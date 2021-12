Gewinnspiel: iPhone 13 Pro + o2 Free Unlimited Max

Am gest­rigen vierten Advents­sonntag war Anmel­deschluss für die vierte Runde. Hier geben wir die zahl­rei­chen Gewinner bekannt und einen Ausblick auf die Haupt­zie­hung zum Weih­nachts­fest.

Weih­nachten ist nun wirk­lich nicht mehr weit, das 4. Advents-Kerz­lein brennt. Gestern Abend am vierten Advent endete die vierte Runde unseres Weih­nachts­gewinn­spiels. Alle Teil­nehmer, die sich zwischen dem 13. und dem 19. Dezember ange­meldet haben, nahmen nicht nur an unserer vierten Advents­zie­hung teil, sondern haben zusätz­lich erneut die Chance bei der Schluss­zie­hung am Sonntag, den 26. Dezember, auf den Haupt­preis.

Die stolzen Gewinner

Thomas W. hat ein Smart­phone von Google gewonnen. Das Modell Pixel 6 Pro hat einen Arbeits­spei­cher von 128 GB und ist 5G-fähig. Das Handy wurde freundlicher­weise von der Deut­schen Telekom gespon­sert, ist SIM-Lock frei und kann mit einem bereits vorhan­denen Lauf­zeit-Vertrag oder einer Prepaid-Karte eines Anbie­ters nach Wahl betrieben werden.

hat ein Smart­phone von Google gewonnen. Das Modell Pixel 6 Pro hat einen Arbeits­spei­cher von 128 GB und ist 5G-fähig. Das Handy wurde freundlicher­weise von der Deut­schen Telekom gespon­sert, ist SIM-Lock frei und kann mit einem bereits vorhan­denen Lauf­zeit-Vertrag oder einer Prepaid-Karte eines Anbie­ters nach Wahl betrieben werden. Carola L. hat ein in Deutsch­land produ­ziertes, umwelt­bewusstes Smart­phone gewonnen: Das "Rephone". Es wird nach­haltig in Nord­rhein-West­falen, genauer in Bocholt, bei Gigaset endge­fer­tigt wird. Das Gerät hat uns die Firma Freenet - bekannt unter anderem unter dem Namen "Mobilcom-Debitel" - gespon­sert. Es handelt sich um ein Dual-SIM-Gerät, das auf Wunsch zusätz­lich mit einer MicroSD-Karte (nicht im Liefer­umfang) erwei­tert werden kann. Das Gerät beherrscht 2G-, 3G- und 4G-Technik einschließ­lich Tele­fonie über LTE (VoLTE) und wird von einem MediaTek-Chip­satz ange­trieben. Das aufge­spielte Android 11 ist weit­gehend original belassen, einen Umstand den viele Anwender schätzen.

hat ein in Deutsch­land produ­ziertes, umwelt­bewusstes Smart­phone gewonnen: Das "Rephone". Es wird nach­haltig in Nord­rhein-West­falen, genauer in Bocholt, bei Gigaset endge­fer­tigt wird. Das Gerät hat uns die Firma Freenet - bekannt unter anderem unter dem Namen "Mobilcom-Debitel" - gespon­sert. Es handelt sich um ein Dual-SIM-Gerät, das auf Wunsch zusätz­lich mit einer MicroSD-Karte (nicht im Liefer­umfang) erwei­tert werden kann. Das Gerät beherrscht 2G-, 3G- und 4G-Technik einschließ­lich Tele­fonie über LTE (VoLTE) und wird von einem MediaTek-Chip­satz ange­trieben. Das aufge­spielte Android 11 ist weit­gehend original belassen, einen Umstand den viele Anwender schätzen. Zwei induk­tive Ladge­räte (QI-Stan­dard) hat die Firma Einova gespon­sert. Ein Gerät im Lava­stein-Design geht an Stefan G. und das Gerät im Marmor­stein-Look an Markus H.

und das Gerät im Marmor­stein-Look an Genü­gend Energie für einen langen Tag liefern zwei Power­banks der Marke Einova. Eine Power­bank geht an Andreas K. die andere an Silke B.

die andere an Frank H. kann künftig Einblick in sein trautes Heim nehmen, er hat die Smart-Home-Kamera "Pan & Tilt" von Yale gewonnen.

Herz­lichen Glück­wunsch!

Alle Gewinner werden von uns persön­lich per E-Mail infor­miert!

Auf in die Schluss­runde

Der Hauptgewinn des Weihnachtspreisrätsels: Ein iPhone 13 Pro mit 256 GB Speicher und 24 Monate Vertrag ohne GG, gesponsert von o2.

Foto: teltarif.de / Logo: o2 Wer sich noch bis zum Sonntag, 26.12. um 23:59:59 Uhr, frisch anmeldet, hat die Chance an der Verlo­sung des Haupt­gewinns teil­zunehmen. Es handelt sich um ein Apple iPhone 13 Pro mit 256 GB Arbeits­spei­cher, gespon­sert von o2.

Dazu gibt es einen 5G-fähigen Lauf­zeit­ver­trag im o2-Netz, der 5G-Tarif o2 Free Unli­mited Max mit einem maxi­malen Surf­tempo von 500 MBit/s. Dieser ist 2 Jahre von der monat­lichen Grund­gebühr befreit. Diesen Haupt­preis hat uns freundlicher­weise o2 zur Verfü­gung gestellt. Weitere Details zum Haupt­gewinn Apple iPhone 13 Pro mit Vertrag von o2 lesen Sie auf einer weiteren Seite.

Die Teil­nahme erfolgt wie gewohnt auf unserer Webseite www.teltarif.de/gewinn­spiel durch Anmel­dung für den wöchent­lich erschei­nenden News­letter und das Beant­worten einer hoffent­lich gut lösbaren Frage, wenn Sie regel­mäßig auf teltarif.de vorbei­schauen. Die rich­tige Antwort finden Sie wie gewohnt in unseren Nach­richten und Infor­mati­ons­seiten auf teltarif.de.

Jetzt am Gewinn­spiel teil­nehmen!

Der Haupt­gewinner wird am Montag, den 27.12.2021, ermit­telt und bekannt gegeben.

Die teltarif.de-Redak­tion drückt die Daumen.