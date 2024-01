Volksbanken wollen Girocard auf das iPhone bringen

Während die Spar­kassen ihren Kunden schon seit einigen Jahren die Nutzung von Apple Pay mit der Giro­card anbieten, haben andere Kredit­insti­tute dies­bezüg­lich abge­wunken und auf ihre Debit-Visa- oder Master­card-Produkte verwiesen. Auch bei der Pres­sestelle des Bundes­ver­bands der Deut­schen Volks­banken und Raiff­eisen­banken (BVR) hatten wir vor knapp vier Jahren ange­fragt, ob sie neben Kredit­karten auch die Giro­card auf der Apple-Pay-Platt­form anbieten wollen. Der BVR sagte ab - und an dieser Haltung hat sich bis heute nichts geän­dert.

Wer ein Android-Smart­phone hat, kann die Pay-App verwenden, die die VR Banken selbst heraus­gegeben haben. Hier sind neben Kredit­karten auch Debit­karten nutzbar - und dazu zählt auch die Giro­card. Eine solche eigene Lösung streben die Volks­banken und Raiff­eisen­banken nun offenbar auch für das iPhone an. So lobte der Bundes­ver­band der Deut­schen Volks­banken und Raiff­eisen­banken in einem Beitrag auf LinkedIn die gesetz­liche Neure­gelung, die der Digital Markets Act (DMA) in der Euro­päi­schen Union dies­bezüg­lich mit sich bringt. VR Banken planen eigene Pay-App fürs iPhone

Foto: Girocard, Logo: Volksbank, Montage: teltarif.de Wie berichtet hat Apple gegen­über der EU-Kommis­sion eine Verpflich­tungs­zusage abge­geben, die NFC-Schnitt­stelle des iPhone für alter­native Bezahl­sys­teme zu öffnen. Parallel zur Veröf­fent­lichung der ersten Beta-Version von iOS 17.4 hat der iPhone-Konzern auch ange­kün­digt, Konkur­renz zu Apple Pay zu ermög­lichen. Kunden sollen die Möglich­keit bekommen, ihre bevor­zugte Bezahl-App einzu­richten.

BVR: "Bank­eigene Zahlungs­lösung auf iPhones"

Wie der BVR in seiner Stel­lung­nahme weiter erklärt, werde die Öffnung der NFC-Schnitt­stelle im iPhone den Kunden der genos­sen­schaft­lichen Finanz­gruppe perspek­tivisch ermög­lichen, "die bank­eigene Zahlungs­lösung mit der Giro­card auf iPhones nutzen zu können". Ähnlich wie für Android-Smart­phones streben die Volks­banken und Raiff­eisen­karten demnach eine eigene Bezahl-App für das iPhone an.

Die Ankün­digung wirft die Frage auf, ob die VR Banken sich nach der Einrich­tung einer solchen Lösung von Apple Pay wieder zurück­ziehen und ausschließ­lich auf die eigene Pay-App setzen. Wer die Apple Wallet - aus welchem Grund auch immer - zusätz­lich benö­tigt, würde so gezwungen werden, zwischen beiden Apps hin- und herzu­schalten. Nutzer­freund­lich wäre das nicht.

Zudem gilt die Öffnung der NFC-Schnitt­stelle nur für das iPhone, nicht aber für die Apple Watch, sodass Nutzer mit der Smart­watch nicht mehr bezahlen könnten. Daran scheint die genos­sen­schaft­liche Finanz­gruppe ohnehin kein Inter­esse zu haben, denn auch die Pay-App für Android gibt es nur für Smart­phones, nicht aber für smarte Uhren mit WearOS. Wer mit der Android-Smart­watch bezahlen möchte, benö­tigt Google Pay (oder Samsung Pay). Dort aber sind die VR Banken aber nicht vertreten.

