Vom 26. Februar bis zum 01. März findet in Barcelona wieder der GSMA Mobile World Congress statt. Wie jedes Jahr berichtet teltarif.de mit mehreren Redakteuren von der größten europäischen Mobilfunkmesse. Des Weiteren stellt Samsung seine neuen Flaggschiffe vor: das Galaxy S9 und das S9 Plus.

Zu diesem Anlass haben wir uns wieder etwas Besonderes für Sie ausgedacht! Sie haben die Chance, ein nagelneues Samsung Galaxy S9 Plus zu gewinnen.

Samsung wird am 25. Februar ab 18 Uhr ein Unpacked-Event auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona abhalten, um das Samsung Galaxy S9 und S9 Plus vorzustellen. Was die Ausstattung der neuen Modelle angeht, sind bereits ein paar Details bekannt - offiziell bestätigt sind diese jedoch noch nicht.

So könnte eine zusätzliche Neuerung bei der Kamera eine Super-Slow-Mo-Funktion sein und Musik-Fans dürfen sich wahrscheinlich über AKG-Stereo-Lautsprecher freuen. Bislang bot Samsungs S-Reihe lediglich einen Mono-Speaker.

Sobald weitere Details bekannt sind, werden wir Sie selbstverständlich informieren.

Der Preis der Geräte wird es wieder in sich haben, daher sollten Sie Ihr Glück bei unserem teltarif.de-Gewinnspiel versuchen.

Samsung Galaxy S9 Plus zu gewinnen!

Wir verlosen anlässlich der Vorstellung der neuen Spitzengeräte von Samsung im Rahmen des MWC eines der neuen Geräte, das Samsung Galaxy S9 Plus. Das Gewinnspiel startet am 01. Februar und läuft bis zum 19. März 2018.

Die wichtigsten Regeln:

Um teilzunehmen, beantworten Sie einfach die untenstehende Frage und tragen Sie Ihre Daten in das Gewinnspielformular ein. In den kommenden Wochen haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Per E-Mail werden Sie eingeladen, weitere Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad zu beantworten. Gerade bei den späteren Fragen sollten auch für Telekommunikationsexperten Herausforderungen dabei sein. Sollten einige Fragen zu schwierig sein, bieten wir jedoch Hilfestellungen an.



Preisfrage: Was wird das Samsung Galaxy S9 Plus?

Teesorte

Apfel

Smartphone

Anrede: Bitte wählen Frau Herr Vorname: Nachname: Ihre E-Mail-Adresse: Bitte beantworten Sie vorher die Gewinnspielfrage. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse an. Bitte geben Sie auch einen bevorzugten Gewinn an. Bitte geben Sie auch Anrede und Ihren Vor- und Nachnamen an. Bitte helfen Sie uns in Ihrem eigenen Interesse, automatische Gewinnspiel­automaten und andere Roboter abzuwehren, und lösen Sie unten nach dem Ankreuzen die eventuell gestellte Frage.

Leider ist in Ihrem Browser Javascript abgeschaltet. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, aktivieren Sie bitte die Javascript-Funktion Ihres Browsers und laden diese Seite erneut!

Warten Sie bitte nach dem Klick auf den Button, bis die Folgeseite komplett geladen ist.

Gern können Sie auch Ihre Freunde und Bekannten über das Gewinnspiel auf teltarif.de informieren.