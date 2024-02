Vodafone: Neue GigaTV Cable Box 3 vor dem Start

Die schon 2023 in Aussicht gestellte GigaTV Cable Box 3 von Voda­fone kommt offenbar in Kürze auf den Markt.

Es ist fast ein Jahr her, dass wir erst­mals über die Einfüh­rung eines neuen Kabel-TV-Recei­vers von Voda­fone berichtet haben. Eigent­lich sollte die GigaTV Cable Box 3, wie sich das Gerät nennt, noch im Jahr 2023 einge­führt werden. Jetzt könnte es tatsäch­lich losgehen. Zwar gibt es nach wie vor keine offi­zielle Ankün­digung für den Markt­start der neuen Set-Top-Box. Der Netz­betreiber bietet Fach­händ­lern bzw. Shops aber nach teltarif.de vorlie­genden Infor­mationen mitt­ler­weile die Möglich­keit an, Geräte zur Präsen­tation im Laden zu bestellen. Die Ausstel­lung ergibt aber natür­lich nur dann Sinn, wenn Kunden die Möglich­keit haben, das Produkt zu bestellen.

Kabel- und IP-Empfang

Die GigaTV Cable Box 2 soll einen Nachfolger bekommen

Bild: Vodafone Zu den tech­nischen Details der neuen Set-Top-Box ist bislang nur wenig bekannt. Es soll sich um keinen reinen Kabel-Receiver mehr handeln, sondern um ein Hybrid­gerät, bei dem GigaTV auch IP-basiert genutzt werden kann. Das Empfangs­gerät wird demnach voraus­sicht­lich nicht nur die GigaTV Cable Box 2 ablösen, sondern auch die GigaTV Net Box, die bei Kunden zum Einsatz kommt, die das Strea­ming-TV-Produkt von Voda­fone über einen DSL- oder Glas­faser-Anschluss nutzen.

Nicht bekannt ist, warum sich die für das vergan­gene Jahr ange­peilte Markt­ein­füh­rung verzö­gert hat. Im Voda­fone-Kunden­forum wird über Probleme bei der Herstel­lung berichtet. Denkbar wäre aber auch, dass der Netz­betreiber ursprüng­lich einen Receiver geplant hatte, der ausschließ­lich für den Kabel­anschluss gedacht ist, während das Gerät, das demnächst offenbar auf den Markt kommt, auch für GigaTV als OTT-Dienst geeignet ist.

Kunden berichten über Probleme GigaTV Cable Box 2

Im Voda­fone-Forum bekommt die derzeit verfüg­bare GigaTV Cable Box 2 von Kunden über­ein­stim­mend schlechte Kritiken. Es komme immer wieder zu tech­nischen Problemen. Auch ein mehr­facher Austausch der Set-Top-Box habe daran nichts geän­dert. Daher hoffe man auf den baldigen Markt­start eines Nach­fol­gers. Aller­dings gibt es Hinweise darauf, dass die GigaTV Cable Box 3 vorerst vor allem für Neukunden gedacht ist. Ähnlich ist Voda­fone auch bei der Markt­ein­füh­rung der GigaTV Cable Box 2 vor einigen Jahren vorge­gangen. Wie Bestands­kunden das neue Gerät bekommen können, ist noch unklar.

Die schlechte Kritik teilt die GigaTV Cable Box 2 mit dem Konkur­renz­pro­dukt MagentaTV One von der Deut­schen Telekom. Auch der Magenta-Konzern arbeitet an einem neuen Receiver. Die MagentaTV One der zweiten Gene­ration befindet sich bereits im Beta-Test. Bislang gibt es aber noch keinen Termin für die Markt­ein­füh­rung. Wie berichtet soll aber Mitte Februar die neue MagentaTV-Version 2.0 starten.