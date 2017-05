Die Apple Worldwide Developers Conference in San Jose in Kalifornien nehmen wir zum Anlass, um die aktuellen iPhone Modelle zu verlosen: Sie müssen nur eine einfache Frage beantworten!

Vom 5. bis zum 9. Juni findet in San Jose Kalifornien die Apple-iOS-Entwicklerkonferenz WWDC statt. Diese Gelegenheit nutzt der Technologiekonzern in der Regel, um neue Produkte und Softwarelösungen zu präsentieren. Wir verlosen anlässlich der Konferenz die aktuellen Flaggschiffe, das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus jeweils in der Wunschfarbe und mit der maximalen Speicherausstattung von 256 GB.

Die wichtigsten Regeln:

Um teilzunehmen, beantworten Sie einfach die untenstehende Frage und tragen Sie Ihre Daten in das Gewinnspielformular ein. Der zuerst gezogene Gewinner darf sich das gewünschte Gerät (iPhone 7 oder iPhone 7 Plus) auswählen, der zweite Gewinner bekommt dann das verbleibende Gerät. In den kommenden Wochen haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Per E-Mail werden Sie eingeladen, weitere Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad zu beantworten. Gerade bei den späteren Fragen sollten auch für Telekommunikationsexperten Herausforderungen dabei sein! Sollten einige Fragen zu schwierig sein, bieten wir jedoch Hilfestellungen an.



Preisfrage: In welchem Land hat Apple seinen Hauptsitz?

Frankreich

USA

Polen

