Samsung präsentierte am 29. März das neue Samsung Galaxy S8 und Samsung Galaxy S8 Plus. Gewinnen Sie eines der Smartphones: Sie müssen nur eine einfache Frage beantworten!

Samsung führt in Kürze die neue Generation seines Galaxy-Flaggschiffs ein. Die Zeit bis zum Verkaufsstart können Sie mit unserem teltarif.de-Gewinnspiel überbrücken. Wir verlosen jeweils ein Samsung Galaxy S8 und ein Samsung Galaxy S8 Plus.

Regeln:

Um teilzunehmen, beantworten Sie einfach die untenstehende Frage und tragen Sie Ihre Daten in das Gewinnspielformular ein. Der zuerst gezogene Gewinner darf sich das gewünschte Gerät (Samsung Galaxy S8 oder Samsung Galaxy S8 Plus) auswählen, der zweite Gewinner bekommt dann das verbleibende Gerät. In den kommenden Wochen haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Per E-Mail werden Sie eingeladen, weitere Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad zu beantworten. Gerade die späteren Level sollten auch für Telekommunikationsexperten eine Herausforderung darstellen. Durch die Beantwortung weiterer Fragen können Sie Ihre Gewinnchance natürlich deutlich erhöhen!