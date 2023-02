Apple & Google Wallet: Die "EC-Karte" soll aufs Handy

Die Deut­sche Kredit­wirt­schaft will die "EC-Karte" schritt­weise zur Giro­card 4.0 weiter­ent­wickeln. Eines der Ziele: Die Karte soll in die Smart­phone-Wallets inte­griert werden.

Die Deut­sche Kredit­wirt­schaft hält an der Giro­card fest. Anstelle eines Wech­sels zu inter­national akzep­tierten Kredit- und Debit­karten wie Master­card und Visa soll der Nach­folger der EC-Karte bis 2026 sukzes­sive um weitere Funk­tionen ergänzt werden. Das berichtet der Usinger Anzeiger unter Beru­fung auf die Lebens­mit­tel­zei­tung. Als "Giro­card 4.0" soll das Zahlungs­mittel auch auf dem Smart­phone gegen inter­natio­nale Konkur­renz bestehen.

Zu den Plänen gehört den Angaben zufolge die Verknüp­fung der Giro­card mit Smart­phone-Wallets. Einige Banken bieten digi­tali­sierte Giro­cards bereits im Rahmen eigener mobiler Bezahl-Apps für Android-Handys an. In der Google Wallet und somit auch bei Google Pay gibt es die Giro­card hingegen bislang nicht. Auch Smart­wat­ches mit WearOS finden bislang keine Berück­sich­tigung, während sich diese mit Google Pay und Samsung Pay nutzen lassen. Pläne für Girocard 4.0

Foto: girocard, Alex Habermehl In der Apple Wallet gibt es die Giro­card bereits - aller­dings bislang nur von den Spar­kassen, die als einzige Kredit­insti­tute den EC-Karten-Nach­folger mit Apple Pay kompa­tibel gemacht haben. Wie bereits berichtet, will in diesem Jahr eine erste Privat­bank nach­ziehen. Wenn die Deut­sche Kredit­wirt­schaft jetzt anstrebt, die Giro­card gene­rell mit der Apple Wallet kompa­tibel zu machen, könnte das bedeuten, dass Apple Pay mit "EC-Karte" zum Stan­dard wird - und das nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf der Apple Watch.

In-App-Käufe mit der Giro­card

Die Giro­card soll sich nach der Umset­zung der von der Deut­schen Kredit­wirt­schaft vorge­sehenen Neue­rungen auch für In-App-Käufe auf dem Smart­phone oder Tablet nutzen lassen. Das funk­tio­niert bislang für die Giro­card der Spar­kassen, wenn diese in Apple Pay einge­bunden wurde. In Zukunft wird die Funk­tion somit auch für die Kunden anderer Banken und auf Android-Smart­phones zur Verfü­gung stehen.

Weitere Neue­rungen, die im Rahmen des Programms "Giro­card 4.0" geplant sind, sind dem Bericht zufolge vor allem für Gewer­betrei­bende inter­essant. So soll die Karte künftig Vorab-Auto­risie­rungen bei Käufen ermög­lichen. Dieses von Kredit­karten bekannte Feature ist für Hotel­buchungen und Miet­wagen-Reser­vie­rungen inter­essant und könnte der Giro­card einen Vorteil gegen­über anderen Debit­karte verschaffen. Eben­falls geplant ist den Angaben zufolge ein digi­taler Kassenbon.

Wenn die Giro­card in Apple Wallet und Google Wallet inte­griert werden soll, plant die Deut­sche Kredit­wirt­schaft offenbar keine eigene Bezahl-Lösung für iPhone und Apple Watch, die unab­hängig von Apple Pay funk­tio­niert. PayPal hat hingegen ange­kün­digt, die Tap-to-Pay-Funk­tion der NFC-Schnitt­stelle des iPhone für eine Art "PayPal Pay" nutzen zu wollen.