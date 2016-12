11 ausgefallene Smartphone-Gadgets

In der Adventszeit werden wir auf Weihnachten an vielen Orten aufmerksam gemacht. Sei es beim Fernsehen in der Werbepause, auf dem Weg zur Arbeit oder im Radio - überall werden wir mit weihnachtlichen Themen und Geschenkideen überhäuft. Waren bereits im vergangenen Jahr Pullover, Schlips oder Mobiltelefon dabei, muss in diesem Jahr eine neue Idee her. Mit einer kleinen Auswahl an Smartphone-Zubehör wollen wir Ihnen ein paar Tipps für den Gabentisch geben. Seien Sie gespannt, denn das ein oder andere Gadget fällt in die Rubrik "speziell".

Los geht's mit der Handy-Verpackung.