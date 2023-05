Gerücht: Nach dem Google Pixel 7a ist Schluss

In der kommenden Woche wird Google seine Entwick­ler­kon­ferenz namens "I/O" abhalten. Ein Teil der Veran­stal­tung soll sich um die neue Mittel­klasse Pixel 7a drehen. Details zu dem Modell sind bereits durch­gesi­ckert. So soll das Pixel 7a ein 6,1 Zoll großes Display mit 90 Hz bekommen und damit zum 90-Hz-Display des Pixel 7 aufschließen. Die Wahr­schein­lich­keit ist groß, dass auch der gleiche Google-eigene Tensor-2-Chip im Pixel 7a verbaut ist. Weiterhin soll das Pixel 7a eine Haupt­kamera mit 64-Mega­pixel-Sensor an Bord haben und kabel­loses Laden unter­stützen.

Googles Mittel­klasse Pixel 6a ist vergleichs­weise günstig und umso attrak­tiver, seitdem der Preis­ver­fall einge­setzt hat. Das ist inter­essant für dieje­nigen, die nicht unzäh­lige Scheine für den Kauf eines neuen Smart­phones hinblät­tern wollen und auch nicht jedes High-End-Feature eines Premium-Smart­phones mit dem entspre­chenden Preis benö­tigen.

Neueste Gerüchte besagen aller­dings, dass Google sich nach dem Pixel 7a von der a-Serie verab­schieden könnte. Ein Google Pixel 8a im kommenden Jahr soll es nicht mehr geben. Das sind die mögli­chen Hinter­gründe.

Kein Google Pixel 8a mehr?

Nach dem Google Pixel 6a (Bild) soll nur noch das Pixel 7a folgen

Bild: Google

Bran­chen­insider Yogesh Brar postete kürz­lich via Twitter eine inter­essante Infor­mation. Kurz: Nach der Vorstel­lung des Pixel 7a könnte Google von einer weiteren a-Mittel­klasse im kommenden Jahr absehen.

Als mögliche Gründe dafür werden die Spezi­fika­tionen und der erwar­tete Preis­anstieg des Pixel 7a ange­geben. Während des Google Pixel 6a zum Markt­start rund 460 Euro kostete, soll der Preis für den US-ameri­kani­schen Markt für das Pixel 7a bereits bei rund 500 Dollar liegen. Entspre­chend ist auch mit einer Preis­stei­gerung hier­zulande zu rechnen.

Schon das Pixel 7a könnte als vermeint­lich güns­tigere Alter­native zum Pixel 7 schlicht zu teuer sein. Der Preis für das Pixel 7 mit 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität beträgt nach Hersteller-UVP 649 Euro. Und aktu­elle Markt­preise liegen derzeit bei weit unter 600 Euro.

Ändert Google die Stra­tegie?

Sollten sich Modelle wie das Pixel 7 und das Pixel 7a recht ähnlich sein, könnte Google im kommenden Jahr entspre­chend auf die Neuvor­stel­lung eines Pixel 8a verzichten. Statt­dessen sei es dem Tweet von Yogesh Brar zufolge denkbar, dass Google in der regu­lären Smart­phone-Kate­gorie auf ein Stan­dard- und ein Pro-Modell setzt. Noch höher hinaus im Premium-Segment gehe es dann mit der neu einge­führten Foldable-Kate­gorie.

Im Rahmen der Google I/O wird nämlich auch das erste Telefon mit falt­barem Display des Such­maschi­nen­kon­zerns heiß erwartet. Welche Details zum Google Pixel Fold bereits durch­gesi­ckert sind, lesen Sie in einer weiteren News.