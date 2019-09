Gethandy: 8 GB LTE im Telekom-Netz für 14,99 Euro im Monat

Der Hamburger Mobil­funk-Online-Händler "Gethandy", der immer wieder güns­tige Mobil­funk-Tarife mit oder ohne Handy in Zusam­menar­beit mit den Service-Provi­dern mobilcom-debitel und Klar­mobil auflegt, hat auf seiner Webseite für Fans des Telekom-Netzes ein aktu­elles SIM-only Angebot geschmiedet, das auf den Namen "Telekom Green LTE Video 8 GB" hört. Das Angebot sieht wie folgt aus:

Reines SIM-Angebot mit LTE und 8 GB Daten



Handy schon gekauft? Ab und zu findet man interessante Tarif-Schnäppchen ohne Handy Handy schon gekauft? Ab und zu findet man interessante Tarif-Schnäppchen ohne Handy

Mit dabei: freenet Video Basic

Der Tarif Green LTE 8 GB von mobilcom-debitel bietet neben einer Tele­fonie- und SMS-Flat in alle deut­schen Fest- und Mobil­funk-Netze (außer Funkruf (Paging) oder Sonder­rufnum­mern wie 0180, 0137, 0900 etc.) eine Daten­über­tragung per LTE (mit bis zu 21,6 Mbit/s) an. Dabei sind monat­lich 8 GB Daten­volumen enthalten. Konven­tionelle "analoge" (leitungs­vermit­telte) Daten­verbin­dungen (CSD) oder Fax-Über­tragungen sind über diese SIM-Karte nicht möglich. Der Tarif wird vom Service-Provider Mobilcom-Debitel im Netz der Telekom (D1) unter dem Namen "Green LTE Video 8 GB" reali­siert und kostet im Rahmen der Aktion monat­lich 14,99 Euro.

Zum Paket gehört "freenet Video Basic" dazu. Das ist ein Video-on-Demand-(VOD)-Zugang zu Filmen/TV-Serien in HD-Qualität auf bis zu fünf Geräten. Kosten­pflich­tige Video-on-Demand-Inhalte können in der Basis-Version nicht gekauft werden, Movie-Coins des Dienst­leis­ters video­ciety, der den Dienst "freenet Video Basic" erbringt, sind eben­falls nicht Vertrags­bestand­teil.

Nur LTE aber kein VoLTE

Wer mit dem Tarif lieb­äugelt, sollte wissen, das zwar die Daten­über­tragung über LTE (4G) enthalten ist, die Sprach­über­tragung über LTE (VoLTE) oder über WLAN (WiFi-Call/WLAN-Call) jedoch (noch) nicht. Wer darauf Wert legt, müsste einen "Original-Netz­betreiber"-Tarif (ab Magenta S) abschließen, der auch über Mobilcom-Debitel erhält­lich ist, sofern man nicht zum Original-Netz­betreiber gehen möchte.

Nach 24 Monaten wird's teurer

Nach einem Anschluss­preis von einmalig 39,99 Euro startet die Mindest­vertrags­lauf­zeit des Vertrages mit aktuell 24 Monaten. Es muss nach gegen­wärtiger Rechts­lage spätes­tens drei Monate vor dem Ende der Mindest­lauf­zeit gekün­digt werden. Andern­falls würde sich der Vertrag auto­matisch um ein Jahr verlän­gern und der monat­liche Grund­preis auf weniger span­nende 36,99 Euro pro Monat steigen

Das Angebot kann direkt bei gethandy.de gebucht werden.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)