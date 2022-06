Gigaset GX290 plus mit o2-SIM: Fehler bei Polizei-Notruf 110

Ein Nutzer des Gigaset GX290 plus rief den Polizei-Notruf 110 an, landete dann aber bei der Feuer­wehr-Nummer 112. Nachdem dies auch ein zweites Mal passiert war, wandte sich der Nutzer an Gigaset und teltarif.de.

Software-Fehler bei einem Gigaset-Smartphone im o2-Netz

Bild: Gigaset Die Notruf­num­mern 110 (Polizei-Notruf) und 112 (Feuer­wehr und Rettungs­leit­stelle) sollte man - wie der Name sagt - nur im Notfall anrufen, damit die Leitungen nicht unnötig blockiert werden. Doch was passiert, wenn man an der Blockie­rung der Leitung gar nicht selbst schuld ist?

Ein teltarif.de-Leser meldete uns vor einigen Tagen ein merk­wür­diges Problem - und Gigaset als Hersteller des Smart­phones bestä­tigte uns inzwi­schen, dass es dieses Problem tatsäch­lich gibt. An der Behe­bung arbeitet der Hersteller aller­dings noch. Software-Fehler bei einem Gigaset-Smartphone im o2-Netz

110 gewählt, bei 112 gelandet?

Mitte Juni schrieb uns der teltarif.de-Lese:

Ich hatte im Herbst letzten Jahres [...] ein Gigaset GX290 plus erworben (Android 10, Build-Nummer: Gigaset_GX290_10.0_V24_20220317). Am 26.05.2022 ist es mir zum zweiten Mal passiert, dass ich nach Anwahl des Poli­zei­not­rufs 110 mit der Leit­stelle Feuer­wehr/Rettungs­dienst Notruf 112 verbunden wurde. Von dort wurde ich dann erst an den Poli­zei­notruf weiter­geleitet. Derar­tige Fehl­ver­bin­dungen binden unnötig perso­nelle und tech­nische Ressourcen beim Notruf 112 und können bei drin­genden poli­zei­lich rele­vanten Sach­ver­halten durch minu­ten­lange Verzö­gerungen zu fatalen Folgen führen. Ich hatte den Sach­ver­halt dann an die Bundes­netz­agentur gemeldet. Die dortigen Recher­chen bei meinem Netz­betreiber Blau bzw. o2 ergaben, dass es sich sehr wahr­schein­lich um eine Fehl­funk­tion meines oben ange­gebenen Mobil­tele­fons handelt, weil unter Umständen in der Soft­ware eine Imple­men­tie­rung vorliegt, die mögli­cher­weise für ein anderes Land bestimmt ist. Ich bitte um Prüfung und Rück­mel­dung. Vom Gigaset-Support habe ich bislang nur einen Zwischen­bescheid erhalten, dass man an der Ange­legen­heit noch arbeite, um Geduld bitte und sich wieder melden wolle.

Gigaset bestä­tigt das Problem - o2 muss helfen

Nachdem wir das Problem an Gigaset über­mit­telt hatten, schrieb man uns von dort, das Thema sei Gigaset seit kurzer Zeit bekannt. Da es ein sehr spezi­eller Anwen­dungs­fall sei, hätte es hierzu bislang kaum Rück­fragen gegeben.

Der von unserem Leser beschrie­bene Sach­ver­halt tritt laut dem Hersteller ausschließ­lich in Kombi­nation einer o2-Vertrags­karte mit dem GX290 plus auf. Kein anderes Gigaset Smart­phone weise ein ähnli­ches Phänomen auf.

Auf unsere Frage, was genau das tech­nische Problem sei, teilte Gigaset mit, die vom GX290 plus mitge­führte Infor­mation "Poli­zei­notruf wählen" scheint bei o2 als "zu unspe­zifisch" inter­pre­tiert zu werden. Daraufhin formu­liert der Provider die Nach­richt um, was zu einem alte­rie­renden Anruf zwischen 110 und 112 zu führen scheint. Wie und wann das Problem gelöst wird, dazu konnte Gigaset noch nichts mitteilen. Die Kollegen des Quali­täts­manage­ments würden bereits an einer Lösung arbeiten. Man sei hier nämlich auch auf die Koope­ration von o2 ange­wiesen und stehe mit dem Provider in Kontakt.

Bei dem Problem handelt es sich übri­gens nicht um den ersten Soft­ware-Fehler des Gigaset GX290 plus: Zahl­reiche Nutzer von Gigaset-Smart­phones berich­teten im Früh­jahr 2021 von einem Malware-Befall: Der Update-Server lieferte damals Malware aus.