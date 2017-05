GS160 kommt offenbar gut an

Gigaset hatte zuletzt im Dezember das Dual-SIM-Smartphone-Modell GS160 auf den Markt gebracht. Doch seitdem wurde es ruhig um den Hersteller, dessen Markenname in Deutschland vor allem für Festnetztelefone steht. Bei der Vorlage der Quartalszahlen ließ Gigaset nun aber durchblicken, dass man sich einerseits auf einem guten Weg sieht und andererseits dieses Jahr noch neue Smartphones auf den Markt bringen will.

1,3 Millionen Euro Umsatz hat die Sparte Mobile Devices im abgelaufenen Quartal gemacht - doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Dazu habe auch das GS160 beigetragen, das das Produktportfolio strategisch zielgerichtet ergänze. "Das Smartphone-Geschäft läuft gemäß unseren Erwartungen. Marktforscher sehen großes Potenzial im mittleren und niedrigen Preissegment für Markenprodukte, die Features teurer Modelle mitbringen und gleichzeitig durch ihr Preis-Leistungsverhältnis punkten. Genau hier setzen wir mit unserem Angebot an und werden dieses Jahr weitere Produkte vorstellen," so Klaus Weßing, CEO von Gigaset.