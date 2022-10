Breitbandausbau: Telekom auf der Überholspur

Lange klam­merte sich die Telekom am Vecto­ring-Ausbau fest, verlegte die Glas­faser bis an die Vertei­ler­kästen (FTTC), während andere sie schon bis in die Häuser führten. Doch nun holt der ehema­lige Staats­mono­polist auf und kündigt ein Groß­pro­jekt nach dem anderen an.

Im September 2022 stieg die Zahl der Haus­halte, die von der Telekom einen Glas­faser­anschluss erhalten können, um 215.000 auf 4,5 Millionen. Ein Vorzei­gepro­jekt des magen­tafar­benen TK-Konzerns ist die Gigabit-Region Stutt­gart. „Über 260.000 Haus­halte in der Metro­pol­region können bereits einen Glas­faser­anschluss der Telekom buchen, über 60.000 davon in der Landes­haupt­stadt“, erklärt Walter Golde­nits, Technik-Chef der Telekom Deutsch­land. Von den 175 teil­neh­menden Kommunen wurde bislang in 120 gebaut. Bis 2025 will die Telekom in der Gigabit-Region 700.000 und bis 2030 1,26 Millionen Haus­halte ans Glas­faser­netz ange­schlossen haben.

Etwas größer ist ihr Vorhaben für das Nach­bar­land Bayern. Im Frei­staat wollen die Bonner bis 2025 1,8 Millionen Haus­halte mit Glas­faser versorgen. „Wir haben darüber hinaus jeder baye­rischen Kommune ein Angebot gemacht, mit uns über einen Voll­ausbau mit Glas­faser zu spre­chen“, sagte Srini Gopalan, Deutsch­land-Chef der Telekom, am Rande der Veran­stal­tung zum Digi­tal­pakt Bayern. Die Ankün­digung fußt auf der Tatsache des weit­rei­chenden FTTC-Ausbaus der Telekom in Bayern, für den die Bonner in nicht uner­heb­lichen Maße Förder­gelder einstrei­chen. So können heute 83 Prozent der baye­rischen Haus­halte und Unter­nehmen 100 MBit/s und mehr sowie 67 Prozent bis zu 250 MBit/s buchen.

In Mülheim an der Ruhr will die Telekom für 12.200 Haushalte FTTH-Anschlüsse bauen.

Foto: Stadt Mülheim an der Ruhr In Berlin-Char­lot­ten­burg, Marzahn und Neukölln will die Telekom ein Glas­faser­netz für 43.800 Haus­halte und 2700 Unter­nehmen errichten. Dafür wirbt sie derzeit bei den Haus­besit­zern, die einen Glas­faser­anschluss bestellen können. Glei­ches macht sie in Mülheim an der Ruhr. Dort plant die Telekom ein Glas­faser­netz für 12.200 Haus­halte. Aber weder in Berlin noch in Mülheim gab sie bekannt, ab wann gebaut wird. Dagegen soll in Wolfen­büttel im kommenden Jahr mit dem Glas­faser­ausbau für 17.900 Haus­halte begonnen werden. 2024 sollen weitere Stadt­teile hinzu­kommen. Dann planen die Bonner mit dem Beginn des Glas­faser­aus­baus in Weiter­stadt (14.300 Haus­halte).

Voda­fone zurück im Glas­faser­ausbau

Natür­lich schläft die Konkur­renz nicht. Bayern erhält nicht nur „magen­tafar­bene Glas­faser“, sondern auch „blaue“ von der Deut­schen Glas­faser. Das Unter­nehmen aus dem müns­ter­län­dischen Borken hat im Frei­staat bislang 135.000 Haus­halte mit Glas­faser erschlossen. Derzeit befinden sich weitere 55.000 Anschlüsse im Bau. Bis 2025 sollen es insge­samt 550.000 Haus­halte werden. Im Saar­land will die Deut­sche Glas­faser 300.000 FTTH-Anschlüsse bauen – so auch in der Landes­haupt­stadt. Dazu hat das Unter­nehmen zusammen mit Voda­fone und dem Bürger­meister von Saar­brü­cken, Uwe Conradt, eine Absichts­erklä­rung zur part­ner­schaft­lichen Moder­nisie­rung der vorhan­denen Breit­band­infra­struktur in ein FTTH-Netz unter­zeichnet.

Mit Voda­fone meldet sich ohnehin ein alter Bekannter zurück, der im Glas­faser­ausbau vor zwei Jahren auf die Bremse trat. Zusammen mit dem Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen Altice grün­deten die Düssel­dorfer FibreCo und statten das Joint Venture mit 7 Milli­arden Euro aus. Dafür sollen in den kommenden sechs Jahren 7 Millionen Glas­faser­anschlüsse entstehen, die meisten aller­dings im Einzugs­gebiet von Voda­fones Kabel­netz, in dem für diesen Zweck der Glas­faser­anteil weiter erhöht wird. Ein Fünftel der Anschlüsse soll außer­halb des Kabel-Foot­prints entstehen.

Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt unterzeichnet die Absichtserklärung zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur in der Landeshauptstadt durch Deutsche Glasfaser und Vodafone

Foto: Deutsche Glasfaser Zudem star­tete Voda­fone im Rhein-Huns­rück-Kreis die Vorver­mark­tung für den Bau eines Glas­faser­netzes. Der Start­schuss soll Anfang 2023 fallen. Der Bau wird voraus­sicht­lich bis Ende 2026 dauern und dann 21.000 Haus­halte im Kreis mit Glas­faser versorgen. Auch in Bran­den­burg an der Havel, west­lich von Berlin, werben die Düssel­dorfer für ihr Ausbau­vor­haben. Dort soll für 25.000 Haus­halte ein FTTH-Netz entstehen.

Flächen­deckend Glas­faser im Land­kreis Ober­havel und in Giengen

Etwas weiter nörd­lich der Haupt­stadt, im Land­kreis Ober­havel, einigte sich die DNS:NET neben der Gemeinde Glie­nicke Nord­bahn nun auch mit Ober­krämer und dem Mühlen­becker Land auf einen flächen­deckenden FTTH-Ausbau. Bei Inter­esse könnten in Ober­krämer und dessen Orts­teilen 6000 Haus­halte Glas­faser bis ins Haus bekommen. Im Mühlen­becker Land wird DNS:NET bis Ende 2024 über 8000 Haus­halte ange­schlossen haben.

Per Kooperationsvertrag besiegelten die Stadt Giengen und die BBV Deutschland den flächendeckenden Breitbandausbau in Giengen

Foto: BBV Deutschland Flächen­deckend zu bauen ist auch die Devise der BBV Deutsch­land. Bis Ende 2024 will der Netz­betreiber im baden-würt­tem­ber­gischen Giengen das gesamte Stadt­gebiet sowie die Teil­orte der Kommune verglasen. „Wir inves­tieren in Giengen ca. 25 Millionen Euro“, sagt BBV-Geschäfts­führer Manfred Maschek. Der Baube­ginn für 6130 Haus­halte soll spätes­tens im 4. Quartal 2023 erfolgen. „Dabei gibt es keine ‚Rosi­nen­pickerei’: Die BBV erar­beitet im Moment ein Bürger­infor­mati­ons­system, das zeigt, wann wo im Stadt­gebiet ausge­baut werden soll“, erklärt Maschek.