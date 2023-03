FTTH/B: Bedenken an der Aussagekraft der Potenzialanalyse

Prof. Gerpott zu einer Studie im Auftrag des BMDV

Vor Kurzem veröf­fent­lichte das Bundes­minis­terium für Digi­tales und Verkehr (BMDV) für Deutsch­land eine „Poten­zial­ana­lyse des eigen­wirt­schaft­lichen Ausbaus" von Glas­faser­anschlüssen bis zum Gebäude oder in die Wohnung (Fiber-To-The-Buil­ding/-Home [FTTB/H]). Der folgende Artikel beleuchtet diese Analyse.

Hinter­grund

Das BMDV fördert seit 2015 den Ausbau von FTTB/H-Anschlüssen mit Steu­ergel­dern, wenn in einer Region zumeist aufgrund nied­riger Bevöl­kerungs­dichte und/oder aufwands­trei­bender Gelän­dever­hält­nisse ein Ausbau solcher giga­bit­fähigen digi­talen Anschlüsse nicht allein durch privat­wirt­schaft­liche Initia­tive ("den Markt") erwartet werden darf. Im Oktober 2022 stoppte das Minis­terium kurzer­hand diese Subven­tionen für den Rest des Jahres, da das Subven­tions­budget 2022 von 3 Mrd. EUR schon zu diesem Zeit­punkt ausge­schöpft war. Ein Grund dafür, dass Kommunen so viele Förder­mittel bean­tragten, lag in dem Instru­ment, mit dem geklärt werden sollte, ob in einer Region der Einsatz staat­licher Ausbaumittel zu recht­fer­tigen ist, weil aufgrund fehlender Renta­bili­täts­per­spek­tiven ansonsten eine Region unver­sorgt bleiben würde (soge­nannte "Poten­zial­ana­lyse").

Um allge­meine Orien­tie­rungs­punkte für solche Poten­zial­ana­lysen zu schaffen und nicht zuletzt, um die Höhe der beim Finanz­minis­terium anzu­mel­denden Mittel begründen zu können, ließ das BMDV eine Studie erstellen. Sie hat das Ziel, auf der Ebene der 4.603 "Verwal­tungs­gemein­schaften", die 294 Land­kreise und 10.784 Gemeinden (davon 2.055 kreis­freie Städte) umfassen, für 45 Mio. Haus­halte und Unter­nehmen mit 22 Mio. Adress­punkten in Deutsch­land auszu­weisen, ob die Möglich­keit des eigen­wirt­schaft­lichen Ausbaus (EWA) eines giga­bit­fähigen Anschlusses unter­stellt werden darf oder nicht. Die auf den 16.2.2023 datierten mit dem Titel "Konzep­tion und Durch­füh­rung der Poten­zial­ana­lyse des eigen­wirt­schaft­lichen FTTB/H-Ausbaus in Deutsch­land" über­schrie­benen Unter­suchungs­ergeb­nisse von Dajan Baischew und Kollegen veröf­fent­lichte das BMDV am 24.2.2023. Im Folgenden wird die Studi­enme­thodik kritisch umrissen. Anschlie­ßend werden Haupt­ergeb­nisse beleuchtet und ein Fazit gezogen.

Analy­seme­thodik

Prof. Dr. Torsten J. Gerpott

Bild: Torsten J. Gerpott Die Analyse ist so ange­legt, dass sie ausschließ­lich auf durch­schnitt­liche Inves­titionen, die für die Anbin­dung eines Gebäudes mit Glas­faser (FTTB) über lokale Verzweiger- und Haupt­kabel­seg­mente mit dem Back­bonenetz anfallen, Bezug nimmt. Der mitt­lere Verzwei­ger­bereich wird mit 40,8 Anschlüssen bemessen. Die Lini­enfüh­rung entlang des Stra­ßen­netzes wurde im Einklang mit Netz­kos­ten­modellen anderer Berater und Wissen­schaftler plau­sibel quan­tifi­ziert.

Die Inves­titionen pro Meter wurden in Abhän­gig­keit von der Bevöl­kerungs­dichte und der Kabel­lage inner- und außer­halb von Orts­netzen für zehn Dichte-Lage-Kombi­nationen im Verzwei­ger­bereich (inklu­sive aktiver Verzwei­ger­technik und drei Kombi­nationen im Haupt­kabel­bereich "über eine Markt­umfrage bei Netz­betrei­bern, Planern und Tief­bau­unter­nehmen erhoben" [3, S. 6]. Die Werte zur Inves­titi­ons­schät­zung für die Strecke vom Verzwei­ger­end­kabel zum Gebäude (Haus­stich) beruhen auf „Stake­holder-Befra­gungen“ [3, S. 8]. Etwaige Inves­titionen in Verka­belungen inner­halb von Gebäuden werden nicht betrachtet [3, S. 2].

Die drei Inves­titi­ons­teil­beträge (Verzweiger, Haupt­kabel, Haus­stich) werden zu einer Inves­titi­ons­summe addiert. Diese Summe wird mit einer "Inves­titions(ober)grenze (CAPEX-)Grenze pro Verwal­tungs­gemein­schaft" [3, S. 10] vergli­chen, die "die Inves­titi­ons­höhe je Anschluss [beschreibt], ab welcher ein Unter­nehmen nicht mehr bereit ist, Glas­faser" [3, S. 10] bzw., präziser FTTB, auszu­bauen. Als Daten­quelle für diese Grenze wird wiederum auf die "Stake­holder-Befra­gung" verwiesen. Das Kosten­modell soll keine tech­nische und ökono­mische Netz­pla­nung im konkreten Ausbau­fall ersetzen [vgl. 3, S. 3].

Grund­sätz­lich entspricht die von Baischew et al. benutzte Methodik dem „State-of-the-Art“ von analy­tischen Kosten­modellen, ohne dass sie diesen erwei­tert. Leicht irri­tie­rend ist aller­dings, dass (a) Stich­proben für die Daten­erhe­bung völlig im Dunkeln bleiben und (b) keine anony­misierte Fassung der CAPEX-(Grenz-)Werte aufgrund von „Vertrau­lich­keits­ver­ein­barungen“ [3, S. 10] zugäng­lich gemacht wird. Man muss also darauf hoffen, dass die Fach­ebene im BMDV darauf geachtet hat, dass die Stich­proben und sons­tigen Befra­gungen gültige Aussagen zulassen.

Mate­riell wesent­lich proble­mati­scher ist, dass bei der EWA-Berech­nung nicht die Wahr­schein­lich­keit, dass Privat­haus­halte und Unter­nehmen einen Glas­faser­anschluss nach­fragen, direkt berück­sich­tigt wird [vgl. 3, S. 10]. Diese Wahr­schein­lich­keit wird ihrer­seits wesent­lich von Konkur­renz­ange­boten (insbe­son­dere "Überbau" durch Telekom Deutsch­land oder DOCSIS 3.1-Ange­bote durch "Breit­band­kabel­netz­betreiber") und die Wirt­schafts­kraft mögli­cher Nach­frager in einer Region beein­flusst. Diese Lücke wirft starke Zweifel an der Aussa­gekraft der Analysen von Baischew et al. auf.

Analy­seer­geb­nisse

Unge­achtet dieser Bewer­tung fasst Tabelle 1 zentrale Ergeb­nisse der Studie im Hinblick auf die drei Indi­katoren EWA (Spalte [1]), Ist-Versor­gungs­anteil mit Giga­bit­anschlüssen (Spalte [2]) und Ist-Versor­gungs­anteil mit FTTB/H-Anschlüssen (Spalte [3]) zusammen. Die Korre­lationen der Indi­katoren in den Spalten 1 und 2, 2 und 3 sowie 1 und 3 belaufen sich auf 0,42, 0,43 und –0,23.

Gebiet Zahl Haus­halte und Unter­nehmen Poten­zial EWA a [1] Ist-Versor­gung größer/gleich 1 GBit/s [2] FTTB/H [3] Rang [1] Rang [2] Rang [3] Bundes­repu­blik Deutsch­land 44.954.290 91% 67,8% 18,5% n.a. n.a. n.a. Land Schleswig-Holstein 1.608.630 93% 84,8% 41,6% 8 4 2 Freie und Hanse­stadt Hamburg 1.108.871 98% 98,2% 44,5% 1 1 1 Land Nieder­sachsen 4.274.419 88% 74,3% 30,3% 13 5 3 Freie Hanse­stadt Bremen 398.898 98% 91,4% 10,4% 1 3 13 Land Nord­rhein-West­falen 9.454.423 96% 72,7% 18,9% 6 6 7 Land Hessen 3.359.675 97% 66,3% 12,7% 5 8 9 Land Rhein­land-Pfalz 2.176.707 92% 58,0% 7,8% 9 11 15 Land Baden-Würt­tem­berg 5.752.371 92% 69,2% 11,3% 9 7 11 Frei­staat Bayern 7.027.574 82% 65,5% 19,4% 15 9 6 Land Saar­land 523.184 98% 59,8% 4,6% 1 10 14 Land Berlin 2.193.147 98% 96,7% 11,7% 1 2 12 Land Bran­den­burg 1.394.826 86% 49,4% 27,7% 14 13 4 Land Meck­len­burg-Vorpom­mern 927.531 75% 56,5% 26,0% 16 12 5 Frei­staat Sachsen 2.328.219 91% 43,5% 12,5% 11 14 10 Land Sachsen-Anhalt 1.237.332 90% 34,0% 12,9% 12 16 8 Frei­staat Thüringen 1.188.483 94% 39,5% 5,8% 7 15 16 a) EWA: Eigen­wirt­schaft­licher Ausbau­anteil. Quelle: WIK Consult Studie für das Bundes­minis­terium für Digi­tales und Verkehr, 16.2.2023 (https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Digi­tales/Breit­band­ausbau/Poten­zial­ana­lyse/daten­blatt-poten­zial­ana­lyse-eigen­wirt­schaft­licher-ausbau-01-2023.xlsx?__blob=publicationFile); Univ.-Prof. Gerpott Analysen

Demnach lassen sich 91 Prozent bzw. 9 Prozent der Privat­haus­halts-/Unter­neh­mens­adressen in Deutsch­land eigen­wirt­schaft­lich ohne staat­liche Subven­tionen bzw. nur bei staat­licher Förde­rung mit FTTB versorgen (siehe Spalte [1] in Tab. 1). Über­durch­schnitt­lich ist der EWA in den drei dicht besie­delten Stadt­staaten Hamburg, Berlin und Bremen sowie im Saar­land. Unter­durch­schnitt­lich ist der EWA in Meck­len­burg-Vorpom­mern, Bayern und Bran­den­burg. Es fällt auf, dass in Schleswig-Holstein und Nieder­sachsen zwar der EWA unter dem Mittel­wert Deutsch­lands liegt, aber die Indi­katoren in den Spalten [2] und [3] über­durch­schnitt­liche Ausprä­gungen haben. Dies spricht dafür, dass die Regie­rungen dieser zwei Bundes­länder heraus­ragend früh güns­tige Bedin­gungen für den Ausbau von Giga­bit­netzen kreiert haben. Hingegen ist gemäß der Unter­suchung von Baischew et al. trotz hohem EWA die Schaf­fung solcher Voraus­set­zungen in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt weniger gut gelungen. Pole­misch könnte man die beiden zuerst erwähnten Bundes­länder als Giga­bit­pio­niere bei wüsten­ähn­lichen Verhält­nissen und die der drei zuletzt aufge­zählten Länder als Giga­bitsteppen trotz hohem Grund­wasser charak­teri­sieren.

Fazit

Die vom BMDV beauf­tragte Studie ist metho­disch auf einer Mikro­ebene fach­lich gut vertretbar ange­legt. Auf einer Makro­ebene über­zeugen ihre Resul­tate jedoch nicht voll. Das zuge­las­sene Vorgehen lässt Raum für die Vermu­tung, dass die Ausklam­merung von Konkur­renz- und Nach­fra­gesi­tua­tions­varia­blen vom BMDV goutiert wurde, um den EWA für Wett­bewerber von Telekom Deutsch­land nicht dras­tisch zu senken und in der Konse­quenz den öffent­lichen Förder­bedarf, der beim Finanz­minis­terium anzu­melden gewesen wäre, nicht enorm zu erhöhen. Das BMDV sollte dieser Über­legung rasch entge­gen­treten, indem es die Analysen von Baischew und Kollegen durch Einbezug von Wett­bewerbs- und Wirt­schafts­kraft­aspekten erwei­tern lässt.

Zur Person

Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott leitet den Lehr­stuhl für Unter­neh­mens- und Tech­nolo­gie­pla­nung an der Mercator School of Manage­ment Duis­burg der Univer­sität Duis­burg-Essen.