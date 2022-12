Am dritten. Advent werden je ein Nothing Phone (1) und ein Xiaomi Redmi Note 11 mit Buds 4 Pro - SIM-Lock-frei ohne Vertrag - verlost.

Die erste und zweite Runde unseres dies­jäh­rigen Weih­nachts­gewinn­spiels sind bereits beendet. Teil­nah­meschluss der zweiten Runde war der gest­rige zweite Advents­sonntag genau um 23:59:59 Uhr (MEZ). Alle Leser, die sich bis dahin ange­meldet haben, nahmen an unserer 2. Advents­zie­hung teil und haben jetzt zusätz­lich noch die Chance auf den Haupt­gewinn am 26. Dezember. Xiaomi Redmi Note 11 mit Buds 4 Pro zu gewinnen

Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de

Gewinner der 2. Advents­zie­hung

Auch in der zweiten Runde gab es ein Nothing Phone (1), gespon­sert von der Deut­schen Telekom, zu gewinnen. Gewonnen hat Claudia P. Über den zweiten Preis der zweiten Runde - ein Samsung Galaxy Z Flip 4 (ohne SIM-Lock, ohne Vertrag), gespon­sert von der Freenet AG, kann sich Ulrike G. freuen.

Bitte beachten: Erst wenn Sie von uns eine persön­liche E-Mail mit der Gewinn­benach­rich­tigung erhalten, sich bei uns zurück­gemeldet haben und das von uns bestä­tigt wurde, können Sie zu den sicheren Gewin­nern gehören. Bei Namens-ähnli­chen Personen, die von uns keine E-Mail erhalten haben, besteht aber noch die Chance, am dritten oder vierten Advent oder bei der Haupt­zie­hung dabei zu sein.

Dritte Runde - zwei Gewinne

In der dritten Advents­woche verlosen wir wieder zwei Gewinne. Zum einen gibt es natür­lich wieder ein Smart­phone "Nothing Phone (1)" zu gewinnen, das von der Deut­schen Telekom AG gespon­sert wird. Es ist SIM-Lock-frei und kann mit einem bereits vorhan­denen oder einem neuen Lauf­zeit-Vertrag oder einer Prepaid-Karte eines Mobil­funk-Anbie­ters nach Wahl betrieben werden.

Als zweiter Gewinn wird diese Woche ein Smart­phone mit draht­losen Blue­tooth-Kopf­hörern verlost. Es ist das Xiaomi Redmi Note 11 in Verbin­dung mit den Buds 4 Pro, welches von Xiamoi gespon­sert wird. Das Gerät ist natür­lich eben­falls SIM-Lock-frei und kann mit einem bereits vorhan­denen Lauf­zeit-Vertrag oder einer Prepaid-Karte eines Mobil­funk-Anbie­ters nach Wahl betrieben werden.

Anmel­deschluss ist der 3. Advent

Wer sich ab heute und noch bis zum 11. Dezember (23:59:59 Uhr) erst­malig oder erneut anmeldet, nimmt auto­matisch an folgenden Verlo­sungen teil: Ein Nothing Phone (1), ein Xiaomi Redmi Note 11 plus Buds 4 Pro und die Schluss­ver­losung des Haupt­preises am 26. Dezember.

Die Teil­nahme erfolgt auf unserer Webseite www.teltarif.de/gewinn­spiel durch Anmel­dung für den wöchent­lich erschei­nenden News­letter und das Beant­worten einer einfa­chen Frage. Die rich­tige Antwort finden Sie garan­tiert in unseren Nach­richten und Infor­mati­ons­seiten auf teltarif.de.

Jetzt am Gewinn­spiel teil­nehmen!

Die Gewinner werden am darauf folgenden Montag ermit­telt und infor­miert.

Die teltarif.de-Redak­tion drückt die Daumen.