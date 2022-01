Giffey: Free Wifi Berlin wird dauerhaft angeboten

Die WLAN-Hotspots des städ­tischen Netzes Free Wifi Berlin sollen dauer­haft erhalten bleiben.

Das kündigte die Regie­rende Bürger­meis­terin Fran­ziska Giffey (SPD) in dieser Woche im Abge­ord­neten­haus an. Nach ihren Angaben wurde das fünf­jäh­rige Modell­pro­jekt mit rund 2000 WLAN-Hotspots an 500 Stand­orten zwar zum Jahres­ende 2021 zunächst beendet, aber: "Wir arbeiten daran, die Neuauf­lage des Projekts und die Über­füh­rung in den Regel­betrieb schnellst­mög­lich zu reali­sieren." Da viele Menschen das Angebot genutzt hätten und es wichtig für die Attrak­tivität der Stadt sei, habe der Senat "ein Inter­esse daran, das auch zu verlän­gern".

Hotspots werden weiter genutzt

picture alliance/dpa Nach den Worten Giffeys war eine auto­mati­sche Verlän­gerung nach Ende der Pilot­phase aus verga­berecht­lichen Gründen nicht möglich. Derzeit werde an Über­gangs­lösungen gear­beitet, damit die Hotspots zumin­dest teil­weise wieder genutzt werden könnten. An mehreren Stand­orten sei das bereits geklärt.

Für die zweite Jahres­hälfte stellte Giffey dann in Aussicht, die Voraus­set­zungen für den regu­lären Betrieb zu schaffen. Eine Vari­ante ist demnach nach einer Ausschrei­bung der Betrieb von "Free Wifi Berlin" durch einen privaten Anbieter, aber auch durch das landes­eigene IT-Dienst­leis­tungs­zen­trum Berlin.