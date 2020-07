Glasfaser Altmark: Kein schnelles Internet für alle?

Der Land­kreis Altmark in Sachsen-Anhalt hat einen Zweck­ver­band gegründet. Der soll ein Glas­fa­ser­netz bauen und es an einen Betreiber vermieten. Das Problem: Die Telekom ist nicht an Bord.

Extra war Digital-Minister Andreas Scheuer in die Altmark im Bundes­land Sachsen-Anhalt gereist, um persön­lich den Start­schuss zu geben. Auf den ersten Blick sah alles groß­artig aus, endlich wird gebaut und die Inter­net­nutzer bekommen richtig schnelles Internet. Doch offenbar ist das nicht überall so.

Zweck­ver­band gegründet

Dazu muss man sich die Lage vor Ort genauer anschauen. Um schnelles Internet zu bekommen, wurde im Land­kreis Altmark der Zweck­ver­band Breit­band Altmark (ZBA) gegründet, der in Eigen­regie und mit Förder­mit­teln des Bundes im Land­kreis selbst ein Glas­fa­ser­netz aufbauen will. Dieses Netz wird dann an einen Netz­be­treiber vermietet, der dann wiederum Verträge mit den eigent­li­chen Kunden schließt, die darüber schnelles Internet bekommen sollen.

Netz­be­treiber DNS:NET

Netz­be­treiber und Anbieter für die Altmark ist die DNS:NET Breit­band aus Berlin, die für die Altmark eine spezi­elle Inter­net­seite einge­richtet hat. DNS:Net will Anschlüsse für Privat­kunden mit bis zu 500 MBit/s für 49,90 Euro im Monat anbieten, Geschäfts­kunden können bis zu 1 GBit/s symme­trisch bestellen (der Preis wird nur auf Anfrage verraten).

Die Deut­sche Telekom ist an dem Projekt der ZBA nicht betei­ligt. Sie hätte sich natür­lich in das vom Land­kreis zu bauende Netz mit einmieten können, fand daran aber - warum auch immer - keinen Gefallen. Die Telekom hatte in der Region schon lange vorher Vecto­ring DSL aufge­baut und erwei­tert jetzt ihr vorhan­denes Netz mit Glas­faser bis zum Verteiler auf der Straße (FTTC) und nutzt danach die vorhan­dene Kupfer­lei­tung zum eigent­li­chen Kunden weiter.

Verein­zelt, so war zu erfahren, plane die Telekom in Sachsen-Anhalt sogar Glas­faser bis ins Haus, aber aus wirt­schaft­li­chen Über­le­gungen wohl eher in Groß­städten, wo mehr Inter­esse und zahlungs­kräf­ti­gere Gewer­be­kunden zu erwarten sein dürften. Zumal es für die Telekom ja keine Förde­rung mehr gibt, weil die ja in der Altmark beispiels­weise an den feder­füh­renden Zweck­ver­band fließt. Unsere Bitte an die Telekom nach Hinter­grund­in­for­ma­tionen zum geplanten weiteren Ausbau des Fest­netzes in der Region kam die Telekom bislang (wohl aufgrund der aktu­ellen Urlaubs­zeit) noch nicht nach.

Kompli­zierte Gemenge­lage

Der erwei­terte Ausbau des vorhan­denen Kupfer­netzes durch die Telekom hat die Situa­tion in verschie­denen Orten verkom­pli­ziert. Viele poten­zi­elle Inter­es­senten vor Ort finden, dass sie lieber das Angebot der Telekom annehmen möchten, das je nach Ausbau zwischen 50 und 250 MBit/s bringen könnte (aber nicht überall bringen muss), weil die "eh schon da sind", während der komplette Netz-Neubau durch die ZBA und den vor Ort weit­ge­hend unbe­kannten Betreiber DNS:NET verständ­li­cher­weise auf große Skepsis stößt.

Wird gar nicht "überall" gebaut?

Im teltarif.de-Forum berichtet ein Leser aus 39638 Klüden (Gemeinde Calvörde), wo von der Telekom mit VDSL 100 "über­baut" wurde, nachdem dem bekannt geworden war, dass der Land­kreis Glas­faser bis in die Häuser legen wollte. Dabei hätten Grund­stücke, die zu weit vom Verteiler entfernt liegen, weiterhin "Pech gehabt", da bleibe es auch trotz VDSL bei "lang­samer" Geschwin­dig­keit, weil die Dämp­fung viel zu hoch sei. Näher mit den Vertei­lern an die Kunden heran­zu­bauen (sprich mehr aktive Verteiler vor Ort zu setzen), sei wohl "aus Kosten­gründen nicht drin".

Nach­bar­orte wie Dorst (eben­falls Teil der Gemeinde Calvörde) würden von der Telekom gar nicht ausge­baut (weil zu klein) und sie bekämen nun sicher auch kein Glas­faser vom Altmarknetz mehr, weil vorher schon zu viele Orte abge­sprungen seien.

Strom­ver­sorger legt Leer­rohr

Immerhin habe man im Ort Klüden bei der Verle­gung von neuen unter­ir­di­schen Strom­ka­beln durch den Ener­gie­ver­sorger Eon wenigs­tens noch versucht, Leer­rohre mit zu verlegen, die sich hoffent­lich später für einen Glas­fa­ser­ausbau nutzen ließen.

Mobil­funk ein Flicken­tep­pich

Auch der Mobil­funk­ausbau in der Region sei "bis heute ein Flicken­tep­pich: Es geht mal Telekom, Voda­fone oder Tele­fo­nica, aber von guter Versor­gung mit LTE sind wir weit entfernt. Oft bricht selbst auf der B71 zwischen Haldens­leben und Garde­legen der Funk­kon­takt ab."

Wenn Bürger kein schnelles Internet haben dürfen

Dazu kommt noch ein spezi­elles recht­li­ches Problem: Es gibt einige Orte wie 39624 Badel (gehört zu Kalbe (Milde)), wo die Bewohner liebend gerne schnelles Internet haben möchten, es aber nicht bekommen dürfen, weil die schwer nach­voll­zieh­baren Förder­richt­li­nien das "verbieten".

Der Grund: Dort gibt es (theo­re­tisch oder wirk­lich) schon Internet mit 30 MBit/s und damit darf dort nicht mehr geför­dert werden, weil sonst die Inves­ti­tionen des vorhan­denen Anbie­ters (wohl meist die Telekom) über Nacht "wertlos" gemacht würden.

Viele Inter­es­senten sind entspre­chend "sauer" und schimpfen auf den ZBA, der sich wiederum an die Förder­richt­li­nien halten muss, denn sonst gibt's vom Bund kein Geld. Offenbar ist bei dem Baupro­jekt auch nicht vorge­sehen, nicht förder­fä­hige Anschlüsse wenigs­tens zum Selbst­kos­ten­preis anzu­bieten oder auf die Gesamt­kosten umzu­legen (sofern das recht­lich möglich wäre).

Einen Teil der Kosten selbst zu bezahlen, würde zwar für manchen Inter­es­senten auch Ärger bedeuten, brächte aber wenigs­tens schnel­leres Internet für alle, die es haben möchten. Offenbar ist das in den Förder­richt­li­nien nicht vorge­sehen, in diesen Gebieten dem bereits exis­tie­renden Netz­be­treiber die Kosten der Aufrüs­tung zu erstatten. Minister Scheuer wollte eigent­lich den gordi­schen Knoten durch­trennen, wurde aber offenbar von der EU-Kommis­sion dabei "ausge­bremst".

Das alles klingt frus­trie­rend, aber man sollte die Hoff­nung nicht aufgeben: Wichtig ist auf jeden Fall, dass inter­es­sierte Bürger nicht locker lassen und sich vor Ort oder im Internet sichtbar und klar zu Wort melden. Auto­ma­tisch passiert hier nichts. In der Altmark haben zahl­reiche Bürger bereits eine Peti­tion für schnelles Internet unter­schrieben, wie die örtliche Tages­zei­tung AZ berichtet.