Telekom, Vodafone & Co.: Gigabit-Tarife in der Übersicht

Mit bis zu 1 GBit/s im Internet zu surfen ist mittlerweile im Zuge des Breitbandausbaus in immer mehr Regionen möglich. Wir haben aktuelle Gigabit-Tarife der Netzbetreiber in einer Übersicht zusammengestellt.

Im Zuge des Breitbandausbaus können in immer mehr Regionen Tarife gebucht werden, die eine besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeit erlauben. Hier liegt aber bereits die Crux: Kunden, die sich für die neuen Gigabit-Tarife interessieren, tappen zunächst mal im Dunkeln, weil sie gar nicht wissen, welcher Anbieter in Ihrer Region überhaupt schon einen derartigen Tarif anbietet. Einfach nach einem Gigabit-Tarif googlen, ihn buchen und erwarten, dass "die neue Leitung" geschaltet wird, ist jenseits der Realität. Hier hilft nur ausgiebige Recherche - und das kann mitunter mühsam werden. Wir haben ausgewählte Gigabit-Tarife in einer Übersicht zusammengefasst. So können Sie leicht das Angebot der Netzbetreiber überblicken und sehen sofort, ob das Angebot in Ihrer Region auch verfügbar ist. Wir haben die Übersicht in zwei Teile gesplittet und entsprechend alphabetisch nach Anbietern geordnet.

Übersicht statt Vergleich

Wir haben uns bewusst für eine Übersicht entschieden und es nicht Vergleich genannt, denn wenn nicht alle Gigabit-Tarife auch in den gleichen Regionen verfügbar sind, lassen sie sich nicht miteinander vergleichen, weil Kunden die Option zu Wahl fehlt.

Wer sich für einen High-Speed-Internet-Anschluss entscheiden möchte, muss wissen, dass dieser kein Schnäppchen ist, sondern durchaus auch über 200 Euro pro Monat Grundgebühr kosten kann - aber wie gesagt: Wenn Sie wollen, aber aufgrund des beschränkten Angebots in Ihrer Region nicht anders können, müssen Sie diesen Preis in Kauf nehmen. Hinzu kommt die passende Hardware, die je nach Anbieter entweder per monatlicher Miete bezahlt oder per Einmalzahlung beglichen wird. Bis auf einen Anbieter in unserer Übersicht fällt bei jedem eine Einrichtungsgebühr für den Anschluss an.

bbv, Deutsche Glasfaser, ewe, M-Net, netcologne und osnatel

Der teuerste Anbieter in der Liste ist bbv. Hier zahlen Kunden für den Tarif OPTIMAX giga eine Grundgebühr von 200 Euro. Die Einrichtungsgebühr beträgt zunächst 100 Euro. Möglich ist aber auch eine Aufstockung, wenn der Vertrag in der laufenden Bauphase oder danach abgeschlossen wird. Die Mehr-Gebühr für den Hausanschluss kann dann bis zu 1400 Euro betragen. Ein Vorteil im Vergleich zu anderen Anbietern ist der theoretisch verfügbare Upstream-Speed ebenfalls mit bis zu 1000 MBit/s. Das bieten sonst nur die Vereinigten Stadtwerke (s. Seite 2) in den Regionen Mölln, Ratzeburg und Bad Oldesloe an.

Im Tarif OPTIMAX giga zahlen Kunden einmalig 229 Euro für die Hardware (FRITZ!Box 7590). Verfügbar ist der Tarif mit 12-monatiger Mindestvertragslaufzeit in der Rhein-Main- und Rhein-Necker-Region sowie in Teilen von Thüringen. Zum besseren Vergleich mit den anderen Anbietern, bei denen die Mindestvertragslaufzeit in der Regel bei 24 Monaten liegt, haben wir den Tarif von bbv ebenfalls hochgerechnet. So ergibt sich ein Gesamtpreis von 5129 Euro. Darin sind nicht die möglichen Zusatzkosten während der Bauphase eingerechnet. Da bis zu 1400 Euro denkbar sind, macht das einen theoretischen Gesamtpreis von 6529 Euro, was bei einer Zweijahresrechnung einem monatlichen Betrag von rund 272 Euro entspricht.