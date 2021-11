teltarif.de Gewinnspiel: Google Pixel 6 Pro & Gigaset GS5

Die erste Runde unseres Weih­nachts­gewinn­spiel ist bereits beendet. Teil­nah­meschluss war der gest­rige erste Advents­sonntag um 23:59:59 Uhr (MEZ). Alle Leser, die sich bis dahin ange­meldet haben, nahmen an unserer 1. Advents­zie­hung teil und haben zusätz­lich noch die Chance auf den Haupt­gewinn am 26. Dezember.

Der Gewinner der 1. Advents­zie­hung ist ermit­telt und heißt Hans R. - Herz­lichen Glück­wunsch!

Er gewinnt ein Smart­phone von Google, das Modell Pixel 6 Pro mit einem Arbeits­spei­cher von 128 GB. Das 5G-fähige Gerät wurde von der Deut­schen Telekom gespon­sert, ist SIM-Lock frei und kann mit einem bereits vorhan­denen Lauf­zeit-Vertrag oder einer Prepaid-Karte eines Anbie­ters nach Wahl betrieben werden.

Zweite Runde - zwei Gewinne

Google Pixel 6 Pro und Gigaset GS5 zu gewinnen

Bild: Fotos: Gigaset/Google, Grafik: Image licensed by Ingram Image, Montage: teltarif.de In dieser zweiten Advents­woche verlosen wir gleich zwei attrak­tive Preise. Das ist zum einen ein weiteres Google Pixel 6 Pro, welches von der Deut­schen Telekom gespon­sert wird. Zudem kann in dieser Woche ein in Deutsch­land gefer­tigtes Smart­phone Gigaset GS5 gewonnen werden.

Gigaset GS5 zu gewinnen

Das Gigaset GS5 hat eine gehär­tete Glas­rück­seite und eine rahmen­losen Kameras. Im Innern wirkt ein MTK Helio G85 2 GHz Octa-Core Prozessor mit "MediaTek HyperEngine Tech­nology". Der Akku kann vom Nutzer selbst gewech­selt werden und hat 4500 mAh Kapa­zität.

Das Gerät unter­stützt kabel­loses Laden bis zu 15 Watt (je nach Lade­gerät). Ein Dual-Kame­rasystem liefert eine 48 Mega­pixel Haupt­kamera + 8 Mega­pixel Ultra­weit­winkel- und Makro­kamera. Die 16 Mega­pixel Front­kamera erlaubt "hoch­auf­lösende Selfies" und Video­tele­fonate. Das Display misst 6,3 Zoll und ist ein Full-HD+-V-Notch-Display. Im Gerät sind 4 GB RAM und 128 GB interner Spei­cher verbaut, mit einer SD-Karte können bis 512 GB nach­gerüstet werden. Ferner hat das Gerät zwei zusätz­liche SIM-Karten Slots ("Triple Slot" = 2x SIM + 1x SD)

Das Gigaset GS5 läuft aktuell mit Android 11 und beinhaltet eine Upgrade-Garantie auf Android 12. Gigaset garan­tiert Sicher­heits­updates für bis zu drei Jahre. Gesichts­erken­nung und Finger­abdruck­scanner und weitere Funkti­noen wie NFC oder Blue­tooth 5.0 sind eben­falls an Bord. Das Gerät wird vom Hersteller Gigaset gespon­sert.

Anmel­deschluss ist der 2. Advent

Wer sich ab heute und noch bis zum 5. Dezember (23:59:59) erst­malig oder erneut anmeldet, nimmt auto­matisch an mehreren Verlo­sungen teil: Das Google Pixel 6 Pro mit 128 GB und das Gigaset GS5. Dazu kommt die Schluss­ver­losung des Haupt­preises am 26. Dezember.

Die Teil­nahme erfolgt auf unserer Webseite www.teltarif.de/gewinn­spiel durch Anmel­dung für den wöchent­lich erschei­nenden News­letter und das Beant­worten einer einfa­chen Frage. Die rich­tige Antwort finden Sie garan­tiert in unseren Nach­richten und Infor­mati­ons­seiten auf teltarif.de.

Die Gewinner werden immer wie immer am darauf folgenden Montag ermit­telt und bekannt gegeben.

Die teltarif.de-Redak­tion drückt die Daumen.