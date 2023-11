Gewinnspiel: iPhone 15 Pro + Vertrag & T-Phone Pro + Tablet

Auch beim Gewinnspiel 2023 von teltarif.de gibt es wieder viele interessante Preise zu gewinnen.

Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Auch in diesem Jahr gibt es in der Vorweih­nachts­zeit wieder ein Gewinn­spiel von teltarif.de mit Preisen im Gesamt­wert von weit über 4000 Euro. Dazu können sich teltarif.de-Lese­rinnen und -Leser anmelden, erst­malig ab dem 27. November 2023. In jeder Woche vor einem Advents­wochen­ende verlosen wir einen oder mehrere Wochen­preise. An den Weih­nachts­fei­ertagen verlosen wir dann zusätz­lich einen Haupt­preis.

Jeder Teil­nehmer an einer Verlo­sung um einen Wochen­preis hat damit auto­matisch ein Los für den Haupt­gewinn. Wer an allen fünf Verlo­sungen teil­nimmt, hat am Ende folg­lich fünf Lose im Lostopf und erhöht damit seine Chancen auf den Haupt­gewinn.

Jede einzelne Verlo­sung hat einen Anmel­deschluss, jeweils an den vier Advents­sonn­tagen (3. Dezember, 10. Dezember, 17. Dezember und 24. Dezember) um 23:59:59 Uhr. Eine Haupt­zie­hung hat am zweiten Weih­nachts­fei­ertag, den 26. Dezember um 23:59:59 Uhr, ihren Melde­schluss. Die Gewinner werden jeweils am darauf­fol­genden Montag (bzw. Mitt­woch nach Weih­nachten) ermit­telt und bekannt gegeben.

Jeden Sonntag ein T-Phone Pro - gespon­sert von der Telekom

Jeden Advent-Sonntag kann ein Smart­phone gewonnen werden. Dabei handelt es sich um ein T-Phone Pro in der Farbe "schwarz". Diese vier T-Phone Pro werden uns freund­licher­weise von der Deut­schen Telekom zur Verfü­gung gestellt. Die Smart­phones sind SIM-Lock-frei und können mit einer SIM-Karte nach Wahl, zum Beispiel im Netz der Telekom, bestückt und in Betrieb genommen werden. Weitere Details dazu liest du auf einer weiteren Seite zum Wochen­gewinn T-Phone Pro.

Haupt­zie­hung: Apple iPhone 15 Pro mit Vertrag - gespon­sert von o2

Zur Haupt­zie­hung am Dienstag nach Weih­nachten (27.12.) spon­sert o2 wieder ein Apple iPhone 15 Pro (256 GB, space black). Zu dem iPhone gehört ein Mobil­funk­ver­trag im o2-Netz, der o2 Mobile M. Dieser ist zwei Jahre von der monat­lichen Grund­gebühr befreit. Diesen Haupt­preis hat uns freund­licher­weise o2 zur Verfü­gung gestellt. Weitere Details zum Haupt­gewinn Apple iPhone 15 Pro mit Vertrag von o2 erfährst du auf einer weiteren Seite.

Haupt­zie­hung: T-Phone Pro und T-Tablet zu gewinnen

Zur Haupt­zie­hung am Dienstag nach Weih­nachten (27.12.) spon­sert außerdem die Telekom zwei inter­essante Preise: Ein Telekom T-Phone Pro (5G fähig, es beherrscht als eines der wenigen Modelle im Markt die Band­kom­bina­tion NR700 mit LTE 800) und ein Telekom T-Tablet seri­enmäßig mit Schacht für eine eigene SIM-Karte und eben­falls 5G-fähig.

Weitere Gewinne:

Wann kann ich teil­nehmen?

Um an dem Gewinn­spiel teil­zunehmen, muss man sich nur zwischen dem 27. November und dem 26. Dezember auf www.teltarif.de/gewinn­spiel ange­meldet haben. Bereits mit einer einzigen Teil­nahme an einem unserer wöchent­lichen Gewinn­spiele quali­fizierst du dich für die Auslo­sung des Haupt­preises, wofür die letzt­mög­liche Anmel­dung am 26. Dezember um 23:59:59 Uhr (MEZ) endet. Wer an allen fünf Gewinn­spiel­runden teil­nimmt, hat am Ende sogar 5 Lose für den Haupt­preis. Für weitere Details zu unserem Haupt­gewinn haben wir eben­falls eine Extra­seite erstellt.

Wie werde ich über meinen Gewinn infor­miert?

Die Namen der Gewinner werden auf teltwarif.de in verkürzter Form (z.B. "Martin D.") genannt. Verbind­lich ist aber nur die persön­liche Benach­rich­tigung per E-Mail, die zeit­nahe erfolgt. Die Verlo­sung der Tages­preise findet jeweils am folgenden Arbeitstag statt. Die Gewinner des Haupt­preises werden dann am 27. Dezember ermit­telt.

Weitere Infor­mationen zum Gewinn­spiel können den Teil­nah­mebe­din­gungen entnommen werden. Wir wünschen viel Glück!

Das Klein­gedruckte:

Infor­miere gerne auch Freunde und Bekannte über das Gewinn­spiel auf teltarif.de.

Teil­nah­meschluss ist der 26. Dezember 2023 - 23:59 Uhr. Die Teil­nahme erfolgt durch die Beant­wor­tung der Gewinn­spiel­frage, die Angabe der E-Mail-Adresse und durch das Bestä­tigen der E-Mail-Adresse im Double-Opt-In-Verfahren für den Erhalt des teltarif.de-News­let­ters. Alle weiteren Details entnehme bitte unseren Teilnahmebedingungen.