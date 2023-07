Gewinn-Einbruch: Samsung hofft auf Erholung

Gewinn-Einbruch bei Samsungs Chip-Sparte

picture alliance/dpa Der südko­rea­nische Elek­tronik­riese Samsung hat im zweiten Quartal trotz Produk­tions­kür­zungen bei Spei­cher­chips erneut einen Gewinn-Einbruch erlitten. Wie der Markt­führer bei Spei­cher­chips und Smart­phones heute bekannt gab, schmolz der Betriebs­gewinn in den drei Monaten zum Juni um 95 Prozent auf 668,5 Milli­arden Won (473,2 Millionen Euro).

Ein Jahr zuvor hatte der Konzern im zweiten Quartal noch einen Gewinn von 14,1 Billionen Won ausweisen können. Ein Über­angebot in der Chip­branche bei schlep­pender Nach­frage machen Samsung schwer zu schaffen. Der Konzern erwartet jedoch, dass sich die Nach­frage in der zweiten Jahres­hälfte schritt­weise erholen wird.

Fallende Preise und Über­angebot bei Chips

Die Chip­indus­trie kämpft schon seit längerem mit fallenden Preisen und einem Über­angebot. Die hohe Infla­tion hatte zudem die Konsum­laune einge­trübt, was auch die Halb­lei­ter­pro­duzenten belastet. Auch bekamen sie die Folgen hoher Lager­bestände der Kunden zu spüren. Samsungs Chip­sparte erlitt als Folge im ersten Quartal den ersten Verlust seit 14 Jahren. Und auch im zweiten Quartal musste die Kern­sparte erneut rote Zahlen ausweisen: mit rund 4,36 Billionen Won fiel der Fehl­betrag aber immerhin etwas geringer aus als der im Vorquartal, als ein opera­tiver Verlust von 4,58 Billionen Won zu Buche stand.

Gewinn-Einbruch bei Samsungs Chip-Sparte

picture alliance/dpa Der Umsatz des Unter­neh­mens sank im zweiten Quartal um 22,3 Prozent auf 60 Billionen Won. Unterm Strich verdiente Samsung 1,72 Billionen Won. Das ist ein Rück­gang um 84,5 Prozent zum Vorjah­res­quartal. Samsung erwartet, dass sich die Nach­frage in der zweiten Hälfte dieses Jahres ange­sichts der ausge­wei­teten Produk­tions­kür­zungen in der Branche schritt­weise wieder erholen wird. Zugleich würden die Lager­anpas­sungen der Kunden wahr­schein­lich abklingen, so Samsung.

Prognosen zufolge dürfte das Geschäft mit Spei­cher­chips die Talsohle durch­schritten haben, berich­tete die südko­rea­nische Nach­rich­ten­agentur Yonhap. Zu dieser opti­mis­tischen Einschät­zung trage bei, dass die welt­weiten Hersteller von Spei­cher­chips ihre Produk­tion in den vergan­genen Monaten gedros­selt haben. Auch Samsung fuhr die Produk­tion zurück. Es bestehe nun Aussicht auf einen Nach­fra­geschub nach solchen Spei­cher­chips, die in Produkten und Diensten mit Künst­licher Intel­ligenz (KI) verwendet werden, hieß es weiter.

Wir hatten die Möglich­keit, das Samsung Galaxy Z Flip5 einem ersten Hands-On-Test zu unter­ziehen und berichten darüber, welchen Eindruck das Klapp-Handy dabei hinter­lassen hat.