine Visi­ten­karte sein, wo Bund und Länder nur noch wenig beisteuern müssten, wenn es dann wirk­lich ausge­baut wird. Dafür sollte der Werbe­etat des Unter­neh­mens einiges hergeben.

Oder ist das Konzept der Politik dahinter, dass der stress­geplagte Urlauber in den Ferien besser digital detoxen und nicht über schnelle Glas­faser "erreichbar" sein soll? Dann soll man das auch klar und deut­lich sagen. Nur: Die Insel-Urein­wohner und die Gast­geber, die übers Internet präsent sein wollen und müssen, dürften das sicher­lich anders sehen.

