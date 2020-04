Gewinnspiel: Oster-News finden und tolle Gewinne abräumen!

Bald ist es wieder so weit! Einer der beliebtesten Osterbräuche wird hierzulande nicht nur die Kleinen entzücken. Die Großen haben ebenfalls ihre Freude daran. Die Rede ist natürlich von der Ostereiersuche. Längst werden aber nicht mehr nur knallbunte Eier versteckt, gesucht und (hoffentlich) gefunden. Auch Süßigkeiten, Bücher und Technik-Geschenke landen oft im Körbchen.

Das teltarif-Team hat ebenfalls Spaß am Verstecken, deshalb haben wir uns dieses Jahr etwas ganz Neues für unsere treuen Leser ausgedacht!

Unsere Oster-Sponsoren Ihr könnt vom 08. bis 13.04. sechs spannende Produkte von unseren sechs tollen Sponsoren auf teltarif.de entdecken und gewinnen. Damit es nicht langweilig wird, möchten wir euch jeden Tag eine weitere Gewinnmöglichkeit bieten. Lediglich an Karfreitag machen wir eine kleine Gewinnspielpause. Dafür gibt es am Samstag gleich zwei Gewinnchancen zu entdecken! Von Mittwoch bis Ostermontag stellen wir euch diese Gewinne also jeweils in einer unserer Meldungen ausführlich vor. Egal, wann ihr sie findet, eine Teilnahme ist bis einschließlich Ostermontag möglich.

Habt ihr die entsprechende Meldung in unserer Newsliste gefunden und möchtet ihr das vorgestellte Produkt gerne gewinnen, dann könnt ihr direkt auf der Seite teilnehmen. Einfach Name und E-Mail-Adresse ins Gewinnspielformular eintragen, den teltarif.de Newsletter abonnieren (falls nicht schon längst geschehen) und die Teilnahme im Anschluss noch bestätigen (Double-Opt-In-Verfahren).

Für euch heißt das jetzt: Stöbert in dem genannten Zeitraum einfach ein bisschen in unseren aktuellen Meldungen, findet bis zu sechs Gewinnspiel-News und nehmt auf den jeweiligen Gewinnspielseiten bis einschließlich Ostermontag teil. Anschließend ist Daumen drücken angesagt und uns bleibt nur zu sagen: Viel Glück!

Ostergewinne auf teltarif.de finden!

Vom 08. bis 13.04.2020 verstecken wir tolle Ostergewinne von sechs großzügigen Sponsoren zwischen unseren aktuellen News. Was dich alles bis einschließlich Ostermontag erwartet? Das kannst du finden und gewinnen:

Ein frisch erschienenes Smartphone von Motorola, fünf praktische HangOn Cases für dein Smartphone von Artwizz, für beste Heimvernetzung Mesh-WLAN-Bundles von DrayTek sowie von AVM, einen handlichen Bluetooth-Speaker von Teufel und zwei nützliche Tools von Verbatim.

Die wichtigsten Regeln:

- Am Gewinnspiel teilnehmen können alle Abonnenten des teltarif.de-Newsletters.

- Die Teilnahme erfolgt jeweils durch die Eintragung und Bestätigung der E-Mail-Adresse auf der Vorstellungsseite des gewünschten Gewinns.

- Eine Teilnahme an allen sechs Verlosungen ist bis Ostermontag möglich. Mehrere Gewinne pro Person sind aber ausgeschlossen.

- Wenn du für die Laufzeit des Gewinnspiels täglich an die Teilnahme erinnert werden möchtest, melde dich gerne zu unserem Gewinnspiel Newsletter an.



Informiere gerne auch Freunde und Bekannte über das Gewinnspiel auf teltarif.de.