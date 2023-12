Gewinnspiel: Xiaomi 13T Pro, Fritz!Box 5590 Fiber & mehr

Der dritte Advent ist vorüber und die Gewinner unserer dritten Advents­ver­losung wurden gezogen und infor­miert.

Was gab es am 3. Advent zu gewinnen?

Auch am 3. Advent gab es wieder das Android-13-Smart­phone T-Phone-Pro, gespon­sert von der Deut­schen Telekom, zu gewinnen. Im Januar 2014 werden alle T-Phones und T-Tablets ein Update auf Android 14 erhalten. Der stolze Gewinner ist Chris­tian N., er wurde bereits per E-Mail infor­miert. Attraktive Preise diese Woche zu gewinnen

Images licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de Als zweiten Preis gab es ein Fritz!Smarthome Gateway, gespon­sert von der Firma AVM in Berlin. Das Gerät wird auf die Reise an Andreas M. gehen.

Und schließ­lich den dritten Preis: Ein Satz Kopf­hörer von Samsung, die Galaxy Buds Pro (SM-R190) in Phantom Black. Hier kann sich Matthias K. freuen, der schon auf unsere E-Mail reagiert hat.

Was gibt es noch zu gewinnen?

In der nächsten Runde bis zum 4. Advent stehen erneut attrak­tive Preise zur Verlo­sung:

Alle Mitspieler, die sich bis Mitter­nacht am 24. Dezember ange­meldet haben, nehmen auto­matisch an der großen Schluss­zie­hung teil, die am 27. Dezember 2023 statt­findet. Dort kann ein iPhone 15 Pro (256 GB, space black) mit 24 Monate lang kosten­freien "o2 Mobile M"-Mobil­funk­ver­trag oder ein Bundle aus dem T-Phone Pro und T-Tablet (gespon­sert von der Deut­schen Telekom) gewonnen werden.

Also am besten gleich mitma­chen und mit etwas Glück gewinnen.

Wir drücken die Daumen.