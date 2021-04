Gigaset CL660HX: DECT-Telefon reduziert bei Media-Saturn

Eine Erwei­terung oder Neuein­rich­tung des Fest­netz­telefon-Setups ist mit dem Gigaset CL660HX für kleines Geld machbar. Es lassen sich 400 Kontakte spei­chern und per Cloud synchro­nisieren.

Das Gigaset CL660HX

Gigaset / MediaSaturn Wer über einen DECT-fähigen Router verfügt und auf der Suche nach einem neuen Mobil­teil ist, sollte einen Blick auf das Angebot von Media Markt und Saturn werfen. Bei den Elek­tronik­händ­lern gibt es derzeit das Gigaset CL660HX zu einem Preis von 33 Euro. Auf Wunsch lässt sich das Produkt via USB auch direkt an einem Computer betreiben. Das Fest­netz­telefon besitzt ein 2,4 Zoll großes Farb­dis­play und spei­chert bis zu 400 Adress­buch­ein­träge. Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen.

Güns­tiger Einstieg oder Erwei­terung der Fest­netz­tele­fonie

Das Gigaset CL660HX

Gigaset / MediaSaturn Das Gigaset CL660HX besitzt eine ordent­liche Ausstat­tung zu einem mode­raten Kosten­faktor. Per DECT-GAP kommu­niziert das Schnur­los­telefon mit einer Viel­zahl kompa­tibler Router, einer Gigaset-DECT-Basis­sta­tion oder via USB mit PC und Mac. Unter anderem werden die Netz­werk­geräte von AVM (Fritz!Box) und Telekom (Speed­port) unter­stützt. HD-Voice-Qualität (auch beim Frei­spre­chen) sorgt für eine quali­tative Sprach­qua­lität. Vorhan­dene Adress­bücher diverser Cloud-Lösungen, etwa Micro­soft Outlook und Google, lassen sich synchro­nisieren. Ferner ist eine Perso­nali­sie­rung der Kontakte mittels Bilder und Klin­gel­tönen möglich.

Das ECO-DECT-Siegel beschei­nigt einen strah­lungs­freien Betrieb im Standby-Modus. Eine Bereit­schafts­zeit von bis zu 280 Stunden und eine Sprech­zeit von maximal 14 Stunden klingen viel­ver­spre­chend. Die Reich­weite soll 50 m (drinnen) respek­tive 300 m (draußen) betragen. Head­sets lassen sich über die 2,5-mm-Buchse verbinden. Ange­trieben wird das Gigaset CL660HX von zwei AAA-Akkus, welche, genauso wie eine Lade­schale, im Liefer­umfang enthalten sind.

Gigaset CL660HX: Media-Saturn tatsäch­lich am güns­tigsten?

Zwar klingen 33 Euro für das Mobil­teil nach einem fairen Preis, aber Kontrolle ist besser. Tatsäch­lich gibt es das deut­sche Schnur­los­telefon bei keinem anderen Händler güns­tiger. Erst dasHandy.de folgt mit Anschaf­fungs­kosten von 48 Euro. Versand­gebühren müssen Sie übri­gens nicht entrichten, wenn Sie das Gigaset CL660HX bei Media Markt oder Saturn ordern. Beide Online­shops geben an, das Produkt direkt auf Lager zu haben. Farb­liche Auswahl gibt es leider nicht, das Gerät ist ledig­lich in Silber und nicht in Anthrazit rabat­tiert. Bei der Connect-Leser­wahl 2017 wurde das Telefon übri­gens auf den ersten Platz gewählt.

Das Bocholter Unter­nehmen Gigaset ist im Bereich Fest­netz­tele­fonie eine ange­sehene und etablierte Marke. Seit einiger Zeit dringt das Unter­nehmen in bislang unge­wohnte Gewässer vor: Smart­phones. Wir haben Ende 2020 das Gigaset GS4 getestet.