Die neuen Samsung Galaxy-S-Modelle werden am 11.02. vorgestellt. Mit teltarif.de lässt sich das Top-Modell in der Luxus-Version ganz einfach gewinnen!

Die Gerüchteküche hat derzeit Hochkonjunktur. Kaum ein Tag vergeht ohne neuen Leak. Aber so ist das nun mal in den Wochen und Tagen vor so einem Unpacked Event, wie Samsung es plant. Am 11. Februar soll die neue Galaxy-S-Generation der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Aufmerksame teltarif-Leser wissen bestimmt, was wir anlässlich der Präsentation neuer Flaggschiffe regelmäßig veranstalten: Genau! Ein Gewinnspiel. Aber nicht irgendein Gewinnspiel, sondern in diesem Fall ein großes Samsung-Gewinnspiel. An dessen Ende steht die Verlosung des Spitzenmodells der neuen Galaxy-S-Serie.

Die Chance, direkt zum Verkaufsstart ein Samsung Galaxy Flaggschiff zu gewinnen, haben alle Teilnehmer, die mindestens eine Gewinnspiel-Frage richtig beantwortet haben und Abonnent unseres kostenlosen, wöchentlichen teltarif.de Newsletters sind.

Vielleicht habt ihr das Gefühl, alles, was man über die neuen Modelle wissen muss, ist bereits durchgesickert. Was stimmt und was nicht werden wir tatsächlich aber erst am 11. Februar erfahren. Vielleicht seid ihr aber auch noch nicht auf dem neuesten Stand? Hier fassen wir die Gerüchte noch einmal kurz für euch zusammen, damit ihr nicht unwissend an unserem Gewinnspiel teilnehmen müsst:

Samsung wird auf seinem Unpacked Event am 11. Februar wohl drei Modelle vorstellen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden diese nicht, wie ursprünglich erwartet, die Bezeichnung Galaxy S11(+) erhalten. Stattdessen sollen sie Galaxy S20 (6,3 Zoll), S20+ (6,7 Zoll) sowie S20 Ultra (6,9 Zoll) heißen. Es gilt als sicher, dass die Geräte den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützen und mit einem Super-AMOLED-Display ausgestattet sein werden.

Die von uns verloste hochwertigste Variante soll sich wohl auch wie eine solche anfühlen. Deshalb tauscht Samsung beim Galaxy S20 Ultra den Aluminiumrahmen voraussichtlich gegen eine Fassung aus Edelstahl. Die Quad-Kamera soll einen 108-Megapixel Sensor erhalten und Selfie-Begeisterte freuen sich auf eine 40-Megapixel Frontkamera.

Um möglichst gut über den Tag zu kommen und ausgiebig Apps nutzen und Fotos machen zu können, soll die Akkukapazität des neuen Samsung-Flaggschiffs bei 5.000 mAh liegen und sich mit 45 Watt wieder aufladen lassen. Wenn euch also plötzlich doch mal unerwartet der Saft ausgeht, lässt sich das Smartphone in nicht mehr als 74 Minuten Ladezeit wieder auf 100 Prozent bringen.

Samsung Galaxy Flaggschiff 2020 zu gewinnen!

Wir verlosen anlässlich der Vorstellung der neuen Samsung Premiumgeräte ein Samsung Galaxy Spitzenmodell in der Luxus-Ausführung mit größter Speicherausstattung! Das Gewinnspiel läuft vom 05. Februar bis zum 08. März 2020.

Die wichtigsten Regeln:

- Am Gewinnspiel teilnehmen können alle Abonnenten des teltarif.de-Newsletters.

- Die Teilnahme erfolgt durch die Beantwortung der untenstehenden Frage sowie durch die Bestätigung der E-Mail-Adresse.

- Wer diese Regeln beachtet, landet im Lostopf.

- In den kommenden Wochen hast du außerdem die Möglichkeit, deine Gewinnchancen zu erhöhen. Melde dich dafür zum Gewinnspiel Newsletter an. Per E-Mail wirst du dann eingeladen, weitere Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad zu beantworten. Wer sich dabei mal nicht ganz sicher ist, kann unsere Hilfestellung nutzen.





Preisfrage: Wofür steht das S bei Samsungs Galaxy S Smartphones?

Schön Schick



Sicher Seriös



Super Smart



Um ganz sicherzugehen, kannst du die Antwort auch hier nachlesen.

Anrede: Bitte wählen Frau Herr Vorname: Nachname: Deine E-Mail-Adresse: teltarif.de Newsletter * Das Gewinnspiel ist für Abonnenten des teltarif.de Newsletters. Bitte setze hier das Häkchen, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Gewinnspiel Newsletter

(für größere Gewinnchance) ** Bitte beantworte vorher die Gewinnspielfrage. Bitte gebe deine E-Mail Adresse an. Bitte gebe auch einen bevorzugten Gewinn an. Bitte gebe auch Anrede und deinen Vor- und Nachnamen an. Deine Daten werden von teltarif.de nur für die angegebenen Zwecke (Durchführung des Gewinnspiels, Bestellung und Zustellung des Newsletters und oder der Gewinnspiel-E-Mail) verarbeitet. Insbesondere erfolgt keine Weitergabe deiner E-Mail-Adresse an Dritte. Datenschutzerklärung. Leider ist in deinem Browser Javascript abgeschaltet. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, aktiviere bitte die Javascript-Funktion deines Browsers und laden diese Seite erneut!

Warte bitte nach dem Klick auf den Button, bis die Folgeseite komplett geladen ist. Das Gewinnspiel findet unter den Abonnenten des kostenlosen teltarif-Newsletters statt. Der freiwillige Gewinnspiel-Newsletter lädt dich ein, weitere Fragen zu beantworten, um deine Gewinnchancen zu erhöhen. Wir informieren dich zudem über Neuigkeiten rund um die Samsung Galaxy Modelle 2020 und neue teltarif.de Gewinnspiele.

Informiere gerne auch Freunde und Bekannte über das Gewinnspiel auf teltarif.de.