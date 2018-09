Die neue iPhone-Generation wurde enthüllt. Präsentiert hat Apple wie bereits vermutet drei Modelle. Der Nachfolger des iPhone X heißt iPhone XS und die Phablet-Variante iPhone XS Max. Der etwas günstigere iPhone-8-Nachfolger nennt sich iPhone XR. Die XS-Modelle sind seit dem 21. September im Handel erhältlich.

Zu diesem Anlass haben wir uns etwas Besonderes für Sie ausgedacht! Sie haben noch bis Sonntag die Chance, das Spitzenmodell iPhone XS Max mit 512 GB Speicher zu gewinnen.

Das iPhone XS Max ist die größte Variante mit einem 6,5 Zoll großen Touchscreen, der auf der OLED-Technik basiert. Apps sollen dank des leistungsfähigeren Prozessors bis zu 30 Prozent schneller starten als bei bisherigen iPhones gewohnt. Auch Kamera, Lautsprecher und Akku wurden optimiert. Zudem betont Apple ausdrücklich den hohen Sicherheitsstandard, den die beim iPhone verwendete Gesichtserkennung bietet. Die Modelle XS und XS Max beinhalten erstmalig sogar eine Dual-SIM-Funktion.

Die Spitzenwerte bei Performance und Ausstattung spiegeln sich auch im Preis wider, also versuchen Sie Ihr Glück bei unserem teltarif.de-Gewinnspiel.

Apple iPhone XS Max zu gewinnen!

Wir verlosen anlässlich der Vorstellung der neuen iPhone-Reihe das neue Spitzenmodell von Apple - das iPhone XS Max in der größten Speicherausstattung. Das Gewinnspiel läuft vom 30. August bis zum 30. September 2018.

Die wichtigsten Regeln:

Um teilzunehmen, beantworten Sie einfach die untenstehende Frage und tragen Sie Ihre Daten in das Gewinnspielformular ein. In den kommenden Wochen haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Per E-Mail werden Sie eingeladen, weitere Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad zu beantworten. Gerade bei den späteren Fragen sollten auch für Telekommunikationsexperten Herausforderungen dabei sein. Sollten einige Fragen zu schwierig sein, bieten wir jedoch Hilfestellungen an.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel bestellen Sie auch den teltarif.de Newsletter, der Sie einmal wöchentlich über die wichtigsten Neuigkeiten rund um Smartphones, Mobilfunktarife und Festnetzdienste informiert. Sie können diesen Newsletter jederzeit abbestellen, wenn er sie nicht oder nicht mehr interessieren sollte. Selbstverständlich geben wir Ihre Daten nicht an Dritte weiter.



Preisfrage: Welches Symbol kennzeichnet alle Apple-Geräte?

eine halbgeschälte Banane

ein angebissener Apfel

eine geviertelte Ananas

Anrede: Bitte wählen Frau Herr Vorname: Nachname: Ihre E-Mail-Adresse: Bitte beantworten Sie vorher die Gewinnspielfrage. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse an. Bitte geben Sie auch einen bevorzugten Gewinn an. Bitte geben Sie auch Anrede und Ihren Vor- und Nachnamen an. Bitte helfen Sie uns in Ihrem eigenen Interesse, automatische Gewinnspiel­automaten und andere Roboter abzuwehren, und lösen Sie unten nach dem Ankreuzen die eventuell gestellte Frage.

Leider ist in Ihrem Browser Javascript abgeschaltet. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, aktivieren Sie bitte die Javascript-Funktion Ihres Browsers und laden diese Seite erneut!

Warten Sie bitte nach dem Klick auf den Button, bis die Folgeseite komplett geladen ist.

Gern können Sie auch Ihre Freunde und Bekannten über das Gewinnspiel auf teltarif.de informieren.