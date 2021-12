Google Pixel 6 Pro und Marmorstein-Ladegerät gewinnen

Am gest­rigen zweiten Advents­sonntag war Anmel­deschluss für die zweite Runde. Hier geben wir die Gewinner bekannt und geben einen Ausblick auf die dritte Woche.

Weih­nachten kommt mit großen Schritten näher, der 2. Advent ist schon vorbei. Und am gest­rigen zweiten Advent endet auch die zweite Runde unseres Weih­nachts­gewinn­spiels. Alle Teil­nehmer, die sich zwischen dem 29. November und dem 5. Dezember ange­meldet haben, nahmen nicht nur an unserer 2. Advents­zie­hung teil, sondern haben zusätz­lich noch die Chance bei der Schluss­zie­hung am 26. Dezember auf den Haupt­preis.

Herz­lichen Glück­wunsch!

In der zweiten Runde gab es zwei Gewinner: Norbert A. und Wolf­gang S.

Herz­lichen Glück­wunsch!

Nobert A. gewinnt ein Smart­phone von Google, das Modell Pixel 6 Pro mit einem Arbeits­spei­cher von 128 GB. Das 5G-fähige Handy wurde freund­licher­weise von der Deut­schen Telekom gespon­sert, ist SIM-Lock frei und kann mit einem bereits vorhan­denen Lauf­zeit-Vertrag oder einer Prepaid-Karte eines Anbie­ters nach Wahl betrieben werden.

Wolf­gang S. hat ein in Deutsch­land produ­ziertes Smart­phone gewonnen: Das GS5 von Gigaset. Das Gerät haben wir aktuell auch in einem Vergleichs­test mit dem GS4 vorge­stellt.

Neue Woche, neues Glück

Google Pixel 6 Pro und Mamorstein-Ladegerät gewinnen

Fotos/Logos: Google/Einova. Montage: teltarif.de Auch in der dritten Advents­woche verlosen wir wieder span­nende Preise: Erneut kann ein weiteres Google Pixel 6 Pro gewonnen werden, welches wieder von der Deut­schen Telekom gespon­sert wird. Als zweiten Gewinn gibt es diese Woche einen "Marmor­stein" von Einova, der als induk­tives Lade­gerät (Qi-Tech­nologie) zum kabel­losen Aufladen fürs Handy fungiert.

Wer sich ab heute und noch bis Sonntag, dem 12. Dezember (23:59:59), erneut anmeldet, nimmt gleich an mehreren Verlo­sungen teil: Das beschrie­bene Google Pixel 6 Pro mit 128 GB und das als Marmor­stein getarnte induk­tive Lade­gerät. Jeder Teil­nehmer an einer Wochen­ver­losung landet zusätz­lich im Topf für die Verlo­sung unseres Haupt­gewinns am 26. Dezember.

Die Teil­nahme erfolgt wie gewohnt auf unserer Webseite www.teltarif.de/gewinn­spiel durch Anmel­dung für den wöchent­lich erschei­nenden News­letter und das Beant­worten einer hoffent­lich einfa­chen Frage. Die rich­tige Antwort finden Sie garan­tiert in unseren Nach­richten und Infor­mati­ons­seiten auf teltarif.de.

Jetzt am Gewinn­spiel teil­nehmen!

Die Gewinner werden immer wie immer am darauf folgenden Montag ermit­telt und bekannt gegeben.

Die teltarif.de-Redak­tion drückt die Daumen.