Kurz vor der IFA 2017, am 23. August, enthüllt Samsung sein neues Smartphone-Flaggschiff Galaxy Note 8. Mit teltarif.de können Sie es ganz einfach gewinnen - und zwar in der größten Speicherausstattung und in der Farbe Schwarz!

Das Samsung Galaxy Note 8 ist Samsungs kommendes Top-Phablet: Durch diverse Leaks ist bestätigt, dass es sich mit einem größeren, randlosen Display, einer Dual-Kamera mit optischem Bildstabilisator und dem integrierten Bedienstift von der Smartphone-Konkurrenz absetzt. Mit 6 GB soll der RAM-Speicher des Samsung Galaxy Note 8 größer sein als bei vielen Notebooks. Der interne Speicher wird in der größten Variante wohl 256 GB umfassen - genug für tausende Apps und viele, viele Stunden Video und Film. Wer möchte so ein Gerät nicht gewinnen?

Offiziell vorgestellt wird das Samsung Galaxy Note 8 am 23. August in New York. Das ist eine Woche vor der IFA 2017, die vom 1. September bis 6. September in Berlin stattfindet. Die IFA wird zahlreiche Neuheiten aus allen Bereichen der Heimelektronik zeigen, insbesondere auch Smartphones weiterer Hersteller. Die IFA ist neben der Consumer Electronics Show (CES) die größte Messe für Unterhaltungselektronik weltweit.

Samsung Galaxy Note 8 zu gewinnen!

Wir verlosen anlässlich der IFA 2017 in Berlin das neue Flaggschiff von Samsung, das Galaxy Note 8 mit der größten Speicherausstattung und in der Farbe Schwarz. Unser Gewinnversprechen gilt unabhängig davon, wie teuer das Gerät am Ende gehandelt wird. Das Gewinnspiel startet am 9. August und läuft bis zum 30. September.

Die wichtigsten Regeln:

Um teilzunehmen, beantworten Sie einfach die untenstehende Frage und tragen Sie Ihre Daten in das Gewinnspielformular ein. In den kommenden Wochen haben Sie außerdem die Möglichkeit, Ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Per E-Mail werden Sie eingeladen, weitere Fragen mit steigendem Schwierigkeitsgrad zu beantworten. Gerade bei den späteren Fragen sollten auch für Telekommunikationsexperten Herausforderungen dabei sein! Sollten einige Fragen zu schwierig sein, bieten wir jedoch Hilfestellungen an.



Preisfrage: Was ist das Samsung Galaxy Note 8?

eine exotische Pflanze

ein Smartphone

ein Gebirge in Norddeutschland

