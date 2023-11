Vodafone GigaCube: Preisvorteil zur Black Week

Voda­fone bietet mit dem GigaCube einen Router und passende Daten­tarife, mit denen Inter­essenten einen Mobil­funk-basierten Internet-Zugang per WLAN an mehrere Endge­räte wie Note­books, Tablets und Smart­phones weiter­rei­chen können. Das Klein­gedruckte verrät, dass die Tarife nur zur Nutzung an einem festen Standort gedacht sind. Zudem haben Inter­essenten die Auswahl zwischen zwei Router-Modellen und vier Tarifen.

Anläss­lich der Black Week hat Voda­fone eine Aktion gestartet, mit der das Unter­nehmen Neukunden von den GigaCube-Ange­boten über­zeugen will. So entfällt im Rahmen der Aktion der Anschluss­preis, der mit 49,99 Euro norma­ler­weise vergleichs­weise hoch ausfällt. Zudem gilt weiterhin die Zufrie­den­heits­garantie. Inner­halb von 30 Tagen nach Vertrags­abschluss besteht ein Sonder­kün­digungs­recht, wenn der Kunde mit dem Netz unzu­frieden ist.

Diese Tarife stehen zur Auswahl

GigaCube-Aktion bei Vodafone

Screenshot: teltarif.de, Quelle: vodafone.de Mit dem GigaGube Zuhause Flex bietet Voda­fone einen Tarif an, für den nur dann der monat­liche Basis­tarif von 49,99 Euro für die 200 GB Inklu­siv­volumen anfällt, wenn der Anschluss tatsäch­lich genutzt wird. Kunden, die den Tarif zusammen mit der LTE-Vari­ante des Routers wählen, zahlen für das Gerät einmalig 129,90 Euro. Der GigaCube 5G kostet 279,90 Euro.

GigaCube Zuhause 100 bietet für 34,99 Euro monat­liche Grund­gebühr mit 4G-Router bzw. 44,99 Euro mit 5G-Router jeweils 100 GB Daten­volumen. Jeweils 10 Euro monat­lich mehr kostet der Tarif GigaCube Zuhause 200 mit 200 GB monat­lichem Inklu­siv­volumen.

Echte Flat­rate ab 64,99 Euro im Monat

GigaCube Zuhause Unli­mited bietet unbe­grenztes Daten­volumen. Kunden, die den LTE-Router wählen, bekommen den Tarif zum Monats­preis von 64,99 Euro. Für monat­lich 74,99 Euro ist das Preis­modell mit 5G-taug­lichem GigaCube zu bekommen. Für den GigaCube 4G berechnet Voda­fone in den Tarifen mit 100 bzw. 200 GB sowie unbe­grenztem Daten­volumen einmalig 9,90 Euro, für die 5G-fähige Vari­ante beträgt der einma­lige bei Vertrags­abschluss anfal­lende Preis 1 Euro.

Kunden im Alter unter 28 Jahres erhalten einen Rabatt in Höhe von 5 Euro pro Monat. Die Verträge haben eine 24-mona­tige Mindest­lauf­zeit.

