Apples neues Smartphone-Flaggschiff iPhone X ist da. Ab dem 27. Oktober kann das Gerät laut Apple von interessierten Nutzern vorbestellt und ab dem 3. November ausgeliefert werden. Bei der Vorstellung war es Tim Cooks "one more thing". Gesprochen wird das X übrigens wie die Zahl 10. Schließlich handelt es sich um das Smartphone, das Apple zum zehnten Geburtstag seines iPhones auf den Markt bringt.

Das neue Spitzenmodell bekommt wie die neue 8er-Reihe eine Vorder- und Rückseite aus Glas. Der Rahmen ist aus poliertem Stahl, so dass das Design einen edlen Eindruck hinterlässt. Das Gerät kommt mit einem 5,8 Zoll großen Edge-to-Edge-Display, welches auf OLED-Technik basiert. Es bietet eine Auflösung vom 2436 mal 1125 Pixel bei 458 ppi. Dazu kommt es mit HDR-Technik. Apple selbst bezeichnet den Bildschirm als Super-Retina-Display. Der Preis hat es aber auch in sich. Je nach Modell geht es bei 1.149 Euro los. Wem das zu viel ist, der kann sein Glück beim teltarif.de-iPhone-X-Gewinnspiel versuchen.

Apple iPhone X zu gewinnen!

Wir verlosen anlässlich der Vorstellung der neuen iPhone-Reihe das neue Flaggschiff von Apple, das iPhone X mit 256 GB Speicherplatz und in der Farbe Space Grau. Das Gewinnspiel startet am 2. Oktober und läuft bis zum 6. November.

Die wichtigsten Regeln:

Um teilzunehmen, beantworten Sie einfach die untenstehende Frage und tragen Sie Ihre Daten in das Gewinnspielformular ein. In den kommenden Wochen haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Per E-Mail werden Sie eingeladen, weitere Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad zu beantworten. Gerade bei den späteren Fragen sollten auch für Telekommunikationsexperten Herausforderungen dabei sein! Sollten einige Fragen zu schwierig sein, bieten wir jedoch Hilfestellungen an.



Preisfrage: Was bedeutet "Apple" übersetzt?

Handschuh

Apfel

Schornstein

