Samsung hat noch vor dem Mobile World Congress in Barcelona zum Unpacked Event eingeladen. Dieses findet am 20. Februar in San Francisco statt. Erwartet wird, dass dort die neue Galaxy-S-Serie das Licht der Welt erblicken wird. Eine Veröffentlichung der neuen Flaggschiffe könnte bereits im März erfolgen.

Im Zuge des Events haben wir uns wieder etwas Tolles für Sie einfallen lassen! Sie haben die Chance, mit teltarif.de das neue Spitzenmodell der Samsung Galaxy-S-Serie zu gewinnen.

Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Galaxy-Serie ist davon auszugehen, dass das südkoreanische Unternehmen drei Modelle mit der Bezeichnung S10 auf den Markt bringen wird. Wahrscheinlich sind eine reguläre Version (6,1 Zoll), eine Plus-Variante (6,4 Zoll) und eine "flache" Version (5,8 Zoll) - alle mit AMOLED-Display. Dass das Samsung Galaxy S10 ein Display-Loch für die Kamera statt eine Notch haben soll, gilt beinahe schon als gesichert. Ob das S10+ mit einer 1 TB-Version die Smartphone-Welt erobert, wird voraussichtlich der 20. Februar offenbaren. Neben den Spekulationen über die S-Serie verdichten sich die Gerüchte, dass Samsung während seines Unpacked-Events mit dem Galaxy Fold auch die faltbare Smartphone-Zukunft vorstellen wird.

Ausstattung und Performance wirken sich auch bei Samsungs neuen Geräten auf den Preis aus, daher sollten Sie Ihr Glück bei unserem teltarif.de-Gewinnspiel versuchen.

Samsung Galaxy Topmodell 2019 zu gewinnen!

Wir verlosen anlässlich der Vorstellung der neuen Samsung Premiumgeräte das hochwertigste Modell der S-Serie - wie gewohnt mit der größten Speicherausstattung. Das Gewinnspiel läuft vom 14. Februar bis zum 24. März 2019.

Die wichtigsten Regeln:

Um teilzunehmen, beantworten Sie einfach die untenstehende Frage und tragen Sie Ihre Daten in das Gewinnspielformular ein. In den kommenden Wochen haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Per E-Mail werden Sie eingeladen, weitere Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad zu beantworten.



