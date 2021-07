Gestörte Lieferketten - Ökonom warnt vor höheren Preisen

Viele Waren, die in Europa verkauft werden, kommen aus Asien. Doch was passiert, wenn der Trans­port nicht mehr reibungslos funk­tio­niert? Für Kunden in Deutsch­land könnte das nicht nur stei­gende Preise zur Folge haben.

Auf Verbrau­cher in Deutsch­land kommen nach Einschät­zung des Ökonomen Gabriel Felber­mayr kräf­tige Preis­erhö­hungen bei Produkten aus Asien zu. Grund seien die Contai­ner­krise im südchi­nesi­schen Meer und Chaos in den globalen Liefer­ketten.

"Wenn es in Asien Liefer­pro­bleme gibt, spüren wir das auch im Preis", sagte der Präsi­dent des Kieler Insti­tuts für Welt­wirt­schaft (IfW), dem Portal t-online.de (Freitag). "Wir müssen uns darauf einstellen, dass viele Produkte aus Fernost in den kommenden Monaten deut­lich teurer werden", meinte Felber­mayr.

Höhe der Preise schwer voraus­zusagen

Bild: picture alliance/dpa | Hassan Mohamed Wie sehr die Preise im Durch­schnitt steigen, sei schwer zu sagen, so der Ökonom. "Aber bei Gütern und Geschenken, die stark nach­gefragt werden, Elek­tronik­geräte wie Fern­seher oder Spiel­kon­solen, werden wir sicher­lich einen Preis­anstieg von bis zu 20 Prozent sehen."

Der Bremer­havener Tief­kühl­kost­her­steller Frosta kündigte am Freitag bereits entspre­chende Konse­quenzen an. Höhere Mate­rial­kosten für Fisch, Öle, Weizen, Verpa­ckung, Energie sowie Trans­port ließen sich durch Effi­zienz­stei­gerungen nicht mehr ausglei­chen. Deshalb würden die Preise für Handels­kunden "zum nächst­mög­lichen Termin" erhöht, hieß es von Frosta-Vorstand Maik Busse in einer Mittei­lung.

Und auch der welt­größte Lebens­mit­tel­kon­zern Nestlé will in Kürze mehr Geld für viele seiner Produkte verlangen. An "zeit­nahen Preis­erhö­hungen über das gesamte Port­folio hinweg" führe kein Weg vorbei, sagte der Deutsch­land-Vertriebs­chef des Konzerns, Klaus Hebekus der "Lebens­mittel Zeitung". Denn die Kosten etwa für Rohstoffe, Verpa­ckungen und Logistik seien deut­lich gestiegen.

Auch weniger Produkte möglich

Doch nicht nur stei­gende Preise, sondern auch weniger Produkte könnten die Folge sein. Wie die Wirt­schafts­woche berichtet, plant der schwe­dische Möbel­riese Ikea im kommenden Geschäfts­jahr 2022 bereits mit einem abge­speckten Angebot: "Eine Redu­zie­rung des gesamten Sorti­ment­volu­mens in Europa um rund fünf Prozent und in Nord­ame­rika um rund vier Prozent" sei vorge­sehen, sagte eine Spre­cherin.

Als Grund nannte Ikea "Einschrän­kungen des Waren­flusses aus Asien" bei stei­gender Nach­frage. Um diese zu bewäl­tigen, haben die Schweden den Angaben zufolge im laufenden Jahr das Trans­port­volumen bereits um zehn Prozent erhöht. Doch: "Mit Blick auf das kommende Geschäfts­jahr sehen wir, dass die bisher ergrif­fenen Maßnahmen nicht ausrei­chen", zitiert das Blatt das Unter­nehmen. Die globalen Trans­port­ver­bin­dungen auf See sind seit Beginn der Corona-Pandemie kräftig durch­ein­ander­gewir­belt, Verspä­tungen sind die Regel. Zusätz­lich behin­dert seit vielen Wochen ein Stau im Süden Chinas den Contai­ner­ver­kehr, ausge­löst von einem Corona-Ausbruch unter Arbei­tern im Hafen Yantian.

Störungen im Container-Schiffs­ver­kehr

Der Stau mit Rück­wir­kungen auf andere Häfen in der Region ist in seinen Folgen deut­lich gravie­render als die tage­lange Sper­rung des Suez­kanals Ende März nach der Havarie des Frach­ters "Ever Given". Nach Berech­nungen des IfW waren Anfang Juli bereits knapp fünf Prozent aller Contai­ner­schiff-Kapa­zitäten dort gebunden.

Die Störungen im Container-Schiffs­ver­kehr sind eine der Ursa­chen für die Mate­rial­eng­pässe in Europa. Zudem lässt die anzie­hende Konjunktur in den USA und China viele Güter knapp und teuer werden.

Grund­sätz­lich leide die Welt­wirt­schaft sehr unter der Liefer­krise, erklärte Felber­mayr. "Was in China passiert, ist drama­tisch. Das sind schmerz­hafte Einschnitte für die Welt­wirt­schaft", sagte der IfW-Chef.

Das Liefer­ket­ten­chaos könne sich auch auf das Weih­nacht­geschäft auswirken, das sich wegen langer Vorlauf­zeiten schon anbahne, glaubt Felber­mayr. "China ist für den Gaben­tisch in deut­schen Wohn­zim­mern der wich­tigste Liefe­rant. Wegen der Liefer­eng­pässe dürften im Dezember die Regale in vielen Geschäften leerer sein als sonst."

