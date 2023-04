Frühe Falter: Release der Samsung-Foldables schon im Juli?

Nach dem Aus der Galaxy-Note-Serie steht der Monat August nun im Zeichen von Samsungs nächster Foldable-Gene­ration. Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Z Fold 3 5G sowie deren Nach­folger Galaxy Z Flip 4 und Galaxy Z Fold 4 gingen im August 2021 bezie­hungs­weise 2022 an den Verkaufs­start. Entspre­chend wird erwartet, dass auch Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 in rund vier Monaten veröf­fent­licht werden.

Einem neuen Gerücht zufolge könnten die kommenden Display­falter aber schon früher erscheinen. Was hat es damit auf sich?

Kommen Flip 5 und Fold 5 früher?

Das Samsung Galaxy Flip 4 dürfte in diesem Jahr vom Flip 5 abgelöst werden

Bild: teltarif.de

Einer Nach­richt des Twitter-Nutzer Reve­gnus zufolge (via Sammo­bile) beginne Samsung Elec­tro­nics norma­ler­weise Ende Juni mit der Massen­pro­duk­tion der Schar­niere für seine falt­baren Smart­phones. In diesem Jahr soll die Produk­tion aber schon Anfang Juni beginnen, weshalb es denkbar ist, dass die neuen Galaxy-Fold­ables statt im August bereits im Juli auf den Markt kommen.

Hinter­grund könnte sein, dass Samsung für die dies­jäh­rige Produk­tion mehr Zeit benö­tigt. Anderen Gerüchten zufolge soll das Galaxy Z Fold 5 nämlich eine neue Schar­nier­tech­nologie haben. Diese ermög­liche, dass das Foldable im geschlos­senen Zustand keinen Spalt mehr zwischen den aufein­ander­lie­genden Hälften aufweist.

Ein weiterer Grund könnte sein, dass Samsung den Start der neuen Foldable-Serie näher an den mögli­chen Release des Pixel Fold bringen will. Der Google-Klapper soll im kommenden Monat auf der Google I/O vorge­stellt und Ende Juni in den Verkauf gehen.

Flip 5 mit größerem Außen­dis­play?

Beim Galaxy Z Flip 5 könnte Samsung auf ein größeres Außen­dis­play setzen. Im Gegen­satz zum 1,9 Zoll großen Zweit­dis­play des Galaxy Z Flip 4 soll die Anzeige beim Galaxy Z Flip 5 auf üppige 3,4 Zoll anwachsen. Vergleichbar wäre die Größe des Außen­panels mit der des Oppo Find N2 Flip, die 3,26 Zoll beträgt.

Das Galaxy Z Flip 5 soll in den Farben Beige, Gray, Light Green und Light Pink erscheinen, beim großen Bruder Galaxy Z Fold 5 wird über die Wahl­farben Beige, Schwarz und Light Blue speku­liert.

Google könnte also schon in rund zwei Monaten sein erstes Foldable veröf­fent­lichen. Das Pixel Fold soll beson­ders wider­stands­fähig sein. Details dazu lesen Sie in einer weiteren News.