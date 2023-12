Advents-Gewinnspiel: T-Phone Pro, AVM Smarthome & mehr

Die drei Gewinner des teltarif.de Weih­nachts­gewinn­spiels am 2. Advent stehen fest. Wer noch nichts gewonnen hat, kann noch dreimal teil­nehmen.

Bild: teltarif.de Der zweite Advent ist vorüber und die Gewinner unserer zweiten Advents­ver­losung wurden gezogen, infor­miert und die Preise teil­weise schon auf die Reise geschickt. Telekom T Phone Pro Datenblatt

Was gab es am 2. Advent zu gewinnen? Ein Android-13-Smart­phone T-Phone-Pro, gespon­sert von der Deut­schen Telekom. Im Januar 2014 werden alle T-Phones und T-Tablets ein Update auf Android 14 erhalten. Der stolze Gewinner ist Oliver M., er wurde bereits per E-Mail infor­miert.

Als zweiten Preis gab es ein Nokia 2660 Flip, gespon­sert von HMD (Nokia). Das Gerät wird auf die Reise an Günter R. gehen, sobald er sich bei uns zurück­gemeldet hat.

Und schließ­lich den dritten Preis: Ein Satz Kopf­hörer der Skull­candy. Hier kann sich Jochen S. aus Schleswig-Holstein freuen, der schon auf unsere E-Mail reagiert hat.

Neue Woche - neues Glück

Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Auch diese Woche gibt es wieder ein T-Phone Pro, gespon­sert von der Deut­schen Telekom, zu gewinnen. Außerdem verlosen wir diese Woche ein Fritz!Smarthome Gateway (gespon­sert von AVM) und erneut In Ear Buds von Samsung.

Um mit etwas Glück einen der drei Preise zu gewinnen, müssen Sie auf unserer Gewinn­spiel­seite unter www.teltarif.de/gewinn­spiel ledig­lich eine einfache Frage beant­worten und sich ggfs. für unseren News­letter anmelden. Und das beste ist: Mit der Anmel­dung nehmen Sie zusätz­lich auto­matisch an der Verlo­sung für unsere beiden Haupt­preise am 2. Weih­nachts­fei­ertag teil.

Es lohnt sich also auf jeden Fall. Also gleich mitma­chen und mit Glück gewinnen!